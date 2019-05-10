В Карабаше в честь Дня Победы после реставрации открыли Мемориал Славы

9 мая жители Карабаша увидели обновленный Мемориал Славы, посвященный погибшим в годы Великой войны жителям города. Реконструкция памятника длилась более полугода, но за результат ее организаторам не стыдно: мемориалу не только восстановили исторический облик, Карабаш стал обладателем уникального для России оружия — двух гаубиц, состоявших на вооружении советских войск в далеком 1941 году и захваченных финскими войсками при штурме столицы Карелии — Петрозаводска.

Дань памяти павшим отдают военные местного гарнизона

По данным главного реставратора памятника, группы компаний «А1», работы над мемориалом начались осенью 2018 года. Мемориальный комплекс, возведенный в 1985 году, к 40-летию Победы, со времен открытия сильно обветшал, так что каждой весной местным властям приходилось оперативно обновлять плиты с именами погибших героев. Воссоздавать комплекс пришлось практически с нуля: старые стены из кирпича и бетонных блоков реставраторы заменили на монолитный каркас на сваях, полностью обновили гранитную облицовку и брусчатку, памятные таблички, заново отлили звезду для центральной части мемориала — стилизованное изображение ордена Великой Отечественной войны.

Венок под стелой с именами.

По сути, от прежнего остались барельефы: их удалось сохранить и восстановить. Кроме того, если раньше, по словам жителей Карабаша, Вечный огонь на деле горел только в праздничные дни, то теперь пламя стало действительно неугасимым: ответственность за его оплату и обслуживание взяло на себя АО «Карабашмедь». Примечательно, что зажгли Вечный огонь от пламени медеплавильной печи градообразующего предприятия — как в советские годы.

Гаубица-ветеран заступает на пост.

Как рассказал заместитель директора ГП «А1» Алексей Байда, задачу восстановить Мемориал Славы поставило руководство Русской медной компании. «Чтобы звезда сияла, чтобы Вечный огонь горел, орудия стояли и цветы цвели, — рассказал нам Алексей Байда. — И чтобы видно было и днем, и ночью, что у нас никто не забыт и ничто не забыто!»

Добавим, для обеспечения сохранности памятника по инициативе РМК на мемориале была установлена система видеонаблюдения. Однако, как отметил во время открытия обновленного памятника глава города Олег Буданов, карабашцы и без того будут бережно относиться к напоминанию о тяжелых военных годах.

Главным новшеством монумента стали советские гаубицы, спустя десятилетия вернувшиеся из Финляндии. Орудия участвовали в обороне Петрозаводска в конце сентября 1941 года, и после гибели артиллеристов были захвачены финскими солдатами. На гаубицах так и остались следы от осколков рокового взрыва: их расчет накрыл вражеский снаряд. С 1944 года, после выхода Финляндии из союза с Гитлером, орудия снова воевали против нацистов. Гаубицы-ветераны несли службу в стране Суоми до 1990 года, и лишь потом отправились на военные склады.

На открытие мемориала собрались сотни горожан.

По словам директора музея оружия СПК «Архангел Михаил» Николая Соболева, в Финляндии действует неофициальная установка — не возвращать в Россию военные трофеи времен финской и Великой Отечественной войны. Однако Соболеву удалось провести успешные переговоры — так что 9 мая 2019 года Карабаш стал единственным в РФ обладателем советского оружия, вернувшегося на родину после десятилетий на чужбине.