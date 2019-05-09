Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Челябинске: фотографии и видео

С каждым годом в ряды Бессмертного полка встают все больше южноуральцев. Например, в этот раз в колонну в Челябинске встали около 120 тысяч горожан. А в прошлом году организаторы насчитали порядка 100 тысяч. «Комсомолка» представляет фото и видео с Бессмертного полка 9 мая 2019 года в Челябинске.

Перед началом шествия голова колонны расположилась возле перекрестка пр. Ленина и ул. ЭнтузиастовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В колонне очень много маленьких детей. На улице жарко, поэтому бригады скорой помощи дежурят на каждом шагу. Кроме того, медики в белых халатах идут прямо в колонне, — передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» с места событий.

Шествие началось примерно в 14 часов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в колонну в Челябинске встали около 120 тысяч горожан.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перед началом шествия голова колонны расположилась возле перекрестка пр. Ленина и ул. Энтузиастов. А хвост — в районе памятника Курчатову.

С каждым годом в ряды Бессмертного полка встают все больше южноуральцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бессмертный полк 2019 в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вдоль проспекта живой цепью растянулись волонтеры — студенты челябинских вузов. Дороги перекрыты для машин тяжелой техникой.

Врио губернатора Алексей Текслер впервые участвует в шествии Бессмертного полка в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С каждым годом колонна растет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В колонне горожане заметили врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера с портретом дедушки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/707760" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер в колонне Бессмертного полка в Челябинске.Инна КУМЕЙКО

— Я впервые участвую в шествии Бессмертного полка и в параде Победы именно в Челябинске. В детстве я все майские праздники проводил в родном Металлургическом районе, в центр не выбирался (Текслер переехал из Челябинска, когда ему исполнилось 16 лет — прим. ред.), — рассказал глава региона.

Бессмертный полк в Челябинске прошел при сильной жаре.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным организаторов, в этом году в колонны Бессмертного полка по всей области встали около 300 тысяч человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дороги надежно перекрыты для машин тяжелой техникой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На улице очень жарко.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди постепенно присоединяются к колонне во время движения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным организаторов, в этом году в колонны Бессмертного полка в Челябинской области встали около 300 тысяч человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/707766" frameborder="0"></iframe> Бессмертный полк 2019 в Челябинске.Валерий ЗВОНАРЕВ

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