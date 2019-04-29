Аптечная сеть «Фармленд»: широкий ассортимент, низкие цены, бонусы и выгодные акции

Аптечная сеть «Фармленд» входит в десятку крупнейших в России, присутствует в восьми регионах и насчитывает около 1300 аптек. Уверенность в низких ценах приводит в аптеки «Фармленд» почти пять миллионов россиян каждый месяц. Все эти люди доверяют аптекам сети, потому что «Фармленд» — это качество и надежность, доказанная многолетней работой. Вы не встретите в ассортименте аптеки «Фармленд» некачественные или неэффективные препараты. Непосредственным отпуском медикаментов занимаются только люди с профильным образованием — провизоры и фармацевты.

При этом цены остаются под жестким контролем. А широчайший ассортимент позволит перестать искать лекарства по всему городу, ведь здесь представлен огромный выбор товаров для здоровья: лекарства, в том числе и редкие, товары для мам и детей, активная косметика, здоровое и спортивное питание, медицинская техника, ортопедические товары.

При этом низкие цены и широкий ассортимент доступны клиентам и в интернете, а также в мобильных приложениях! Вы можете выбрать и забронировать товары, а забрать их в ближайшей аптеке «Фармленд»: достаточно лишь зайти на сайт farmlend.ru или в приложение farmlend.ru!

Покупки по интернет-заказу участвуют в неценовых акциях (подарки за покупки, «Счастливый билет» и т.д.), а также участвуют в начислении бонусов по системе лояльности «Клуба друзей «Фармленд» при предъявлении клубной карты. Сервис интернет-заказов «Фармленд.ру» — еще дешевле!

Если вы хотите отдать свой голос за аптечную сеть «Фармленд», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

farmlend.ru

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