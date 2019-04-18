Стоматология «ЭСТЕДЕНТ»: лечение зубов у взрослых и детей в Челябинске

Стоматология «ЭСТЕДЕНТ» — одна из самых стабильных стоматологических клиник города, работающая более 16 лет. Здесь оказывают весь спектр стоматологических услуг взрослым и детям.

В составе клиники имеются два лечебных кабинета, операционный блок (комната ожидания пациента, предоперационная и операционная), кабинет цифровой дентальной диагностики, центральное стерилизационное отделение и зуботехническая лаборатория.

Как подчеркивают руководители, стоматология «ЭСТЕДЕНТ» никогда не была просто бизнесом: здесь всегда ориентировались на качество! На качество лечения, качество ортопедических работ, качественную имплантацию.

Также в клинике внедрены стандарты качественного медицинского сервиса. Во-первых, это систематизированный подход к планированию будущих вмешательств. Сюда входят комплексные планы обследования, лечения и протезирования, которые составляют врачи и составляют, как правило, несколько вариантов для пациента.

Во-вторых, это система управления клиникой там, где хранятся все сведения о диагнозах, о проводимом лечении, о применяемых методиках, препаратах, о стоимости проводимого лечения. Такой централизованный электронный документооборот клиники помогает быть совершенно прозрачными для наших пациентов: в любой момент пациент может узнать, какая стоимость была затрачена и какую предстоит еще оплатить.

Стоматология «ЭСТЕДЕНТ» ориентирована не только на взрослое население, но и на детей: многие пациенты лечатся у здесь целыми семьями. Их устраивает как предоставляемое качество услуг, так и высокий сервис.

Персонал стоматологии «ЭСТЕДЕНТ» постоянно проходит обучение, развивает профессиональный уровень не только врачебного персонала, но и медицинских сестер, а также руководящего состава.

В клинике работают с корпоративными клиентами, в том числе по программам ДМС (САО «ВСК», ОСАО «РЕСО-Гарантия» ООО «ИСК Евро-Полис», ОСАО «Ингосстрах», ООО «Группа Ренессанс Страхование», ООО «Росгосстрах», ОАО «Альфастрахование»), а также готовы предложить разовые и годовые программы обслуживания для ключевых сотрудников.

Высокое качество, комплексное обслуживание (терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология, рентгенология, собственная зуботехническая лаборатория), доброжелательная обстановка и специалисты, которые не только знают, но и всей душой любят свое дело — это то, чем стоматология «ЭСТЕДЕНТ» гордится сегодня.

— Мы стремимся постоянно меняться к лучшему для вас, — подчеркивают специалисты клиники. — Приятно, когда наши пациенты довольны качеством услуг и высоким уровнем сервиса, но мы всегда готовы и к негативным отзывам, потому что все они способствуют нашему профессиональному росту. Мы искренне будем рады каждому вашему звонку в клинику!

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Стоматология «ЭСТЕДЕНТ» в Челябинске:

ул. Дзержинского, 4;

Тел.: (351) 230-42-48, 217-04-04;

www.estedent74.ru

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