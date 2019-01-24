Отец Вани Фокина рассказал, как выбирал новую квартиру в Магнитогорске

Пятиэтажный дом, где теперь будет жить семья Вани Фокина, спасенного из-под завалов разрушенного подъезда, находится в двух шагах от школы №14. После обрушения здесь работал оперативный штаб помощи пострадавшим.

Из окна новой квартиры пока еще видна та самая десятиэтажка. Её разрушенная часть торчит над крышами соседних домов. Евгений Фокин старается не смотреть в ту сторону.

Новая квартира светлая и уютная, с готовым ремонтом. По площади она равноценна прежней. Этаж тот же – четвертый. Во дворе удобная парковка.

- Я смотрел несколько квартир, но эта мне сразу приглянулась. Здесь ведь и школа и детский сад, куда старший сын ходит - всё рядом. Жена мой выбор одобрила. Я ей звонил по скайпу, ходил по комнатам и показывал планировку, - рассказывает Евгений Фокин.

Квартиру купили с мебелью.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В «детской» бывшие хозяева оставили – просторный шкаф-купе и двухэтажную кровать, а в кухне - симпатичный гарнитур.

- Духовку куплю электрическую, а варочную поверхность газовую. Взрыва газовой трубы не боюсь. Что ж, нам теперь всю жизнь от газа шарахаться? – говорит Евгений.

Ну кухне будет газовая плита.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Новая квартира Фокиных пока выглядит пустой. Еще бы! Ни дивана, ни телевизора, кухонного стола и того нет. Из вещей - подаренный кем-то игрушечные мопед и пара плюшевых медведей. Все, что было нажито, пропало под завалами. Уцелел только семейный талисман - фарфоровый лев, подаренный Евгению дедом. Он до сих стоит на балконе, который со дня на день должны снести.

Этот мопед подарили Ванечке неравнодушные горожане.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

- Когда будете покупать технику и мебель?

- По магазинам поедем, как только вернется жена. Первым делом надо выбрать диван или кровать. Потом купим холодильник и телевизор. Нам для приобретения всего необходимого выделили 400 тысяч рублей, - говорит Евгений.

В новое жилье глава семейства переехать пока не решается. Ждет, когда из московской клиники вернуться жена с Ванечкой. А до их приезда он со старшим сыном продолжает жить у родственников.

- С Ольгой созваниваемся каждый день. Ваня идет на поправку. Сильно по ним скучаю. Так и хочется поскорее обнять обоих, - говорит Евгений.

Пока в квартире пустовато...Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В разговоре он признался, что в будущем собирается купить дом. Если бы можно было обменять квартирный сертификат на свой дом, то сделал бы это хоть завтра.

В первые дни после трагедии телефон у Фокина не умолкал ни на минуту. Казалось, что вся страна сопереживает и хочет помочь.

- Я не ожидал, что так много людей протянет нам руку помощи, - говорит Евгений, - мы с женой и наши дети будут это помнить всегда.

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