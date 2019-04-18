«Счастлива, что подменили»: перепутанная в роддоме 30 лет назад рада, что попала в чужую семью

Горькая правда о роковой подмене 30-летней давности стала большим потрясением для Зои Тугановой и ее дочерей Кати и Люции. Жизнь неожиданно перевернулась с ног на голову. Но сейчас, когда слезы высохли, все три женщины стараются понять друг друга и поддержать.

Скандал прогремел два года назад. Выяснилось, что в 1987 году в челябинском роддоме перепутали двух девочек. 70-летняя пенсионерка Зоя Туганова сама разыскала свою биологическую дочь в социальных сетях. Выяснилось, что ее зовут Люция.

Девочка воспитывалась в деревне в башкирской семье Тулигеновых. Жила бедно. Ее неродные родители спились. Отца посадили за убийство, а мать умерла от пьянства. В 13 лет Люция Тулигенова попала в детдом, стала инвалидом по слуху, образования не получила. Рано вышла замуж и родила троих детей. Муж не работает, и семья живет на пособие по инвалидности.

Зоя Туганова с биологической дочерью. Фото: из семейного архива.

При этом небиологическую дочь Зоя Туганова вырастила воспитанным и образованным человеком. Катя работает в РЖД и воспитывает сына.

Виновных в своей трагедии они не нашли, но суды у государства выиграли. Каждая получила по 1 млн рублей от Минфина в качестве компенсации морального вреда.

Суд был год назад. «Комсомольская правда» — Челябинск» узнала, как сейчас живут 32-летние женщины, подмененные в роддоме.

ЕКАТЕРИНА ТУГАНОВА СПРАВИЛАСЬ С РЕВНОСТЬЮ

— Катя свой миллион вложила в покупку жилья — оформила ипотеку на «двушку» в центре Магнитогорска. Раньше она снимала квартиру, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» ее мать Зоя Туганова.

Екатерина так и работает на РЖД в Магнитогорске. Она одна воспитывает 9-летнего сына. Сидеть без дела Катя не может — в свободное от работы время посещает курсы косметолога-визажиста.

Екатерина Туганова потратила миллион от государства на покупку жилья. Фото: соцсети.

Молодая женщина достойно выдержала свалившиеся на нее испытания. Посудите сами, каково это в один прекрасный день узнать, что отец и мать тебе не родные, а настоящие родители давно умерли. Первое время Катя ревновала Зою Антоновну к Люции. Отношения с небиологической мамой стали портиться. Но потом ей удалось справиться с этим чувством.

— Я сейчас иногда ругаю Люцию за то, что за детьми плохо следит. А Катя за нее заступается. Она мне говорит: «Мам, зачем ты кричишь, ее ведь этому никто не учил», — рассказывает пенсионерка.

Подругами перепутанные в роддоме женщины не стали. Слишком уж они разные. Но хорошие отношения стараются поддерживать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/703883" frameborder="0"></iframe> Жительницы Челябинской области, перепутанные в роддоме 30 лет назад, получили по миллиону рублей.Сергей УФИМЦЕВ

ЛЮЦИЯ ТУЛИГЕНОВА ОТКАЗАЛАСЬ СЪЕЗЖАТЬ ИЗ ХИБАРЫ

Полученный от Минфина 1 млн рублей Люция решила пока не тратить. Деньги она положила в банк под проценты. Она воспитывает троих детей — 13, 9 и 2 лет.

— Квартиру в большом городе на эти деньги не купишь. Ипотеку они не потянут — семья многодетная. Пусть лучше в банке лежат. Потом потратят детям на институт, — одобряет решение дочери Зоя Антоновна.

Видятся мать и дочь часто. То Люция с детьми гостит у мамы в Челябинске, то Зоя Антоновна едет к ним в Киржакуль (деревня в Сосновском районе).

Люция воспитывает троих детей и живет в деревне. Фото: соцсети.

Все это время пенсионерка пытается исправить ошибки родителей, воспитавших Люцию. Хотя прекрасно понимает, что ничего из этого не выйдет. Слишком поздно.

— Я не знаю, как дочь будет жить дальше: к труду ее не приучили, постоять за себя не умеет, дети предоставлены сами себе. Сердце разрывается от боли. Единственное, что мне удалось — заставить ее бросить курить, — рассказывает про Люцию Зоя Туганова.

«КАТЯ БЛАГОДАРИТ БОГА ЗА ТО, ЧТО ЕЕ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ»

Пенсионерка изо всех сил старается помочь родной дочери. Осенью на свои деньги собрала внуков в школу. Старшей внучке Карине купила путевку на юг. Недавно предложила Люции вместе с мужем и детьми переехать в Челябинск. Ради этого пенсионерка готова освободить свою однокомнатную квартиру. Но дочка от городской жизни отказалась.

Муж Зои Тугановой подозревал, что Катя ему не родная. Фото: из семейного архива.

— В покосившемся доме, который ей достался в наследство, нищета, холод и сырость. Муж у нее не мастеровой. Ремонта там лет 50 не было. На стенах черная плесень. Все кашляют и часто болеют. Катя пришла в ужас, когда это увидела. Теперь каждые выходные ходит в храм и благодарит Бога за то, что ее в роддоме перепутали, — рассказывает Зоя Антоновна.

Отметим, Екатерина Туганова изначально была другого мнения. Когда прогремел скандал, она заявляла, что не осуждает своих биологических родителей. Они были приличными людьми, но спились из-за травли соседей. Над ними смеялись, подмечая, что в башкирской семье растет ребенок славянской внешности.

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