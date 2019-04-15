Директор клиники «СкрынниковВ»: Уникальная экскурсия в зуботехническую лабораторию для детей — новый формат полезного общения

Такая необычная экскурсия в Челябинске проводятся впервые. Десяток детей самого разного возраста — от 5 до 12 лет несколько часов подряд изучали то, как устроена и работает зуботехнической лаборатории. Конечно, на изучение всей работы, оборудования и технологий не хватило времени. Но самое основное дети увидели и поняли.

Тонкости профессии

Дети увидели, как заливают гипс в формы, как выглядит керамическая масса, с помощью каких бормашин обрабатывают протезы, в каких печках и при какой температуре запекают готовые изделия, чем оборудована современная зуботехническая лаборатория.А после, каждый изготовил гипсовый зуб увеличенного размера и взял его себе. Вместе с директором стоматологической клиники «СкрынниковВ» Валерием Скрынниковым ребята замешивали гипс в вакуумном смесителе. На вибростолике заливали его в силиконовую форму. Уплотняли формы в аппарате высокого давления. Дети могли почувствовать собственными руками температуру в момент кристализации гипса. Мальчишки и девчонки с гордостью показывали свои получившиеся изделия.

Мальчишки и девчонки все пробовали делать своими руками.

— Каждый человек индивидуален, и зубы у каждого — уникальные. Они не повторяются — ни по форме, ни по цвету. Это, как отпечатки пальцев. И каждый зубик особенный, — Валерий Александрович Скрынников объясняет ребятам некоторые тонкости человеческой анатомии

8-летний Костя поначалу категорически отказывался отходить от мамы: «не пойду я никуда, боюсь, там страшно». Никакие уговоры не действовали. Мальчишка, как «ежик», зажался и все.

Но уже через полчаса Костя уже был вместе со всеми.

— Не боюсь уже, я хожу в секцию ушу, там нас учат не боятся, — уверенно декларирует Костя и протискивается в первые ряд перед лабораторным столом.

«Зубы» можно было увидеть изнутри.

Увлечь, заинтересовать

Что любопытно, — за два с лишним часа получилось заинтересовать детей, удержать их внимание и вызвать неподдельный интерес ко многим процессам зуботехнической лаборатории. Главное, что малыши и подростки смогли все сами потрогать и попробовать смастерить. Это в музее нельзя трогать экспонаты. А здесь — пожалуйста! Здесь в одном месте можно увидеть, и постараться понять законы химии и физики, анатомии и физиологии, то, как работают врачи, зубные техники, терапевты. То, как устроена зуботехническая лаборатория.

Да, и родителям скучать не пришлось. Пока детишки ходили в «музей», они засыпали вопросами сотрудников стоматологической клиники: о модных и современныхвинирах, про их установку, про имплантацию, лечение, реставрацию, протезирование, установку брекетов, про особенности детской стоматологии. Зубной врач Сергей Викторович Елькин подробно ответил на все вопросы. Получился своего рода глубокий экскурс во все сферы стоматологии.

Каждый зубик уникален, — по форме, по цвету.

Увидеть изнутри

— Идея проводить такие экскурсии на самом деле зрела давно. Я вспомнил себя в детском возрасте, когда я уже размышлял на тему, кем стать, какую профессию выбрать. И дети сейчас тоже задумываются, размышляют над этим вопросом. Что такое профессия зубной техник? Я считаю, что это специальность отчасти творческая. Здесь нужно уметь работать руками, уметь думать, анализировать принимать верные решения. Работа сродни работе ювелира, — делится впечатлениями от экскурсии Валерий Скрынников.

— Для многих эта профессия, сама система работы стоматологических клиник скрыта за «семью печатями». Некоторые полагают, что врач, который лечит пациента, делает всю работу — от и до. Но дело в том, что за этим специалистом стоит ряд других профессионалов. Зубные техники, например, выполняют весомую часть работы. Не только дети, но и сами взрослые для себя приоткрыли эту завесу, увидев всю работу, как говорят, изнутри.

Даже самые маленькие сумели смастерить формы из гипса.

— А еще главное избавиться от страха перед врачом-стоматологом. Наверняка такие чувства есть у целого ряда детей и взрослых?

— Безусловно. Нужно дать понять, объяснить, что в стоматологической клинике не нужно ничего бояться. Ты попадаешь в руки высококлассных, опытных специалистов. А современные препараты и оборудование позволяют нивелировать болезненные ощущения. Вы сами видели, как у детишек развеялся этот самый страх. Я буду рад, что данная экскурсия поможет детям в выборе профессии

— Какие-то предпосылки у ребенка можно заметить уже в раннем возрасте?

— Нужно смотреть, например, на то насколько хорошо ребенок рисует. Это работа рук, пальцев. Его умение рисовать — это проявление и ювелирных особенностей, что пригодится и в работе стоматолога и зубного техника.

— Ваши впечатления от этой занимательной экскурсии?

— Я увидел неподдельный интерес со стороны детей. Это были два с лишним часа они непрерывного любопытства. Можно так сказать. Очень много было вопросов с их стороны. Детишки смогли все сделать своими руками. Главное ведь заинтересовать ребенка, дать ему возможность не только самому все увидеть, но и потрогать, что-то смастерить.

Стоматологи всегда придут на помощь.

Талант стоматолога

— Вы сравнили работу зубного техника с работой ювелира.

— Да, и здесь многое зависит от рук, от умений самого специалиста. Нужно суметь «прорисовать» все детали зуба, все особенности, — цвет, «рельеф». Где-то тоньше, где-то толще. Даже на самых современных станках, подчас, сложно добиться такого качества. Мой знакомый, довольно известный режиссер, изучив некоторые тонкости нашей работы, сказал, что у нас в клинике рождаются зубы так называемого уровня «крафт». Если это понятие перенести на зубоврачебную практику, то получается, что это эксклюзивные изделия, изготовленные для конкретного пациента.

— Для этого необходим своего рода талант?

— Можно и так сказать. Нужно видеть форму, объем, цвет, глубину, прозрачность, структуру поверхности зуба, всего зубного ряда. Кто-то может назвать это своего рода искусством, проявлением художественных, творческих аспектов. Не стану отрицать. Главное, чтобы все это делалось с душой, руками опытного, знающего свое дело специалиста.

Каждый ребенок гордился своим «построенным» зубом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Елькина, стоматолог общей практики:

— Ребенка нужно с детства приучать к правильной гигиене полости рта, к тому, что за зубами нужно ухаживать. Я считаю, что лет до 12 ребенку нужно помогать чисть зубы. У детей до определенного возраста неправильно поставлена рука, и правильно чистить зубы ему сложно. Это с одной стороны. Второе, я бы порекомендовала использовать детскую зубную пасту с фтором. Для детей умеренная дозировка фторида — 950 ppm. Это необходимо, учитывая, что в нашем уральском регионе есть дефицит фтора в воде, в молоке. И это ошибка, когда родители отказываются от такой пасты.

Для сохранения здоровья зубов, начиная с детского возраста, еще раз напомню, нужно постараться исключить различные газированные напитки. Они обычно содержат большое количество сахара. Меньше конфет, сладкого. Профилактику здоровья зубов нужно вести с самого раннего возраста, чтобы потом избежать излишних проблем. Визит к врачу в этом плане никогда не повредит. Стоматолог по вышим показаниям порекомендует средства по уходу за полостью рта. Обязательно всем и взрослым, и детям чистить зубы 2 раза в день.

Татьяна Смолина, мама двоих детей:

— Мы узнали о такой необычной экскурсии в группе соцсети «ВКонтакте». Привела в клинику своего старшего сына. Можно сказать, что он сам меня сагитировал. Сын у меня мальчик активный, любознательный. Ему стало очень интересно узнать что-то о профессии стоматолога, о том, как работает клиника. В сентябре он пойдет в школу и такие дополнительные знания ему точно пригодятся.

Стоматологическая клиника «СкрынниковВ»

Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 68-д (3 этаж). Тел. (351) 223-68-23, +7-919-123-68-23.

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