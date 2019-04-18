Челябинские миллиардеры из списка Forbes: как они заработали состояние

Журнал Forbes подготовил традиционный рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России. В нем есть несколько человек из Челябинской области. Рассказываем кто они и на чем держится их бизнес.

14-ое место. Виктор Рашников — 8,9 млрд $.

70-летний Виктор Филиппович занимает кресло председателя совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Легендарное южноуральское предприятие, занятое черной металлургией. Трудовой путь Рашников начинал здесь же — 19-летним парнем пришел слесарем в цех. А через 30 лет стал генеральным директором. К этому времени предприятие перестало быть государственным и Рашников со временем стал держателем контрольного пакета акций.

Виктор Рашников. Фото: mmk.ru

Миллиардер не только бизнесмен. У него есть научная степень доктора технических наук и на его счету несколько изобретений. Пять раз избирался депутатом заксобрания области. Почетный гражданин города и региона, а также президент хоккейного клуба «Металлург».

53-е место. Константин Струков — 1,9 млрд $.

Король южноуральских недр — так иногда называют 60-летнего президента ООО «УК ЮГК». За этой грядой аббревиатур скрывается компания, которая занимается добычей золота в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае. Также холдинг Струкова занимается разработкой угольных месторождений.

Константин Струков.Фото: Андрей АБРАМОВ

Сам Константин Иванович на Южный Урал приехал из Оренбурга. Здесь учился на металлурга, успел поработать в шахтах в Казахстане и Башкирии — преимущественно на управляющих должностях — к 39 годам возглавить золотодобывающию компанию.

123-е место. Сергей Студенников — 850 млн $.

Об этом человеке известно не так много, несмотря на то, что его бизнес-детище знает половина страны. Выпускник Саткинского техникума в 2006 году открыл первый магазин «Красное и Белое» в Копейске. До этого он занимался оптовыми продажами алкоголя и табака, но миллионное состояние ему принесла именно розничная сеть.

Сергей Студенников. Фото: журнал «Миссия»

В конце прошлого года, когда на склады и офисы компании нагрянули силовики, имя Студенникова гремело тут и там. Но опять же без особых деталей. В рейтинге 2018 года ему приписывали на 100 млн $ большей.

130-е место. Андрей Комаров — 800 млн $.

Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ». В аббревиатуре зашифрован Челябинский трубопрокатный завод. Но по факту фирма давно занимается трубами и металлом по всей стране. На сайте компании указано свыше 25 предприятий холдинга.

Андрей Комаров. Фото: chelpipe.ru

Комаров родом из Озерска. После окончания школы уехал поступать в Москву. В дальнейшем в его биографии фигурирует исключительно этот город. В 1996 году назначен замом гендиректора ЧТПЗ и занялся скупкой акций предприятия.

КСТАТИ

Из рейтинга выпал Игорь Зюзин

Председатель совета директоров ПАО «Мечел» не попал в этот рейтинг. Хотя год назад он был на 193-м месте и обладал 500 млн $. Биография Зюзина напоминает жизненный путь других челябинских миллионеров: путь от рядового мастера до главного человека крупнейших предприятий страны.

Игорь Зюзин. Фото: mechel.ru

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