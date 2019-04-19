Мини-яхты, советские мотоциклы и Jaguar: что интересного указали депутаты Челябинской области в декларациях о доходах

Депутаты законодательного собрания Челябинской области отчитались о доходах своих семей за 2018 год. В декларациях учитывают не только зарплаты, но и прибыль с продажи машин, квартир, земли. «Комсомольская правда» — Челябинск» изучила документ.

САМЫЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ

Здесь лидерство не первый год удерживает Константин Струков. Ранее его состояние оценило издание Forbes. Согласно декларации, глава золото- и угледобывающей компании заработал 4,4 млрд рублей. Годом ранее он указывал 3,3 млрд рублей.

Константин Струков входит в топ-200 отечественного рейтинга Forbes.Фото: Андрей АБРАМОВ

Следом за ним с большим отрывом идет супруга депутата и строителя Николая Янова — 329,5 млн рублей. У самого народного избранника доход чуть более 1,2 млн рублей. Кстати, прокуратура настаивает на сложении полномочий Янова, уличив его в утаивании части доходов.

На третьем месте агропромышленник Владимир Филиппов — 282 млн рублей. В его собственности также Toyota Land Cruiser, снегоход, трактор и катер.

У КОГО БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗЕМЛИ

Пенсионер Семен Мительман (217 млн рублей) владеет обширным списком недвижимости — 29 земельных участков, 12 домов и жилых помещений, а также свыше 50 нежилых объектов. Некоторым из этого списка Мительман владеет не полностью, а только долями. В декларации Мительман указал 12 машин от Lada Largus до Mercedes. Машины, как и земля, заняты в бизнес-нуждах.

Семен Мительман в литературном календаре, который издавали в честь года литературы. Ему досталась роль Александра Куприна.

Супруга металлурга Александра Решетникова (327 тыс. рублей) также указала большое количество недвижимости и авто. 25 земельных участков, 7 квартир и свыше 35 нежилых помещений. В некоторых объектах у нее только доля.

Зато по количеству автомобилей жена Александра Юрьевича сильно впереди. Три иномарки — Mercedes, BMW и Toyota Camry, затем идут десятки грузовиков, тракторов, прицепов и самосвалов. Очевидно, это все техника, задействованная в бизнесе.

НЕОБЫЧНЫЕ НАХОДКИ В ГАРАЖЕ

Единственной владелицей автомобиля марки Jaguar оказалась супруга главврача Андрея Важенина (доходы мужа-депутата составили 13 млн рублей). Кроссовер Jaguar F-Pase стоит около 4 млн рублей.

Мореплаватель и пенсионер Владимир Горнов (8,1 млн рублей) указал водный транспорт: Швертбот Луч-2 — это небольшая яхта для участия в спортивных соревнованиях. Также у Горнова есть самодельный швертбот и бюджетная моторная лодка АЭРО.

Николай Горнов во время путешествия и в челябинском парламенте.

Директор по экономике ММК Андрей Еремин (доход 30 млн рублей) кроме иномарок BMW X5, Jeep Wrangler, Hunday Sonata, указал в декларации отечественную «восьмерку» .

Зампредседателя заксобрания Константин Захаров (доход 8,3 млн рублей) владеет снегоходом, квадроциклом и моторным судном YUKONA — надувная лодка.

Гендиректор атомного «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев (доход 36 млн рублей) указал снегоход и два мотоцикла Урал ИМЗ 8.103-10. Это, пожалуй, самый известный советский мотоцикл, который любили снабжать коляской.

КТО ЗАРАБОТАЛ МЕНЬШЕ ВСЕХ

У коммунального омбудсмена Анатолия Вершинина — 437 тыс. рублей. Он работает депутатом на общественных началах. По сути, консультирует народных избранников в сфере ЖКХ, в которой чувствует себя достаточно уверенно.

Анатолий Вершинин часто дает бесплатные консультации по ЖКХ в эфире радио КП 95,3 FM.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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