Спектакль «Триумфальная арка» в Челябинске: в главных ролях сыграют Игорь Петренко и Марина Александровна

Безусловный шедевр мировой литературы «Триумфальная арка» Эриха-Марии Ремарка в постановке легендарного Льва Ильича Рахлина

«Триумфальная арка» — один из самых ярких и эпохальных романов Эриха-Марии Ремарка. Любовь и жизнь, мужчина и женщина, Равик и Жоан… Две потерянные души, пытающиеся наладить личное счастье наперекор судьбе.

Исполнить главные роли в трагической истории об эмигрантской жизни в Париже приглашены блистательные актеры — Игорь Петренко и Марина Александрова — заслуженная артистка России. Также, зрители смогут насладиться игрой таких актеров как Николай Чиндяйкин — Народный артист РФ, Евдокия Германова — Заслуженная артистка РФ, Екатерина Волкова, Николай Козак и др.

Музыкальный стилист спектакля — Ричардас Норвила.

Потрясающий спектакль «Триумфальная арка» напомнит зрителю, что и в наше время понятия человечности, искренней и самоотверженной любви не теряют своей актуальности!

Театр оперы и балета им. М.И.Глинки., 17 мая 19:00

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