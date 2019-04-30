Задержан подозреваемый в массовой резне в Челябинской области

В Нязепетровске задержан мужчина, которого подозревают в убийстве целой компании. Напомним, в ночь на субботу 4 мая в одном из частных домов неизвестный жестоко расправился с двумя парами, а заодно зарезал четырехлетнего сына одной из женщин. Все пятеро умерли от ножевых ранений в сердце.

Первоначально в убийстве на почве ревности подозревали бывшего мужа одной их погибших. Но оказалось, что у мужчины есть алиби - в ночь убийства он был в другом городе.

Хозяин дома Марат и его гражданская жена Анастасия тоже погибли. Фото: соцсети.

Другая ниточка привела следствие к другому местному жителю по имени Евгений. 33-летний мужчина, по словам соседей, любил приложиться к бутылке и нередко заходил на огонек к хозяевам дома, где произошла резня.

- Они часто собирали шумные компании, - говорят соседи.

— Подозреваемый задержан, — коротко подтвердил факт задержания представитель СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Лилия пришла в гости с двумя сыновьями. Тот, что на фото, был убит. А его младшего брата убийца то ли пожалел, то ли не заметил

Но картина места преступления говорит совсем о другом. Ведь у каждого убитого - даже у четырехлетнего ребенка - глубокие ножевые раны. Случайностью такое не объяснишь.

По данным нашей редакции, Евгений начал давать показания. Из источников, близких к следствию, стало известно, что на данный момент мужчина пытается свалить вину за убийство на погибшего 35-летнего хозяина дома. По словам задержанного, хозяин начал бросаться на участников застолья с ножом, а он попытался отобрать нож и случайно кого-то порезал.

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