МГТУ им. Г.И. Носова: опорный вуз Южного Урала

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (МГТУ им. Г.И. Носова) — один из старейших вузов Южного Урала, перешагнувший 85-летний рубеж. Университет, известный как многопрофильный научно-образовательный центр, славится в стране и за рубежом своими научными школами, имеет широкую географию творческих и научных связей с ведущими российскими и зарубежными вузами. О качестве образовательных услуг, которые он предоставляет, и выполняемых научных разработок говорят многие достижения и награды. Вуз удостоен государственной награды — ордена Трудового Красного Знамени и благодарности Президента Российской Федерации.

Вуз, созданный в 1934 году как центр подготовки инженерных кадров для горной и металлургической промышленности, прошел путь от горно-металлургического института — горно-металлургической академии до опорного вуза Южного Урала.

В МГТУ обучаются около 14 000 студентов по 328 направлениям высшего и среднего профессионального образования. Действует 6 докторских диссертационных советов по 11 научным специальностям, работают 106 докторов наук и 502 кандидата наук. Одиннадцать образовательных программ удостоены первого места в номинации «Лучшие образовательные программы инновационной России».

В 2018 году на базе университета создан детский технопарк «Кванториум», в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие образования». В этом же году на базе вуза открыт R&D-центр (Research & Development), который осуществляет разработки, связанные с технологиями машинного обучения и машинного зрения, виртуальной и дополненной реальности (AR и VR), промышленных экзоскелетов, обработки и анализа больших данных (Big data), промышленного Интернета вещей (IIoT), математического моделирования, автоматизации и роботизации, цифровизации производства.

За последние годы особенно возросло значение магнитогорского университета на международной арене. Франция, Китай, Италия, Чехия, Бразилия — заключено свыше 60 договоров о сотрудничестве с вузами 28 государств.

Университет имеет мощную социальную инфраструктуру: учебно-оздоровительный центр «Юность» на озере Банном, студенческую поликлинику, 9 общежитий, 7 столовых, 9 спортивных объектов.

Выпускники МГТУ им. Г.И. Носова работают в 44 регионах страны и за рубежом. Доля трудоустройства выпускников составляет более 80 %. Ежегодно в адрес МГТУ им. Г.И. Носова поступает свыше 1000 заявок от работодателей на выпускников. Среди выпустившихся — руководители министерств, крупнейших горно-металлургических, машиностроительных и химических предприятий и компаний, депутаты Законодательного собрания и Государственной думы РФ, лауреаты Премии правительства России.

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МГТУ им. Г.И. Носова

г. Магнитогорск, пр.Ленина, 38;

Тел.: (3519) 29-84-02;

magtu.ru

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