Фестиваль Rukami: В Челябинске дети помогают взрослым идеями и проектами

- Если вы много времени проводите в офисе, биостена - ваше спасение! Яркие пятна живой зелени успокаивают нервную систему. К тому же, растения выделяют фитонциды, которые борются с микробами, повышают иммунитет, - говорит ученик челябинской школы № 155 Кирилл Краснов. – В студии робототехники и легоконструирования мы с друзьями придумали проект ухода за зелеными растениями в офисе почти без участия человека.

Прежде чем разработать автономную систему ухода за биостеной, ребята провели настоящую исследовательскую работу. Нужно было определить, какое растение является фабрикой по производству фитонцидов.

- Мы растерли в кашицу листья разных растений и поместили их в несколько пробирок. Туда же поместили инфузории – вид простейших. Нужно было выбрать растение, которое быстро бы убило инфузорию. Выяснилось, что это толстянка – суккулент, который в народе еще называют «денежным деревом». Толстянка не требовательна в уходе, устойчива к нехватке воды. Мы разработали программу обеспечения растения синим светом в темное время суток, для вегетации, и автоматической системой полива.

Робототехника покорила юных изобретателей.

Управляется программа ухода с планшета. Кирилл считает, что биостены в школах, больницах, на предприятиях должно внедрять государство, заботясь о здоровье граждан.

ОТДЕЛИТЬ СТЕКЛО ОТ ЖЕЛЕЗА. ЛЕГКО!

Воспитанник Станции юных техников из Копейска Александр Еремеев озабочен отсутствием цивилизованного обращения с отходами. Стекло, бумагу, пластик, металл нужно сортировать, максимум отправляя в переработку. Александр разработал автоматизированный комплекс сортировки мусора.

- Комплекс распознает и разделяет все четыре фракции отходов, - рассказывает конструктор. – Люди пока не желают сами сортировать мусор. Значит, на помощь должны прийти умные машины!

Юные техники с интересом рассказывают о своих работах.

В основе «распознавания» той или иной «мусорной фракции» автомата лежат три вида датчиков – светопроводимость, электропроводимость и деформация. Бумагу и алюминий специальный пресс сожмет, устройство отсортирует пластик.

- Власти Копейска об этом изобретении знают. Пока в нашем городе сортировка отходов на нуле. Я учусь в 11 классе, и по окончании вуза хочу стать инженером. Это устройство найдет применение в кафе, столовых, в школах и детсадах, в парках, ТРК – там, где люди трапезничают и есть отходы – тара и упаковка, - поясняет Александр Еремеев.

МИШКИ-МИМИМИШКИ

Второклассники из Челябинска Владик Федорченко и Саша Алушин второй год занимается в школе легоконструирования Дворца пионеров и школьников на Алом поле. Ребята придумали нянечек-роботов для детских больниц.

- Мы придумали, что роботы похожи на плюшевых мишек. Детям будет не страшно. Наши няни смогут перестелить постель, погладить по голове ребенка. Задачи для роботов программируются заранее, а управляет их действиями человек, с планшета или компьютера.

Девочкам тоже нравится работать с техникой.

РАСШИРЕНИЕМ ДОРОГ ПРОБОК НЕ ОДОЛЕТЬ

А еще челябинские дети настолько активны и неравнодушны, что помогают взрослым разрабатывать этапы системы «Умный город» в части регулирования светофорами.

- Большой участок в самом центре, от ул. Лесопарковой до ул. Курчатова, в час-пик всегда стоит в пробках. И расширение проезжей части с пробками не справится. Значит, нужно особым образом выстраивать работу светофоров, - говорит руководитель Центра молодежных инициатив и творчества Александр Зинков. – Вместе с воспитанниками центра «Кванториум», по заказу ГУ МВД Челябинской области, мы продумываем проект автоматической регулировки светофоров в зависимости от текущей ситуации на дорогах. Тогда снизится аварийность.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ РОБОТОВ

Авторы замечательных идей и проектов уже через несколько лет повзрослеют, будут руководить предприятиями, городами и смогут внедрять на практике свои полезные для общества разработки. А сейчас они стали участниками Первого областного фестиваля идей и технологий Rukami

Фестиваль проходит 17 и 18 мая и станет самым масштабным мероприятием по техническому творчеству на Южном Урале. Челябинский фестиваль – часть проекта Rukami – федерального некоммерческого проекта Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Задача движения – привлечь внимание молодежи к техническому творчеству, мейкерству, созданию собственных проектов.

Стартовал фестиваль на базе Южно-Уральского государственного университета. На открытии побывал глава региона Алексей Текслер. С огромным интересом он посмотрел футбольный матч роботов. Электронные игроки гоняли пластиковый, мигающий огнями датчиков, мяч по компактному полю. Были голы и промахи. Заинтересовали Алексея Текслера и «полезно применимые» проекты – комплекс по сортировки отходов и развитие системы «Умный город».

Проект лайнера: осталось сделать двигатель, обшивку и можно лететь!

- Национальная технологическая инициатива – это инициатива президента России, суть которой заключается в том, что в Кружковое движение нужно вовлекать как можно больше детей и молодежи. Во времена Советского Союза у нас развивались центры технического творчества, где ребята занимались автомобилестроением, ракетостроением, строили самолеты. И все это способствовало перспективе поступления в вуз и возможности в дальнейшем моделировать свою жизнь, работу применительно к техническим специальностям, - пояснил руководитель Челябинской области.

Кстати, в субботу, 18 мая, центральные площадки парка им. Гагарина будут отданы под технические и инновационные проекты. Их представят ведущие коммерческие компании Южного Урала, молодые ученые, студенты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Текслер:

- Охват детей техническим творчеством в нашей области – 12,5%. Мы ставим задачу к 2024 году увеличить эту цифру вдвое, до 25%. И такие события, как фестиваль – доказательство того, что детям интересен этот процесс. И помимо технического творчества важно поддерживать и образовательный процесс. В нашей области более 15% ребят для сдачи экзаменов после 9 и 11 класса выбирают информатику.

В России мы по этому показателю одни из лидеров. И фестиваль на площадке ЮУрГУ – доказательство того, что интерес у детей к техническому творчеству, к робототехнике системный.

У нас очень талантливые ребята, наша область – традиционный победитель в федеральных рейтингах среди лицеев, физико-математических школ. Основа есть. Нужно ее развивать. Мы видим практическое применение творчества детей – «Умный город», устройство для сортировки мусора.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Профессор и студент: кто быстрее

После фестиваля Rukami Алексей Текслер побывал на стадионе им. Елесиной, где проходила 51-я легкоатлетическая эстафета ЮУрГУ на приз газеты «Технополис». Замечательный спортивный праздник на время уравнял преподавателей и студентов вуза, которые, защищая честь своих команд, бегали, прыгали, отжимались.

У студентов ЮУрГУ – широкие возможности для занятий спортом. Ребята играют в хоккей и футбол, занимаются тайским боксом и тяжелой атлетикой, бегают и плавают.

Алексей Текслер увлекается футболом и знает толк в этой игре.

Там же, на стадионе, Алексей Текслер поговорил с молодыми атлетами. Ребята попросили у главы региона поддержки в возведении поля для мини-футбола и корта для хоккея, чтобы совершенствовать мастерство: ведь многие студенты играют в профессиональных командах, известных в стране.

Алексей Текслер с доводами атлетов согласился и поддержку пообещал: массовый детский и юношеский спорт для него – один из приоритетов:

- В массовом спорте важна доступность. Чтобы человек мог свободно посетить спортивное сооружение неподалеку от дома, работы, школы, вуза. С обеспеченностью спортивными сооружениями в нашей области есть проблема: только порядка 70% обеспеченность стадионами, чуть выше 40% - спортивными залами. Надо признать, что и обеспеченность тренерами не соответствует тем пожеланиям, которые у нас есть: почти в два раза меньше тренеров, чем нам нужно.

Форма от клуба в подарок главе региона.

- Задачу нужно решать, я и в районах нашей области обращаю внимание на эту тему. Нужно применять современные технические решения. Например, устанавливать быстровозводимые спортивные сооружения, чтобы увеличить доступность возможности занятий массовым спортом. И мы это будем делать. В ЮУрГУ уже 51 год проводится эстафета, в которой участвуют и преподаватели, и студенты.

Я желаю ребятам успехов. Кто занимается хорошо спортом, тот обычно и учится хорошо. И эта практика, которая всегда подтверждалась и хорошими оценками, и достижениями в спорте.

Фото на память о хорошей встрече.

Позже в своем аккаунте социальной сети Инстаграм глава региона поделился впечатлениями от спортивного праздника:

«Сегодня съездил на открытие традиционной легкоатлетической эстафеты ЮУрГУ. С удовольствием пообщался со студентами-спортсменами. Горжусь нашей молодежью! Они не только занимают призовые места на соревнованиях всех уровней, но и искренне переживают за развитие спорта в Челябинской области. Так держать! Со своей стороны гарантирую поддержку развития детского и студенческого спорта».