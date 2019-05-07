Ваню Фокина отпустили из челябинской больницы

Отпустили, но рекомендовали вернуться. Это — про Ванечку Фокина, который в майские праздники выписался из отделения реабилитации Челябинской областной клинической больницы. Малец — настоящий герой. Процедуры перенес нормально, не пищал и не капризничал.

О Ване Фокине узнала вся страна после магнитогорской трагедии. Напомним, 31 декабря обрушился седьмой подъезд дома на пр. Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек. Ваня, которому тогда не исполнилось и года, провел под завалами больше суток. 1 января его вытащили из-под обломков и увезли в столичную клинику.

Сейчас ребенок дома, но и в родных стенах восстановление здоровья продолжается. Для корректировки положения поврежденной стопы врачи изготовили ортез — мягкую дышащую форму. Ортез следует надевать на несколько часов каждый день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/705086" frameborder="0"></iframe> Ваня Фокин в Челябинске.Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый год жизни после перенесенной травмы и лечения очень важен для реабилитации. Доктора называют это время «терапевтическим окном», когда нужно скорректировать все нарушения и отклонения.

В отделении реабилитации Ване Фокину были положены массаж, занятия ЛФК, рефлексотерапия — всего 10 процедур каждый день. Врачи исправляют тугоподвижность суставов поврежденной ножки. И подчеркивают, что мальчик развивается в полном соответствии с нормой. Но пока не ходит сам, только с опорой. Например, вдоль дивана. Или держась за руки взрослых. До катастрофы Ваня начинал было ходить. Но во время сложного лечения в клинике доктора Рошаля навыки были утрачены.

Ваня живо реагирует на игрушки, гоняется за мамой, ползает, присаживается на коленки, встает. Из областной детской больницы мальчик выписан с улучшением самочувствия. Врачи спокойным приветливым ребенком были очарованы.

— Нашей задачей была корректировка положения ножки ребенка. Из-за длительного сдавливания тканей при низких температурах некоторые ткани атрофировались. Специальными процедурами мы возвращали им кровоток, — объяснила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» заведующая реабилитационным отделением областной детской больницы Алла Галимзянова.

Следующий курс реабилитации назначен на июнь. Родителям нужно выбрать клинику для его прохождения.

Врачей областной детской больницы спокойный Ваня очаровал.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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