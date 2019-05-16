Почему жители Челябинска выступили против расширения дороги на улице Дарвина

Скандалом закончилась встреча депутатов гордумы с жителями Советского района. На заседании горожане раскритиковали расширение ул. Дарвина с четырех до шести полос.

Речь идет об участке между ТК «Кольцо» и мостом, ведущем к Троицкому тракту. Во время дискуссии дошло до того, что один из депутатов нетактично высказался в адрес одной из активисток.

Челябинцев возмутило очередное расширение дороги 00:00 00:00

ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ ЖИТЕЛЯМ

По плану, для реконструкции дороги на ул. Дарвина придется вырубить большие деревья. Челябинские власти объясняют такую жертву борьбой с пробками. Только горожане засомневались, что расширение как-то исправит ситуацию:

— 369 деревьев защищают нас от пыли! Если их вырубить, дышать станет нечем.

Чтобы избавить кварталы от шума дороги и хоть немного от пыли, власти планируют установить защитные экраны. Но жильцы все равно не понимают, зачем расширять дорогу:

— Пробки возникают из-за того, что мост на Троицкий тракт узкий — всего две полосы и дорога на нем разбита. Если вы добавите полос на ул. Дарвина, проблема не исчезнет. Только зря деревья погубите!

Власти отвечают:

— Если сделать только мост, то останутся пробки на ул. Дарвина и на ул. Блюхера. Над проектом работали профессионалы, была экспертиза. А вы тут голословно нас критикуете.

ИЗ КОЛЬЦА СДЕЛАЮТ ПЕРЕКРЕСТОК

Проект включает в себя не только расширение дороги на ул. Дарвина. Вот что еще в списке:

— кольцо на пересечении Дарвина — Блюхера преобразуют в Т-образный перекресток;

— строительство моста на Троицкий тракт.

Но в какой последовательности все это будет? Депутаты отвечать не стали. И если в первую очередь дорожники займутся расширением ул. Дарвина, то пробки на мосту не исчезнут.

На возмущенные вопросы из зала представители властей отвечали, что решению проблемы важен комплексный подход. Одна из горожанок выкрикнула, что при расширении дороги и вырубке деревьев нужно в первую очередь думать о людях.

После этого к женщине направился полицейский. Но выводить ее не стал, только попросил быть скромнее.

МНЕНИЕ

«Расширять Дарвина — зря тратить деньги»

Челябинский урбанист Лев Владов:

— По программе «Безопасные и качественные дороги» выделили деньги. Полмиллиарда рублей нужно осваивать. А эффективно или нет — неважно, лишь бы отчитаться перед Москвой.

Решили ремонтировать тот самый мост на Троицкий тракт. И когда составляли проект, зачем-то добавили полосы к улице Дарвина. Мол, тогда пробок точно не будет.

Власти пообещали местным жителям поставить шумозащитные экраны. Вот представьте: раньше люди смотрели на красивые раскидистые деревья, а теперь будут пялиться на эти страшные экраны.

Но, чтобы не было пробки, достаточно расширить мост до четырех полос. И тогда четыре полосы моста перетекут в четыре полосы ул. Дарвина. И не будет пробки. Зачем вырубать деревья?

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