За первый квартал 2019 года в Коркинском разрезе зоны самонагревания сократились на 30%

За первые три месяца текущего года оператор проекта ликвидации Коркинского угольного разреза ООО «Промрекультивания» локализовал зоны самонагревания на бортах выработки общей площадью 52 тыс. кв. м, что составляет порядка 30% территории выявленных специалистами предприятия очагов самонагревания. Об этом во вторник сообщил директор ООО «Промрекультивация» Николай Джемилев во время рабочего совещания с главой Коркинского муниципального района Натальей Лощининой и председателем Собрания депутатов района Николаем Швецом.

Встреча прошла на промышленной площадке угольного разреза в рамках исполнения поручения врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Напомним, разрез стал первым местом на Южном Урале, которое посетил глава региона, вступив должность в конце марта. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что Коркинский угольный разрез не должен вредить экологии региона и призвал ускорить работы по локализации зон самонагревания.

Главы муниципальных органов власти Коркинского района и руководство ООО «Пропрекультивация» 16 апреля непосредственно на месте проведения работ обсудили статус и ход реализации проекта ликвидации Коркинского угольного разреза с использованием закладочного материала, который планируется производить на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа и доставлять по трубопроводам непосредственно в разрез. Пока комбинат не начал работу, специалисты ООО «Промрекультивация» занимаются локализацией зон самонагревания, являющихся источником загрязнения воздуха в Коркино и близлежащих населенных пунктах. Как сообщил Николай Джемилев, эти зоны расположены по всем бортам, часть которых находится в труднодоступных местах, что делает невозможной эффективную борьбу со стихией имеющимися на сегодня средствами.

«Это западный и восточный борта с участками оползневых процессов, нахождение на которых небезопасно для людей и техники. Поэтому единственным способом борьбы с такими очагами остается закладка разреза инертным материалом, произведенным на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Это позволит ликвидировать очаги самонагревания и укрепить борта разреза», — отметил Николай Джемилев.

Для доставки закладочного материала с Томинского ГОКа планируется построить трубопровод. Участок на территории Коркинского разреза уже возводится. Работы на нем планируется завершить во втором полугодии текущего года.

Общая протяженность трассы трубопровода от комбината до разреза составит порядка 13 км. Для доставки закладочного материала на трассе возведут три пульпонасосные станции и две резервные емкости для сбора закладочного материала в период остановки трубопровода на обслуживание.

«Врио губернатора области Алексей Текслер поставил задачу усилить работы по локализации зон самонагревания в Коркинском разрезе. Согласно утвержденному проекту ликвидации выработки разработана подробная дорожная карта с мероприятиями по локализации зон самонагревания. Сегодня на месте мы увидели, как эти планы реализуются на практике. Хочу поблагодарить коллектив предприятия “Промрекультивация” за непростой и такой важный для жителей всего региона труд. Мы договорились, что такие встречи у нас будут регулярными, чтобы на месте решать все необходимые вопросы, связанные с проектом», — прокомментировала по итогам совещания Наталья Лощинина.

Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» в 2018 году прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

На сегодняшний день Коркинский разрез — одна из наиболее острых экологических проблем региона. Он является одним из крупнейших источников загрязнения воздуха на Южном Урале. Кроме того, оползневые явления на бортах разреза грозят разрушением жилым домам и социальным объектам в близлежащих поселениях. Ликвидация разреза с использованием закладочного материала на основе хвостов Томинского ГОКа позволит нейтрализовать источники загрязнения воздуха в выработке, а также укрепить борта разреза.

Проект ликвидации разреза рассчитан до 2042 года. По его окончании на месте угольной выработки будет водоем, по берегам которого будут высажены растения.

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