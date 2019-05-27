График отключения горячей воды 2019 в Челябинске по всем районам: где отключат горячую воду с 4 по 18 июня

Второй этап опрессовок в Челябинске в 2019 году начнется 4 июня. Горячую воду отключат на две недели в 1246 жилых домах. Также под отключение попали 72 детских сада, 30 больниц и поликлиник — во всех районах, кроме Советского и Металлургического. Горячая вода появится к 18 июня. Администрация Челябинска опубликовала график отключения горячей воды в Челябинске в 2019 году на втором этапе опрессовок.

Как спасаются жители Челябинска в сезон отключения горячей воды 00:00 00:00

— В жилых домах северной зоны Металлургического района отключат горячую воду с 13 по 27 июня. Речь идет о 168 домах, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе мэрии Челябинска.

Не исключено, что горячую воду могут дать и раньше положенного двухнедельного срока.

ГДЕ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ С 4 ПО 18 ИЮНЯ

Калининский район

3-я Арзамасская, 28, 30

5-го Декабря, 27, 27а, 32

Абразивная, 46, 48, 50

Артиллерийская, 21, 23, 64, 66, 66а, 68

Бр. Кашириных, 54

Г. Танкограда, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а

Герцена, 5

Горького, 64, 64а, 66, 66а, 81

Калинина, 21а, 23, 30, 30а, 32,

Каслинская, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 60б, 62а

Косарева, 50, 50а/1, 50а/2, 52, 52б

Кудрявцева, 63

Культуры, 55, 55а, 59

Кыштымская, 28

пер. Оранжерейный, 3

Попова, 34

Потемкина, 10, 12, 14, 18, 18а, 63

пр. Победы, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 125, 125а, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 138

Свердловский пр-т, 28, 28а, 31, 33, 33а, 35, 35а, 39, 41, 41а, 41б

Стартовая, 13, 15

Сухумский пер., 3

Турбинная, 49, 55

Курчатовский район

Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37

Вострецова, 3, 7, 22

Жуковского, 11

Каслинская, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40

Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в, 18, 18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 34а, 35, 36, 36в, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б, 38в, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41г, 42, 42б, 43, 43б, 43в, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60а, 61, 61а, 62 , 62а, 62б, 62в, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 70

Косарева, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 22

Красного Урала, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22

Куйбышева, 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75

Кыштымская, 3, 3а, 5, 7а, 9а

М. Расковой, 3, 6, 17, 42

Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 44, 44а, 46, 48

Островского, 2, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 18, 18а, 36, 38, 60, 62, 64, 66, 70

Пер. Островского, 6, 7, 9а, 10, 10а, 12, 13

Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18

Пр. Победы, 176, 192, 194, 194а, 196, 198, 198а, 200, 200а, 238, 292, 292а, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 308а, 308б, 310, 312, 314, 314а, 316, 318, 320, 320а, 322, 324, 326, 328, 328а, 330, 332, 332а, 334, 334а, 334б, 334в, 336, 338, 338а, 340, 342, 342а, 344, 346

Речная, 1а

Свердловский пр-т, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24а, 24б, 26, 26а

Северо-Крымская, 68

Серафимовича, 3

Солнечная, 17, 19, 21

Тепличная, 1, 3, 5

Чайковского, 1, 2, 4, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а , 10, 12, 14, 15, 16

Ленинский район

3 Сентября, 28

Агалакова, 15, 17, 21, 23, 32, 34, 36, 66, 66а, 68

Барбюса, 61, 63, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 77, 79, 79а, 81

Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13

Василевского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Гагарина, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32а, 32б, 33, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50в, 52, 53, 55, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д,60, 60а, 60г, 62, 62а, 64, 66

Гончаренко, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

Дзержинского, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 95а ,96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 102, 103, 103а, 105

Ереванская, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49,51, 52, 54

Лескова, 4

Лизы Чайкиной, 9, 11, 13,14, 16, 18, 19, 20

Машиностроителей, 33, 35, 37

Новороссийская, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 52, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б ,65, 65а, 65б, 67а, 69а 71, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 122, 128, 130а

Прохладная, 1, 3, 5

Стахановцев,108, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 120а, 120, 122

Суркова 37, 39, 41, 43, 45

Тракторозаводский район

3-я Арзамасская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33

Артиллерийская, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б, 98(общежитие)

Бажова, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 50, 50а, 50б, 52, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 93, 95, 97, 97а, 119, 121, 123, 123а, 125

Горького, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 49, 51, 51б, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 63, 63а, 63б, 65а, 65б, 67, 67а, 67б, 67в

Грибоедова, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 41а, 42, 43

Г. Танкограда, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 50, 55, 57, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 94

Карпенко, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43

Котина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44, 72

Крылова, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19

Культуры, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 98, 98а, 100, 106

Кудрявцева,30, 32, 32а, 34, 36, 38, 75, 81, 81а, 81б, 83, 83а

Лермонтова, 4, 10, 28

Либединского, 45, 47, 47а, 51, 53

Мечникова, 60

Пер. Лермонтова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10

Подольская, 38, 40, 42

Потемкина, 3, 7, 7а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Правдухина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22

Салютная, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Южноуральская, 19, 21

Центральный район

Больничная, 12

Витебская, 1а, 1б, 2, 2б

Володарского, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 50, 50а, 52, 52а

Воровского, 26, 26а, 30а

Елькина, 45

К. Либкнехта, 9, 18, 20, 22, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а

Карла Маркса, 111, 131

Кирова, 86, 110, 163, 167

К.Цеткин, 13, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 48, 70а, 70б

Коммуны, 80, 86, 88, 88а, 115, 125, 127, 129, 133, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139б, 145, 147, 151

Красная, 40а, 42, 48

Курчатова, 24, 30, 30а, 32, 34

Лесопарковая, 3

Пр. Ленина, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 68б, 71, 71а, 73, 74, 74б, 77, 78, 78а, 80, 80а, 82а, 82б, 83а

Площадь Ярославского, 1

Свердловский пр-т, 46, 48, 50, 52, 54, 58 (1), 58(2), 58а, 62, 63, 71, 78, 80, 86, 88

С. Кривой, 36, 38, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 77, 79, 79а

Труда, 153, 158, 161, 162, 163, 165, 168, 173, 175, 177

Цвиллинга, 28, 34, 36

Энгельса, 23, 26, 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 44в, 45, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 51, 61, 63, 65, 69, 69а, 69б, 71, 73, 75, 75а, 81, 83

Энтузиастов, 1, 4, 6, 6а, 7, 8, 11а, 11в, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18б

Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а

Металлургический район

60 лет Октября, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56

Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48

Балканская, 1

Бородинская, 14

Б.Хмельницкого, 10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42

Вахтангова, 2, 3, 7

Гастелло, 4/6, 8

Дегтярева, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 56б, 68а, 72

Дружбы, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27

Жукова, 1, 1а, 3, 25, 33, 37, 37а, 38, 40

Коркинская, 3, 5

Краснооктябрьская, 16, 20, 20а, 26

Липецкая, 3, 26, 29

Мира, 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 63а, 100а, 102

Обухова, 8

Первого спутника, 1, 31

Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22

Румянцева, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33

Социалистическая, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36а, 44, 48, 50, 56, 64

Сталеваров, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66

Сурикова, 1

Трудовая, 18

Шоссе Металлургов, 37а, 39б, 78а, 80а, 84

Электростальская, 1, 2, 15, 17, 23, 39, 47

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