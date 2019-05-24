2019-05-24T12:57:25+03:00
Общество

Суд решил судьбу забора, огородившего Коровий пляж на Увильдах

Но решение может обжаловать прокуратура Челябинской области
Ирина ГОЛЛАЙ
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Забор тянется несколько километров. Фото: социальные сети.Забор тянется несколько километров. Фото: социальные сети.
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Год назад южноуральцы с возмущением обнаружили, что дикий Коровий пляж на озере Увильды, расположенный неподалеку от села Кузнецкое, загородили длинным забором.

Ограждение протянулось на несколько километров. А у единственных ворот на пляже появился охранник: за отдых на берегу он брал 200 рублей с человека и по тысяче с одной машины.

Оказалось, что земли дикого пляжа — давно частная собственность. Когда-то они достались двум предпринимателям из Челябинска. А теперь бизнесмены решили заработать — буквально на свежем воздухе.

— Увы, оба забыли, что по Водному кодексу, полоса берега шириной 20 метров от линии воды является зоной свободного доступа. Любой гражданин имеет право совершенно бесплатно находиться здесь у воды, — говорит заместитель главы Аргаяшского района Сергей Косарев.

ЗА ЧТО СУДИЛИСЬ…

Бизнесменов сначала попросили убрать забор по-хорошему. Вернее, сделать дополнительные калитки, ведь обходить забор нужно несколько километров. К просьбам чиновников бизнес остался глух.

Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия. Прокуратура Аргаяшского района подала на друзей-предпринимателей в суд.

— Мы выяснили, что спорный земельный участок расположен в пределах 20 метров от уреза воды. Он вообще не может находиться в собственности. Прокуратура потребовала прекратить право собственности на землю и демонтировать ограждение, а также провести рекультивацию поврежденных слоев почвы, — говорит старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

…И ЧТО ПОЛУЧИЛИ

Судебное разбирательство шло около года. И вот Фемида вынесла свой вердикт: удовлетворить иск частично.

— С одного конца пляжа забор доходит фактически до воды. Суд постановил разобрать 20 метров ограждения: от воды и вглубь берега. В остальной части иска отказано, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь Аргаяшского районного суда Эльвира Файзуллина.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Таким решением мало кто остался доволен, ведь, по сути, оно ничего не меняет. Попасть на пляж будет сложно. Людям все же придется обходить длинный забор.

Прокуратура Аргаяшского района не исключает, что будет обжаловать это решение. На это есть целый месяц. Однако, пока надзорное ведомство не получило на руки мотивированное решение суда, говорить о перспективах апелляции рано.

Чуть раньше администрация Аргаяшского района пообещала провести публичные слушания по Коровьему пляжу. Заручившись поддержкой народа, чиновники хотят добиться, чтобы бизнесмены организовали несколько дополнительных зон для свободного входа на пляж и сделали в заборе несколько калиток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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