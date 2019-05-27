График отключения горячей воды 2019 в Челябинске по всем районам: где отключат горячую воду с 4 по 18 июня
Второй этап опрессовок в Челябинске в 2019 году начнется 4 июня. Горячую воду отключат на две недели в 1246 жилых домах. Также под отключение попали 72 детских сада, 30 больниц и поликлиник — во всех районах, кроме Советского и Металлургического. Горячая вода появится к 18 июня. Администрация Челябинска опубликовала график отключения горячей воды в Челябинске в 2019 году на втором этапе опрессовок.
Как спасаются жители Челябинска в сезон отключения горячей воды
— В жилых домах северной зоны Металлургического района отключат горячую воду с 13 по 27 июня. Речь идет о 168 домах, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе мэрии Челябинска.
Не исключено, что горячую воду могут дать и раньше положенного двухнедельного срока.
ГДЕ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ С 4 ПО 18 ИЮНЯ
Калининский район
3-я Арзамасская, 28, 30
5-го Декабря, 27, 27а, 32
Абразивная, 46, 48, 50
Артиллерийская, 21, 23, 64, 66, 66а, 68
Бр. Кашириных, 54
Г. Танкограда, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а
Герцена, 5
Горького, 64, 64а, 66, 66а, 81
Калинина, 21а, 23, 30, 30а, 32,
Каслинская, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 60б, 62а
Косарева, 50, 50а/1, 50а/2, 52, 52б
Кудрявцева, 63
Культуры, 55, 55а, 59
Кыштымская, 28
пер. Оранжерейный, 3
Попова, 34
Потемкина, 10, 12, 14, 18, 18а, 63
пр. Победы, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 125, 125а, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 138
Свердловский пр-т, 28, 28а, 31, 33, 33а, 35, 35а, 39, 41, 41а, 41б
Стартовая, 13, 15
Сухумский пер., 3
Турбинная, 49, 55
Курчатовский район
Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37
Вострецова, 3, 7, 22
Жуковского, 11
Каслинская, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40
Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в, 18, 18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 34а, 35, 36, 36в, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б, 38в, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41г, 42, 42б, 43, 43б, 43в, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60а, 61, 61а, 62 , 62а, 62б, 62в, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 70
Косарева, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 22
Красного Урала, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22
Куйбышева, 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75
Кыштымская, 3, 3а, 5, 7а, 9а
М. Расковой, 3, 6, 17, 42
Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 44, 44а, 46, 48
Островского, 2, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 18, 18а, 36, 38, 60, 62, 64, 66, 70
Пер. Островского, 6, 7, 9а, 10, 10а, 12, 13
Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18
Пр. Победы, 176, 192, 194, 194а, 196, 198, 198а, 200, 200а, 238, 292, 292а, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 308а, 308б, 310, 312, 314, 314а, 316, 318, 320, 320а, 322, 324, 326, 328, 328а, 330, 332, 332а, 334, 334а, 334б, 334в, 336, 338, 338а, 340, 342, 342а, 344, 346
Речная, 1а
Свердловский пр-т, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24а, 24б, 26, 26а
Северо-Крымская, 68
Серафимовича, 3
Солнечная, 17, 19, 21
Тепличная, 1, 3, 5
Чайковского, 1, 2, 4, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а , 10, 12, 14, 15, 16
Ленинский район
3 Сентября, 28
Агалакова, 15, 17, 21, 23, 32, 34, 36, 66, 66а, 68
Барбюса, 61, 63, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 77, 79, 79а, 81
Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13
Василевского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Гагарина, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32а, 32б, 33, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50в, 52, 53, 55, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д,60, 60а, 60г, 62, 62а, 64, 66
Гончаренко, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Дзержинского, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 95а ,96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 102, 103, 103а, 105
Ереванская, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49,51, 52, 54
Лескова, 4
Лизы Чайкиной, 9, 11, 13,14, 16, 18, 19, 20
Машиностроителей, 33, 35, 37
Новороссийская, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 52, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б ,65, 65а, 65б, 67а, 69а 71, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 122, 128, 130а
Прохладная, 1, 3, 5
Стахановцев,108, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 120а, 120, 122
Суркова 37, 39, 41, 43, 45
Тракторозаводский район
3-я Арзамасская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33
Артиллерийская, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б, 98(общежитие)
Бажова, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 50, 50а, 50б, 52, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 93, 95, 97, 97а, 119, 121, 123, 123а, 125
Горького, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 49, 51, 51б, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 63, 63а, 63б, 65а, 65б, 67, 67а, 67б, 67в
Грибоедова, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 41а, 42, 43
Г. Танкограда, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 50, 55, 57, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 94
Карпенко, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43
Котина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44, 72
Крылова, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19
Культуры, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 98, 98а, 100, 106
Кудрявцева,30, 32, 32а, 34, 36, 38, 75, 81, 81а, 81б, 83, 83а
Лермонтова, 4, 10, 28
Либединского, 45, 47, 47а, 51, 53
Мечникова, 60
Пер. Лермонтова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10
Подольская, 38, 40, 42
Потемкина, 3, 7, 7а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43
Правдухина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22
Салютная, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Южноуральская, 19, 21
Центральный район
Больничная, 12
Витебская, 1а, 1б, 2, 2б
Володарского, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 50, 50а, 52, 52а
Воровского, 26, 26а, 30а
Елькина, 45
К. Либкнехта, 9, 18, 20, 22, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а
Карла Маркса, 111, 131
Кирова, 86, 110, 163, 167
К.Цеткин, 13, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 48, 70а, 70б
Коммуны, 80, 86, 88, 88а, 115, 125, 127, 129, 133, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139б, 145, 147, 151
Красная, 40а, 42, 48
Курчатова, 24, 30, 30а, 32, 34
Лесопарковая, 3
Пр. Ленина, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 68б, 71, 71а, 73, 74, 74б, 77, 78, 78а, 80, 80а, 82а, 82б, 83а
Площадь Ярославского, 1
Свердловский пр-т, 46, 48, 50, 52, 54, 58 (1), 58(2), 58а, 62, 63, 71, 78, 80, 86, 88
С. Кривой, 36, 38, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 77, 79, 79а
Труда, 153, 158, 161, 162, 163, 165, 168, 173, 175, 177
Цвиллинга, 28, 34, 36
Энгельса, 23, 26, 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 44в, 45, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 51, 61, 63, 65, 69, 69а, 69б, 71, 73, 75, 75а, 81, 83
Энтузиастов, 1, 4, 6, 6а, 7, 8, 11а, 11в, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18б
Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а
Металлургический район
60 лет Октября, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56
Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48
Балканская, 1
Бородинская, 14
Б.Хмельницкого, 10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42
Вахтангова, 2, 3, 7
Гастелло, 4/6, 8
Дегтярева, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 56б, 68а, 72
Дружбы, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27
Жукова, 1, 1а, 3, 25, 33, 37, 37а, 38, 40
Коркинская, 3, 5
Краснооктябрьская, 16, 20, 20а, 26
Липецкая, 3, 26, 29
Мира, 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 63а, 100а, 102
Обухова, 8
Первого спутника, 1, 31
Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22
Румянцева, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33
Социалистическая, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36а, 44, 48, 50, 56, 64
Сталеваров, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66
Сурикова, 1
Трудовая, 18
Шоссе Металлургов, 37а, 39б, 78а, 80а, 84
Электростальская, 1, 2, 15, 17, 23, 39, 47
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