На Коркинском разрезе начали прокладку пульпопровода для ликвидации угольной выработки

Оператор проекта ликвидации Коркинского угольного разреза (г. Коркино Челябинская область) ООО «Промрекультивация» начало прокладку трубопровода для транспортирования в выработку закладочного материала с Томинского горно-обогатительного комбината. Предприятие в соседнем Сосновском районе строит Русская медная компания.

Работы ведутся согласно проекту ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский». Документ в 2018 году прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В настоящее время идет укладка участка трубопровода по северному борту Коркинского разреза. Проложено уже более трех километров труб большого диаметра. Работы ведутся круглосуточно. Полностью возвести пульпопровод на территории Коркинского разреза планируется во втором полугодии 2019 года.

По трубопроводам в разрез будут доставлять закладочный материал, с помощью которого крупнейшая в Евразии открытая угольная выработка будет ликвидирована. Закладочный материал будут производить на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Протяженность трассы трубопровода от комбината до разреза составит порядка 13 км. Для доставки закладочного материала на трассе возведут три пульпонасосные станции и две резервные емкости для сбора закладочного материала в период остановки трубопровода на обслуживание.

Закладочный материал будет представлять собой инертную породу, пригодную для безопасного заполнения отработанной выработки Коркинского угольного разреза.

На сегодняшний день Коркинский разрез — одна из наиболее острых экологических проблем региона. Эндогенные пожары, которые действуют в выработке, являются источником загрязнения атмосферного воздуха в городе Коркино и других поселениях района, а также в Челябинске. Кроме того, оползневые явления на бортах разреза грозят разрушением жилым домам и социальным объектам в близлежащих поселениях. Ликвидация разреза с использованием закладочного материала на основе хвостов Томинского ГОКа позволит потушить эндогенные пожары в выработке, а также укрепить борта разреза.

Проект ликвидации разреза рассчитан до 2042 года. По его окончании на месте угольной выработки будет водоем, по берегам которого будут высажены растения.

Новости компаний.