Отец спасенного в Магнитогорске младенца: «Не мог спать! Я под теплым одеялом, а он там под завалами на морозе»

Шли вторые сутки ада на земле: в Магнитогорске 31 декабря рухнул подъезд жилого дома. После взрыва газа рухнул весь пролет десятиэтажки. Под многотонной грудой камней оказались погребены четыре десятка человек. Всех, кого могли спасти, вытащили в первые часы. А дальше надежды уже не оставалось. Об этом открыто говорят врачи и спасатели.

В списках безвести пропавших был десятимесячный Ваня Фокин. Его родители — выбрались. А он остался в своей кроватке. Всю ночь близкие возносили мольбы к небу и они были услышаны.

Мама мальчика (в белом) всю ночь провела в молитвах. Фото: Илья Московец

Когда вечером 1 января технику заглушили в очередной раз для минуты тишины, из-под завалов донесся плач. Все, кто был на месте ЧП перестали шевелиться. Но затих и голосок. Тогда один из спасателей начал говорить и вновь донесся плач. Спецы поняли: ребенок отзывается на голос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684885" frameborder="0"></iframe> Ванечка, спасенный из-под завалов.Ему нет еще и года, а жизнь уже испытала на прочность. Малыш больше суток провел под обломкам дома и выжил!

— Спасатели с двух сторон разгребали завалы. Нам сказали, что вытащили ребенка — сообщили знакомый спасатель и мы сразу помчались в больницу. Сейчас Ваню обследуют. Ночью сегодня не мог спать. Все время думал: я под теплым одеялом, а он там под завалами на морозе. Он был в кроватке в одной футболочке и в носках, — рассказал «Комсомольской правде» папа Вани Евгений Фокин.

—Мы жили на четвертом этаже. Вниз мы все полетели я со старшим в обнимку на диване лежали. Открываю глаза вокруг темно и арматура торчит. Младшего ребенка не вижу. Мы вылезли на завалы на сторону проспекта Карла Маркса. Сегодня уже не осталось надежды. Сутки целые прошли. Минус 26 градусов ночью было, — сдерживая слезы говорит мама Ольга Фокина.

Спасатель рассказал, как доставали одиннадцатимесячного мальчика из-под обломков .twitter.com/RT_russian

Врачи делают все, чтобы спасти крохотную жизнь. Из Москвы уже вылетел спецборт с лучшими докторами. Если младенец будет транспортабелен, его перевезут в столичную клинику.

— Ребенок находился в сознании при поступлении. Поднят в операционную. Находится на аппарате дыхания. Диагноз: синдром гипотермии, отморожение правой стопы, закрытый перелом правой голени, множественные ссадины туловища, конечностей и головы. Мы ждем две бригады из Москвы и из Челябинска, — говорит дежурный врач хирург детской больницы №3 Виктория Бойко.

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