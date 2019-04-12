Марка с лицом мальчика из Челябинска облетела весь мир

Челябинский журналист Сергей Белковский отмечает День космонавтики не просто так: с детства он удостоен звания космонавта с открытым номером – «Космонавт N…». В космос он не попал, а попал на почтовую марку, которая облетела весь мир. Короче, дело было так…

ШАПКА КАК СКАФАНДР

Когда Юрий Гагарин сказал «Поехали!», Сережка Белковский еще под стол пешком ходил. Привела его как-то мама домой с мороза, собралась раздевать, но отец, Владимир Белковский, знаменитый фотограф, сказал:

- Стоп! Стойте, как стояли!

- Отец побежал за фотоаппаратом «Зенит–С», – рассказывает Сергей корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск». Глаз у него был острый, воображение – творческое, и не мудрено, что он увидел то, на что другие не замечали. Под шапкой я был закутан в белый платок, который был похож на подшлемник космонавта. Да и сама форма шапки чем-то напоминала космический шлем. Раз, два – готово!

Так появился снимок, который сначала назывался «Сережка-космонавт».

Потом снимок, на котором изображен двухлетний Сережка, переименовали и он стал путешествовать по различным выставкам. Фотографию заметили в ГДР. И разместили на марке, посвященной 25-летию фонда помощи детям при ООН. Правда, название ее уже не было связано с космосом – «Лицо ребенка».

Та самая марка.

АВТОГРАФ ЛЕОНОВА

В юном возрасте Сергей собирал марки. «Свою» он случайно купил в магазине «Филателия», и она находится у него в одном экземпляре. Хотя марок с собственным изображением он подержал в руках немало - филателисты присылали ему в конвертах марку, и просили оставить на ней автограф. А в виде гонорара присылали марки на разные темы.

Однажды в музее космонавтики в Москве Сергей встретил дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова и рассказал ему об истории марки. Он улыбнулся, и на стенде рядом с маркой оставил свой автограф: «Космонавту N…» от Леонова».

Вот таким стал Сережа Белковский - мальчик со снимка.

КСТАТИ

Какие космонавты прославили Южный Урал

«Космическая» коллекция есть в челябинском Музее почтовой связи. Здесь собраны открытки с фотографиями летчиков-космонавтов, а также раритеты, пользующиеся неизменной популярностью у посетителей: первая марка СССР 1961 года с портретом Юрия Гагарина и подшивка советских газет с публикациями, посвященными покорению космоса.

Почтовые карточки с изображениями Героев Советского Союза, летчиков-космонавтов передала в дар Музею почтовой связи жительница Коркино Зинаида Колодочкина. В коллекции – 34 открытки, выпущенные в 1978 году, с фотографиями людей, чьи имена вписаны в историю мировой космонавтики - Алексея Леонова, Германа Титова, Валентины Терешковой, Бориса Егорова.

На двух открытках изображены космонавты, чья биография связана с Южным Уралом.

В Магнитогорске учился дважды Герой Советского Союза Павел Попович. Свой первый полет он совершил в августе 1962 года на корабле «Восток 4», второй – в 1974 году в качестве командира экипажа на космическом корабле «Союз-14» и орбитальной станции «Салют-3».

В Златоусте, в Специальном Конструкторском Бюро по ракетам дальнего действия (СКБ-385), с 1949 по 1951 год работал инженер-конструктор, летчик-космонавт и Герой Советского Союза Константин Феоктистов. Он стал первым гражданским инженером, побывавшим в космосе.

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