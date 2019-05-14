2019-05-16T07:20:23+03:00
Общество

«Горько! с КП»: кто примет участие в кастинге любви

До окончания голосования за финалистов свадебного проекта остались считанные дни
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Фото: Елизавета СУХОВА.Фото: Елизавета СУХОВА.
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Страсти накаляются: буквально через несколько дней станут известны имена пар-финалистов свадебного проекта «Горько! с КП». Именно они выйдут на финишную прямую и примут участие в творческом этапе — Кастинге Любви.

Каждая из десяти пар должна будет доказать членам жюри, что именно она достойна главного приза.

Однако раскроем секрет: все финалисты Кастинга получат подарки от наших партнеров.

Напомним, партнерами проекта выступают: сеть магазинов «Цветик-семицветик», студия аппаратной косметологии «Руна», загородный комплекс «У татарина», салон красоты «Леди’С», магазин-ателье мужских костюмов PATRIK MAN, сеть салонов ювелирных украшений «Самоцветы», бизнес-отель «ПаркСити», бар «Boobs Bar», бар «JAGGER BAR», свадебный салон «Daisy Bridal», кондитерская-пекарня Andrew Baker.

Проголосовать за понравившиеся пары можно на странице свадебного проекта.

Партнеры проекта:

Сеть магазинов «Цветик-семицветик»

Студия аппаратной косметологии «Руна»

Загородный комплекс «У татарина»

Салон красоты «Леди’С»

Магазин-ателье мужских костюмов PATRIK MAN

Сеть салонов ювелирных украшений «Самоцветы»

Бизнес-отель «ПаркСити»

Бар «Boobs Bar»

Бар «JAGGER BAR»

Свадебный салон «Daisy Bridal»

Кондитерская-пекарня Andrew Baker

ИСТОЧНИК KP.RU

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