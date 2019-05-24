«Комсомольской правде» — 94 года: любимое СМИ страны остается вечно молодым

Ровно 94 года назад вышел в свет первый номер «Комсомольской правды». 24 мая любимая газета страны принимает поздравления.

Сегодня «Комсомолка» — это не только самая многотиражная газета в России. Сайт kp.ru является самым популярным интернет-СМИ страны. Радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) ежедневно слушают более 1,2 миллиона россиян.

Сайт газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» является лучшей интернет-площадкой на Южном Урале по версии сервиса «Яндекс.Радар». Chel.kp.ru занимает второе место по тематике «Новости и СМИ» в Челябинской области. На первом только «Яндекс. Новости». Но поскольку это агрегатор, фактически не являющийся отдельным СМИ, то «Комсомольская правда» признается лидером среди других средств массовой информации.

Радио «Комсомольская правда» вещает в трех городах Челябинской области:

— 95,3 FM в Челябинске;

— 89,8 FM в Миассе;

— 89,3 FM в Златоусте.

Владимир Мякуш, председатель Законодательного Собрания Челябинской области

Владимир Мякуш на радио «Комсомольская правда».Фото: Андрей АБРАМОВ

— Всегда с интересом открываю каждый свежий номер «Комсомолки». Газета обладает главным качеством — умением удивлять читателя. Несмотря на солидный возраст, издание сохранило комсомольский задор, молодость и кураж. Журналисты «Комсомольской правды» всегда откликаются на самые злободневные темы, не боятся критических замечаний. Многие статьи и репортажи «Комсомолки» дают почву для размышлений и конкретных действий. Журналистам газеты желаю оставаться такими же молодыми и дерзкими в душе и в своих публикациях. Счастья и благополучия!

Вадим Евдокимов, заместитель губернатора Челябинской области

Вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— 94 года — солидный возраст. Несмотря на это, «Комсомольская правда» остается молодежной, актуальной и интересной. Уж правду говорят: седина в бороду — бес в ребро. Журналисты «Комсомольской правды» остаются на волне разных сенсаций, расследований. Авторитет заработан благодаря ежедневной работе на протяжении многих лет. Желаю «Комсомолке» молодежного интересного подхода к информации.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий

Митрополит Григорий на радио «Комсомольская правда».Фото: Андрей АБРАМОВ

— Уважаемые сотрудники Челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда»!

Сердечно поздравляю вас с 94-летием со дня выхода первого номера «Комсомольской правды». Ваше издание по праву можно назвать легендарным, его знают и любят многие поколения россиян. Важно, что газета регулярно и оперативно информирует читателей о событиях религиозной и общественной жизни.

В настоящее время у челябинского филиала АО «ИД Комсомольская правда» сложились добрые отношения с нашей епархией. Вы объективно и доброжелательно освещаете православную жизнь Челябинской области, своевременно оповещаете южноуральцев о приближении праздников и постов, о грядущих важных событиях церковной жизни. Выражаем вам искреннюю признательность.

В этот знаменательный день желаю каждому сотруднику крепости душевных и телесных сил, помощи Божией в дальнейших трудах и новых творческих свершений.

Игорь Егоров, первый секретарь Челябинского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Челябинской области

Первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров.

— 94 года — огромный срок для человека, страны, дела. Мне очень приятно, что именно «Комсомольская правда», газета с таким родным для коммунистов именем, отмечает сегодня столь серьезную дату.

«Комсомолка» по праву носит звание старейшей газеты в России, но до сих пор не устарела. И несмотря на все перипетии, освещает нашу жизнь и деятельность челябинской организации КПРФ в том числе — оперативно, профессионально и, главное, объективно.

От имени Челябинского обкома КПРФ я искренне поздравляю коллектив «Комсомольской правды» с Днем рождения. Продолжайте творить, продолжайте нести информацию, создавать замечательные тексты и радиопередачи. С праздником!

Валерий Бондаренко, руководитель промышленной группы «КОНАР»

Глава промышленной группы «КОНАР» Валерий Бондаренко.

— Поздравляю вашу замечательную газету с днем рождения! «Комсомольская правда» — не только бренд, это символ молодости и азарта, а еще смелость, оперативность и, конечно, высокий профессионализм. Рад, что с годами это остается неизменным.

Вас любят ветераны, в том числе и наши заслуженные «станкомашевцы», вас читает молодежь, вас знают все!

Желаю редакции творческих удач, финансовой стабильности и больше хороших новостей.