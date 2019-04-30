2019-04-30T13:07:44+03:00
Общество

ЮУрГТК: подготовка по 24 специальностям

Поделиться:
Изменить размер текста:

Южно-Уральский государственный технический колледж — одно из крупнейших учебных заведений среднего профессионального образования Челябинска и области. Колледж является признанным лидером на рынке образовательных услуг. В 2018 году стал победителем областного конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация».

В колледже реализуются 33 образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена по 24 специальностям.

Общий контингент обучающихся составляет около 4 000 человек и примерно 3 000 слушателей ежегодно проходят профессиональную подготовку и повышение квалификации.

Южно-Уральский государственный технический колледж — активный участник олимпиадного движения WorldSkills. Только за последние три года в копилке достижений колледжа многочисленные победы в региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и региональных чемпионатах «Молодые профессионалы», победы и призы заключительных этапов Всероссийских олимпиад профессионального мастерства, призы национального чемпионата WorldSkills в г. Южно-Сахалинск, блистательные победы на международном Чемпионате WSR в Абу-Даби в 2017 году в компетенции «Веб-дизайн и разработка» и на чемпионате Евроскиллс — 2018.

Колледж имеет статус ведущего по информационно-коммуникационным технологиям и площадкой окружного методического объединения преподавателей Уральского федерального округа по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

Если вы хотите отдать свой голос за Южно-Уральский государственный технический колледж, выберите соответствующую номинацию в разделе голосования.

ЮУрГТК

ул.Горького, 15;

тел.: (351) 775-34-67;

sustec.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Образование в Челябинске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Онлайн-учебники и виртуальная среда: что ждет российские вузы и школы в ближайшие 5 лет
В Москве завершилось одно из крупнейших мероприятий в сфере образования – Московский международный салон образования. Эксперты и специалисты в этой области обсудили самые перспективные направления развития, интересные кейсы и практики
Новости 24
Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов попрощался с болельщиками в Инстаграм
Ко Дню Победы южноуральские ветераны получат именные поздравления от президента
Дело виновника ДТП, в котором погибли священник и его дочь под Челябинском, направлено в суд
На трассе Челябинск-Курган опрокинулся грузовик со свежим хлебом
На Южном Урале возросло число детей, пострадавших на пожаре в деревянном храме
Челябинский депутат сам себе выписал благодарность «за огромный вклад» в детский спорт
На улице в Челябинской области нашли дорогую собаку с разноцветными глазами
«Обзывал женщин баранами»: водитель маршрутки довел до слез пассажирку в Челябинской области
Мошенники шантажируют девушек Челябинской области неприличной группой «ВКонтатке»
В Челябинске пятиклассник пропал на трое суток
Где перекроют движение на 1 мая в Челябинске
Собака умерла от бешенства в приюте на Южном Урале
В Челябинской области посадили 70-летнего рецидивиста за сбыт наркотиков
СК и прокуратура начали проверку после пожара в храме на Южном Урале, где пострадали дети
В челябинском зоопарке тяжело болеет львица Виктория
В Челябинске стало больше погибших в дорожных авариях
В Челябинске кладбища обработали от клещей
Клиенты Челябинвестбанка выиграют путешествие и много призов
Челябинцев приглашают заявить о ремонте своих дворов
Станислав Мошаров переизбран Президентом Союза российских городов
«БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги»: доступ частным инвесторам открыт
Житель Челябинской области пойдет под суд за избиение главы поселения
Названа дата последнего сеанса катания в челябинской «Уральской молнии»
Врио губернатора Алексей Текслер утвердил новую структуру правительства Челябинской области
Названа причина апрельского коммунального ЧП на Северо-Западе Челябинска
Двое жителей Челябинска украли с заправки 7 тысяч литров бензина