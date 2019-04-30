ЮУрГТК: подготовка по 24 специальностям

Южно-Уральский государственный технический колледж — одно из крупнейших учебных заведений среднего профессионального образования Челябинска и области. Колледж является признанным лидером на рынке образовательных услуг. В 2018 году стал победителем областного конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация».

В колледже реализуются 33 образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена по 24 специальностям.

Общий контингент обучающихся составляет около 4 000 человек и примерно 3 000 слушателей ежегодно проходят профессиональную подготовку и повышение квалификации.

Южно-Уральский государственный технический колледж — активный участник олимпиадного движения WorldSkills. Только за последние три года в копилке достижений колледжа многочисленные победы в региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и региональных чемпионатах «Молодые профессионалы», победы и призы заключительных этапов Всероссийских олимпиад профессионального мастерства, призы национального чемпионата WorldSkills в г. Южно-Сахалинск, блистательные победы на международном Чемпионате WSR в Абу-Даби в 2017 году в компетенции «Веб-дизайн и разработка» и на чемпионате Евроскиллс — 2018.

Колледж имеет статус ведущего по информационно-коммуникационным технологиям и площадкой окружного методического объединения преподавателей Уральского федерального округа по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

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ЮУрГТК

ул.Горького, 15;

тел.: (351) 775-34-67;

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