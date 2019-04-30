На месте массовой резни в Челябинской области нашли живым грудного ребенка

Сегодня утром Следственный комитет сообщил страшную новость: в небольшом городке Нязепетровске кто-то устроил жестокую расправу. В частном доме нашли тела пяти погибших: четырех взрослых и мальчика.

НЕ ЗАМЕТИЛ ИЛИ ПОЖАЛЕЛ: УБИЙЦА НЕ ТРОНУЛ КОЛЯСКУ С МЛАДЕНЦЕМ

По предварительным данным, события развивались следующим образом. Вечером в пятницу 3 мая 35-летний Марат и его гражданская супруга 26 летняя Настя позвали гостей на большое застолье. Кто-то выпил, закусил и ушел домой. А 31-летняя Лилия и другой 29-летний местный житель засиделись затемно.

С собой многодетная мать Лилия взяла двоих детей: одному четыре, другому меньше года.

- Лиля вообще-то мать хорошая, - говорят местные жители. - Только вот в последнее время у нее все наперекосяк пошло, стала к бутылке прикладываться. Это и не удивительно, у нее ведь мужа-то посадили. Осталась одна с тремя детьми.

Ночью почти все, кто находился в доме, были зарезаны. Следствию еще предстоит ответить на вопрос, был ли убийцей кто-то из гостей, или злоумышленник проник в дом снаружи.

Не пощадил он даже четырехлетнего ребенка. На его теле обнаружили ножевые раны - такие же, как и у других убитых. А вот самый младший ребенок выжил. Пока не ясно, не заметил ли убийца кроху в коляске или просто пощадил.

У Лилии осталась еще дочка - она ту ночь провела у бабушки.

ВСЕ ПОГИБЛИ ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ?

— От случившегося город в шоке! Наш населенный пункт маленький. Погибших многие знали, — рассказали газете «Комсомольская правда»-Челябинск» в администрации Нязепетровска. — В соцсетях сейчас много слухов на этот счет, но официально сегодня никто не будет историю комментировать. Все расскажем завтра.

В убийстве подозревают 30-летнего Игоря. Фото: соцсети.

По данным КП, в убийстве подозревают бывшего мужа гражданской супруги хозяина дома. Настя и Игорь поженились в 2014 году, но спустя несколько лет расстались. В маленьком городке спрятаться друг от друга Настя и Игорь не могли, да и жили они после расставания на одной улице.

Одной из наиболее вероятных причин случившегося называют разыгравшуюся в Игоре ревность. Не исключено, что ее подогревали спиртные напитки.

Подозреваемый был мужем одной из жертв - Насти. Фото: социальные сети.

Следы своего пребывания в соцсетях мужчина зачистил еще несколько лет назад, вероятно, как раз после развода. Сейчас на его странице красуется единственная надпись: «Я не могу жить и работать, пока в интернете есть страница с моим именем. Счастливо оставаться, безвольные овощи!»

Игоря ищут следователи и полицейские. По Челябинской области и соседним регионам разосланы ориентировки на мужчину.