2019-04-15T12:20:20+03:00
Дом. Семья

Марыся и все-все-все: кто живет в челябинском приюте «Спаси меня»

Помочь пострадавшим от людей диким животным может каждый неравнодушный
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Представьте только на минуточку, что вы лишились дома. Нет, о таком не хочется верить и страшно подумать. А звери из приюта «Спаси меня» не только потеряли свой дом — среду обитания в природе, они пострадали от жестокого обращения не менее жестоких людей.

Этим пернатым и хвостатым повезло, их спасли и вылечили! Но вернуться в леса и поля они не могут — слишком дорого обошлось общение с людьми. Теперь они живут рядом с нами!

Зоозащитник Карен Даллакян спас сотни зверей и птиц, среди них и любимец всей страны тигр Жорик. Малыш тоже жил в челябинском приюте, рядом с друзьями по несчастью, а сейчас у него новый дом — в приюте для диких животных в Хабаровском крае.

Карен Даллакян вместе со своим спасенным другом и Фондом развития народного танца имени Натальи Карташовой и Татьяны Реус решили помочь зверям приюта собрать средства на новые вольеры.

21 мая в ДК Железнодорожников пройдет благотворительный концерт в пользу приюта.

Пред тем, как принять решение прийти на концерт, мы хотим рассказывать вам о тех, кто сейчас живет, получает питание и медицинскую помощь в приюте «Спаси меня».

Сегодня вы познакомитесь с рысью Марысей.

Ее вольная жизнь закончилась в тот момент, когда она, грациозная и красивая, начала голодать в лесу. И тогда нужда погнала рысь в деревню — охотиться на собак. Итог был печален: дикая кошка попала в капкан, который поставили местные жители. Еще немного и животное с окровавленной лапой могло погибнуть.

Нашел Марысю егерь, она была обескровлена, получила обморожение, началась гангрена. Пристрелить красавицу у егеря не поднялась рука, так она попала на операционный стол в клинику Карена Даллакяна.

Лапу Марысе ампутировали, и это спасло ее от смерти. Теперь она окончательно поправилась и живет в приюте. Здесь ее второй дом.

— Для нашей любимицы нужен новый вольер. Она дикое животное, поэтому территория ее проживания должна быть просторной и обустроенной специально для дикой кошки, — рассказал доктор Карен.- Несмотря на то, что у Марыси нет одной лапы, она много двигается, и чувствует себя превосходно!

Помочь Марысе жить в условиях, насколько возможно приближенным к природе, можем помочь мы с вами.

Приходите на экскурсию в приют, познакомиться с лесной красоткой.

И покупайте билеты на концерт лучших детских танцевальных коллективов страны. Так вы поможете не только Марысе, но и десяткам других хвостатых и крылатых из приюта «Спаси меня».

Следите за нашими новостями, в которых мы расскажем о других животных приюта.

Купить билеты можно на сайте.

Подробности на сайте тигржорик.рф

Возрастное ограничение 0+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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