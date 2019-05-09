Фотографии и видео парада Победы 2019 в Челябинске: по площади прошли танки и сотни военных, а над городом пролетели самолеты

Парад Победы по традиции начался ровно в полдень, а перед этим жители Челябинска возложили венки к Вечному огню. От Вечного огня процессии потянулись на площадь Революции. «Комсомолка» представляет фотографии и видео парада Победы 2019 в Челябинске.

Возложение венков к Вечному огню.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска сотни людей в форме военных лет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

От Вечного огня люди потянулись к площади Революции.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году нам повезло с погодой. Обычно 9 мая в Челябинске облачно или льет дождь. А в этот раз столбик термометра поднялся до +25 градусов. В минздраве заранее посоветовали горожанам не забыть взять с собой питьевую воду и надеть головные уборы. На каждом углу дежурили бригады скорой помощи на случай, если кому-то из зрителей станет плохо.

Перед началом парада.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда ну очень хочешь увидеть танки!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Военные готовятся промаршировать перед трибунами.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве из-за облачной погоды отменили воздушную часть парада, а челябинцам повезло — над центром города пролетели самолеты. Зрители приветствовали их громкими возгласами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/707726" frameborder="0"></iframe> Воздушная часть парада Победы 2019 в Челябинске.

После парада горожане направились к месту сбора Бессмертного полка.

На улице жара под +25 градусов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Танки - главная часть парада.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парад в самом разгаре.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В параде участвуют как раритетная, так и современная военная техника.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, 9 мая жителей Челябинска поздравят с Днем Победы Лев Лещенко и Елена Ваенга. Концерт пройдет на площади возле Торгового центра. Начало в 19:00.

Традиционная техника парада Победы в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Военнослужащие маршировали под песню «День Победы» в исполнении Иосифа Кобзона.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Танцевальная часть парада.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Праздничный салют назначен на 22:00.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/707725" frameborder="0"></iframe> Парад Победы 2019 в Челябинске прошел в жару под 30 градусов.

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