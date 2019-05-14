«Горько! с КП»: кто примет участие в кастинге любви
Страсти накаляются: буквально через несколько дней станут известны имена пар-финалистов свадебного проекта «Горько! с КП». Именно они выйдут на финишную прямую и примут участие в творческом этапе — Кастинге Любви.
Каждая из десяти пар должна будет доказать членам жюри, что именно она достойна главного приза.
Однако раскроем секрет: все финалисты Кастинга получат подарки от наших партнеров.
Напомним, партнерами проекта выступают: сеть магазинов «Цветик-семицветик», студия аппаратной косметологии «Руна», загородный комплекс «У татарина», салон красоты «Леди’С», магазин-ателье мужских костюмов PATRIK MAN, сеть салонов ювелирных украшений «Самоцветы», бизнес-отель «ПаркСити», бар «Boobs Bar», бар «JAGGER BAR», свадебный салон «Daisy Bridal», кондитерская-пекарня Andrew Baker.
Проголосовать за понравившиеся пары можно на странице свадебного проекта.
Партнеры проекта:
Сеть магазинов «Цветик-семицветик»
Студия аппаратной косметологии «Руна»
Загородный комплекс «У татарина»
Магазин-ателье мужских костюмов PATRIK MAN
Сеть салонов ювелирных украшений «Самоцветы»
Свадебный салон «Daisy Bridal»
Кондитерская-пекарня Andrew Baker
ИСТОЧНИК KP.RU