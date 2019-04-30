ЧГИК: научный и личностный рост в творческой атмосфере

Челябинский государственный институт культуры — один из крупнейших вузов такого профиля в России. Он был основан в 1968 году и стал пятым вузом культуры в стране и первым на Урале и в Западной Сибири.

Вуз готовит более чем по 30 направлениям и специальностям, среди которых и творческие специальности — «Театральное искусство», «Музыкальное искусство эстрады», «Хореографическое искусство», и перспективные современные направления подготовки — «Туризм», «Дизайн», а также режиссеры разных профилей. Большим плюсом является наличие бюджетных мест на всех специальностях (очная и заочная формы обучения).

Стоить отметить, что, помимо бакалавриата, в ЧГИК есть возможность обучиться в магистратуре по восьми направлениям. Подготовкой будущих кадров занимаются профессиональные преподаватели, среди которых профессора и кандидаты наук, Народные артисты РФ, Заслуженные работники культуры РФ, призеры и лауреаты международных конкурсов. Также при вузе создана Детская школа искусств, где при участии опытных педагогов первые творческие шаги делают дети в возрасте от шести лет.

Помимо учебы студенты института могут реализовать себя в спорте, общественной деятельности и науке. В вузе успешно функционируют студенческий совет, профком, педагогический, Welcome-центр, театральная студия, философский клуб, спортивные секции. Ежегодно проводится множество научных конференций и студенческих форумов, на которых студенты могут усовершенствовать свои знания, коммуникативные навыки и лидерские качества.

Иногородние студенты гарантировано получают места в двух общежитиях вуза, которые признаны лучшими в городе. Помимо общежитий вуз располагает четырьмя учебными корпусами, в которых имеются большая библиотека, оснащенные аудитории, компьютерные классы, столовая и буфет, а также уникальным учебно-тренировочным комплексом.

В вузе для будущих студентов созданы все условия для плодотворного обучения, научного и личностного роста, а также уютная и теплая творческая атмосфера.

Если вы хотите отдать свой голос за Челябинский государственный институт культуры, выберите соответствующую номинацию в разделе голосования.

ЧГИК

г.Челябинск, ул.Орджоникидзе,36 А;

Тел.: (351) 263-89-32

chgik.ru

ВКонтакте

На правах рекламы.