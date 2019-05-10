2019-05-10T14:38:53+03:00
Общество

В Карабаше в честь Дня Победы после реставрации открыли Мемориал Славы

«На вооружение» мемориала поступили советские гаубицы, вернувшиеся домой после десятилетий жизни в Финляндии
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Карабашцев встретил обновленный мемориал.Карабашцев встретил обновленный мемориал.
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9 мая жители Карабаша увидели обновленный Мемориал Славы, посвященный погибшим в годы Великой войны жителям города. Реконструкция памятника длилась более полугода, но за результат ее организаторам не стыдно: мемориалу не только восстановили исторический облик, Карабаш стал обладателем уникального для России оружия — двух гаубиц, состоявших на вооружении советских войск в далеком 1941 году и захваченных финскими войсками при штурме столицы КарелииПетрозаводска.

Дань памяти павшим отдают военные местного гарнизона

Дань памяти павшим отдают военные местного гарнизона

По данным главного реставратора памятника, группы компаний «А1», работы над мемориалом начались осенью 2018 года. Мемориальный комплекс, возведенный в 1985 году, к 40-летию Победы, со времен открытия сильно обветшал, так что каждой весной местным властям приходилось оперативно обновлять плиты с именами погибших героев. Воссоздавать комплекс пришлось практически с нуля: старые стены из кирпича и бетонных блоков реставраторы заменили на монолитный каркас на сваях, полностью обновили гранитную облицовку и брусчатку, памятные таблички, заново отлили звезду для центральной части мемориала — стилизованное изображение ордена Великой Отечественной войны.

Венок под стелой с именами.

Венок под стелой с именами.

По сути, от прежнего остались барельефы: их удалось сохранить и восстановить. Кроме того, если раньше, по словам жителей Карабаша, Вечный огонь на деле горел только в праздничные дни, то теперь пламя стало действительно неугасимым: ответственность за его оплату и обслуживание взяло на себя АО «Карабашмедь». Примечательно, что зажгли Вечный огонь от пламени медеплавильной печи градообразующего предприятия — как в советские годы.

Гаубица-ветеран заступает на пост.

Гаубица-ветеран заступает на пост.

Как рассказал заместитель директора ГП «А1» Алексей Байда, задачу восстановить Мемориал Славы поставило руководство Русской медной компании. «Чтобы звезда сияла, чтобы Вечный огонь горел, орудия стояли и цветы цвели, — рассказал нам Алексей Байда. — И чтобы видно было и днем, и ночью, что у нас никто не забыт и ничто не забыто!»

Добавим, для обеспечения сохранности памятника по инициативе РМК на мемориале была установлена система видеонаблюдения. Однако, как отметил во время открытия обновленного памятника глава города Олег Буданов, карабашцы и без того будут бережно относиться к напоминанию о тяжелых военных годах.

Главным новшеством монумента стали советские гаубицы, спустя десятилетия вернувшиеся из Финляндии. Орудия участвовали в обороне Петрозаводска в конце сентября 1941 года, и после гибели артиллеристов были захвачены финскими солдатами. На гаубицах так и остались следы от осколков рокового взрыва: их расчет накрыл вражеский снаряд. С 1944 года, после выхода Финляндии из союза с Гитлером, орудия снова воевали против нацистов. Гаубицы-ветераны несли службу в стране Суоми до 1990 года, и лишь потом отправились на военные склады.

На открытие мемориала собрались сотни горожан.

На открытие мемориала собрались сотни горожан.

По словам директора музея оружия СПК «Архангел Михаил» Николая Соболева, в Финляндии действует неофициальная установка — не возвращать в Россию военные трофеи времен финской и Великой Отечественной войны. Однако Соболеву удалось провести успешные переговоры — так что 9 мая 2019 года Карабаш стал единственным в РФ обладателем советского оружия, вернувшегося на родину после десятилетий на чужбине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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