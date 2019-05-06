2019-05-06T14:50:45+03:00
Звезды

Спектакль «Триумфальная арка» в Челябинске: в главных ролях сыграют Игорь Петренко и Марина Александровна

Где купить билеты на спектакль «Триумфальная арка» в театре оперы и балета им. М.И. Глинки
Поделиться:
Изменить размер текста:

Безусловный шедевр мировой литературы «Триумфальная арка» Эриха-Марии Ремарка в постановке легендарного Льва Ильича Рахлина

«Триумфальная арка» — один из самых ярких и эпохальных романов Эриха-Марии Ремарка. Любовь и жизнь, мужчина и женщина, Равик и Жоан… Две потерянные души, пытающиеся наладить личное счастье наперекор судьбе.

Исполнить главные роли в трагической истории об эмигрантской жизни в Париже приглашены блистательные актеры — Игорь Петренко и Марина Александрова — заслуженная артистка России. Также, зрители смогут насладиться игрой таких актеров как Николай Чиндяйкин — Народный артист РФ, Евдокия Германова — Заслуженная артистка РФ, Екатерина Волкова, Николай Козак и др.

Музыкальный стилист спектакля — Ричардас Норвила.

Потрясающий спектакль «Триумфальная арка» напомнит зрителю, что и в наше время понятия человечности, искренней и самоотверженной любви не теряют своей актуальности!

Театр оперы и балета им. М.И.Глинки., 17 мая 19:00

Где купить билеты

Билеты можно приобрести на сайте.

Возрастное ограничение 16+

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наш ангел: рассказ из сборника Татьяны Устиновой "Свидание с Богом у огня"
"Ей нужно приехать совсем ненадолго. И вот она звонит по старой памяти – можно ли к нам?.. Если это неудобно, тогда, конечно же, в гостиницу..."Конечно, приезжай!" – сказала я, немного недоумевая, что именно мы все будем делать в одной квартире...
Светлана Ходченкова: Ни одна женщина не может устоять перед голосом Зеленского
На Московском фестивале, в программе кинообозревателя «КП» Стаса Тыркина «Фильмы, которых здесь не было», состоялась премьера картины «Сбежавшие в Аризону» [видео: полная версия фильма]
Музей Набокова на Большой Морской в Петербурге вновь открылся после скандала
Директор квартиры знаменитого писателя Андрей Аствацатуров рассказал, что сейчас ведутся переговоры по передаче личных вещей Владимира Владимировича из его американского Фонда [фото]
«Я сыграл нижнюю половину Никулина»: Леонид Каневский рассказал, как стал дублером в «Бриллиантовой руке»
50 лет назад в мировой прокат вышла самая успешная комедия СССР. Знаменитый «контрабандист бриллиантов» рассказал «КП» о съемках, подменах в кадре и о том, как увековечил имя своей любимой
Новости 24
В Магнитогорске от силовиков сбежал обвиняемый во взятках бывший главврач горбольницы
Челябинским бизнесменам, учителям, школьникам и пенсионерам бесплатно расскажут, как избежать долгов
Мошенник, оставивший без жилья 30 семей, хотел выйти из тюрьмы досрочно
Челябинский ветврач Карен Даллакян спас от гибели экзотическую лисицу
Путин наградил самого креативного чиновника Челябинской области
Выжившего в Нязепетровске во время массовой резни младенца не отдают бабушке
В Челябинской области младенец разбился насмерть, выпав с третьего этажа
В Челябинской области ограничат движение машин
Центральное почтовое отделение Челябинска переезжает на новый адрес
Будут штрафовать за костры и шашлыки: в Челябинской области усилили контроль за пожарной безопасностью в лесах
Следователи проводят проверку после смерти девушки под колесами поезда в Челябинской области
В Челябинской области из детского дома пропал подросток
В Челябинской области потерялась чернобурая лиса, спасенная со шкуродельни
Пенсионера из Челябинска, расчленившего соседку, арестовали
Жители Челябинской области отравились шашлыками на майских праздниках
Квадрокоптер сбил женщину в Челябинской области
Предприниматель обклеил рекламой памятники на кладбище в Челябинской области
В Миассе подростки кидали в прохожих бутылки с балкона
В Курганской области заведены уголовные дела из-за пожаров
В Челябинске рецепты выписывают на бланках Минздрава СССР
«Украли день долгожданного отпуска». Магнитогорцы возмущены задержкой авиарейса в Турцию
Челябинцам заплатят денег за минометы и карабины
Две тысячи челябинцев вышли на старт легкоатлетической эстафеты-2019
В Челябинске выпустят уникальный боевой трактор