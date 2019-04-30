2019-04-30T15:22:37+03:00
Общество

Спасибо за Победу: виртуальная Стена памяти героев в Челябинске

Поделись снимком фронтовика на сайте «Комсомольской правды»
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Фото: Алексей ФОКИН.Фото: Алексей ФОКИН.
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Каждое 9 Мая тысячи южноуральцев встают в ряды «Бессмертного полка» с портретами родственников-фронтовиков. А мы предлагаем южноуральцам создать свою Стену памяти на самом популярном сайте страны. «Комсомольская правда» — Челябинск» объявляет сбор фотографий ветеранов Великой Отечественной войны.

Снимки ваших дедов и прадедов будут опубликованы на сайте chel.kp.ru. Для этого вам нужно загрузить фото с помощью специальной формы (см. ниже).

Не забудьте указать ФИО ветерана, а в графе «Описание» напишите все, что знаете о нем. Например, где воевал, был ли ранен, чем занимался после войны, жив ли сейчас. После обработки и модерации фото появится на виртуальной Стене памяти.

Снимки принимаются до 22 июня 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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