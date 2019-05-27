Лето в Челябинской области: где отдохнуть, чем заняться

Выходные и даже целый отпуск можно отлично провести на Южном Урале. Для этого здесь есть все условия: красивая природа, разнообразные развлечения для детей и взрослых. Хочешь ставь палатку, а хочешь — живи в комфортабельном номере. В общем, отдых на любой вкус, а цены — на любой кошелек.

КРАСОТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

На Южном Урале — больше трех тысяч озер, выбирай любое. Но есть у челябинцев излюбленные: Калды, Сугояк, Карагай и другие. Рассказываем об отдыхе на этих озерах.

БАЗА ОТДЫХА «РУССКИЙ ОСТРОВ»

Для ценителей традиционного русского отдыха прекрасно подойдет база отдыха «Русский остров». Она расположилась среди берез на берегу чистого соленого озера Калды и стала настоящим островком умиротворения и спокойствия. Отметим, что Калды — одно из самых теплых озер Челябинской области.

База отдыха подходит как для семейного, так и для корпоративного отдыха. Здесь найдется место для любой компании. Есть четырех- и шестиместные домики, коттедж на 8, 10 и 14 гостей.

На территории базы есть большой песчаный пляж с пологим входом и водными горками. 200 метров береговой зоны оборудовано для безопасного купания и водных развлечений. Также можно насладиться рыбалкой.

Для любителей активного отдыха есть настольный теннис, футбольное и волейбольное поля, бильярд. Можно с ветерком погонять на багги и квадроциклах, покататься на благоустроенных дорожках на велосипеде и гироскутере. А лесные тропинки вокруг базы подойдут для пеших прогулок среди берез.

На оборудованных мангальных зонах вы приготовите свой самый вкусный шашлык. Ну и какой же русский отдых без баньки?! Есть здесь и она.

О маленьких гостях тоже позаботились: на территории базы предусмотрены детская площадка и игровая комната.

Стоимость летом: от 2000 руб. за двухместный номер в сутки.

База отдыха «Русский остров»

Тел.: +7(922)201-42-43, +7(922)718-33-13

rus-ostrov.ru

САНАТОРИЙ «КАРАГАЙСКИЙ БОР»

На самой границе башкирских гор, степей и уральского леса расположился санаторий «Карагайский бор». Реликтовый сосновый бор, озеро Карагай, ущелье с ручьем, из которого можно испить чистейшей минеральной воды — вот он уральский уголок релакса и единения с природой.

Санаторий удален от крупных городов на 100 — 200 км, поэтому здешний отдых можно считать по-настоящему экологичным.

В номерном фонде предусмотрены и эконом-варианты, и комфортабельные люксовые апартаменты. Людям с ограниченными возможностями предоставят специально оборудованные номера. Для удобства отдыхающих — бесплатный wi-fi.

На территории санатория есть оборудованный пляж у озера, бассейн, самые разные бани, мангальные зоны, тренажерный зал, детская и спортивная площадки, прокат спортивного инвентаря, караоке-бар, настоящий историко-этнографический музей и даже косметический центр.

Среди услуг SPA-центра — различные виды массажа, йога, дыхательная гимнастика, процедуры для снижения веса, природный пилинг на горячих камнях и пилинг от рыбок гарра руфа.

Не бойтесь ехать с маленькими детьми — они не помешают вам посетить желаемые процедуры. Малышей можно оставить на время в детской комнате. Пока вы заняты, с ними поиграет воспитатель.

В «Карагайском бору» можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье.

Курорт принимает взрослых и детей на лечение по многим профилям: болезни органов дыхания, пищеварения, кровообращения, нервные заболевания, заболевания костно-мышечной системы и др.

«Карагайский бор» — прекрасное место для прогулок на свежем воздухе в любую погоду. Территория санатория обрабатывается от клеща. Есть специальные туристические маршруты и эко-тропы разной сложности.

Осталось рассказать о питании. В столовой санатория можно заказать еду по своему желанию. Также есть диетическое меню и шведский стол.

Стоимость: от 1710 руб. за двухместный номер в сутки (без лечения, с питанием).

Санаторий «Карагайский бор»

Ул. Цвиллинга, 51А, офис 309

Тел.: 8-800-555-71-05, 8-919-111-51-91

borzdrav.ru

БАЗА ОТДЫХА «ВОЛНА»

Всего в 15 минутах езды от города есть база отдыха «Волна» с одним из лучших пляжей Челябинской области. Только представьте: 200-метровая песчаная береговая зона с удобными лежаками и равномерным заходом в чистейшую воду. К тому же, тут начинают купаться раньше всех, так как озеро Сугояк мелкое и прогревается быстро. Добавят веселья пляжному отдыху водные развлечения на любой вкус.

Любят Сугояк и рыбаки. Тут водится чебак, окунь, карась, щука, лещ, судак, сиг и другая рыба. Также на территории базы есть зарыбленный карпом пруд. Рыболовное снаряжение можно взять в прокат на месте.

Гости базы могут разместиться в летних домиках. Для приготовления пищи оборудована общая кухня. А в мангальной зоне можно пожарить любимые шашлыки.

Можно жить и в палатках. База отдыха «Волна» — идеальное место для похода всей семьей. Вы на природе, но и цивилизация рядом. Каждое палаточное место кемпинга оборудовано мангалом, беседкой и парковочным местом.

Одна из фишек базы — большой кинотеатр под открытым небом. Возьмите плед, чай с печеньками, садитесь в мягкое кресло и наслаждайтесь вечерним просмотром художественного фильма на природе. Кроме того, на базе есть баня, футбольная, волейбольная и детская площадки.

И напоследок отличная новость — летом на базе отдыха «Волна» появится открытый подогреваемый бассейн!

Стоимость: от 300 руб с человека в сутки за проживание в домике, от 100 руб. за палаточное место.

База отдыха «Волна»

Адрес офиса продаж: ул. Гагарина, 51, офис 319

Тел.: 8-900-20-43-43, +7(351)219-13-47

hotel-yuss.ru

ЛЕТО В ГОРОДЕ: КАК НЕ УМЕРЕТЬ СО СКУКИ

Хорошо отдохнуть можно и не выезжая из Челябинска. В городе тоже есть красивые озера, чистые пляжи и развлечения.

ЦЕНТР ОТДЫХА «БЕЛЫЙ ПАРУС»

Прямо в центре города Челябинска на берегу Шершневского водохранилища есть островок релакса и активного отдыха «Белый парус». Он хорошо известен многим горожанам, ведь работает уже более 10 лет.

«Белый парус» организует под ключ любые мероприятия. Для этого здесь есть два банкетных зала, вмещающих до 70 человек, и летнее кафе, где могут разместиться до 140 человек. Центр отдыха сотрудничает с праздничными агентствами, ведущими, поварами. Поэтому, доверив свой праздник «Белому парусу», вам не нужно будет ни о чем волноваться. Как же повезло тем, у кого День рождения летом. Провести его на природе — просто незабываемо!

А теперь расскажем о развлечениях в «Белом парусе». Тут и песочный пляж, и мангальные зоны, и несколько бань (стационарные и плавающая, которая вмещает до 25 человек!), и аренда самой разной техники для активного отдыха. Например, летом можно прокатиться на квадроциклах и гидроциклах.

Хочется поподробнее рассказать про пляж, ведь в прошлом году он был единственным на Шершнях, где разрешили купание. Вот и сейчас водолазы уже обследовали и очистили водоем — он готов к проверке строгой комиссии. На пляже для вашей безопасности дежурят матросы-спасатели. Территория обработана от клещей.

Если погода не располагает к нырянию, можно пожарить шашлыки. Комфортные беседки для хороших компаний прекрасно защищают от дождя и при необходимости отапливаются!

У «Белого паруса» есть приятные акции, которые помогут сэкономить. Например, для отдыхающих в будние дни предоставляются хорошие скидки. Пятый час баньки, а также шестой и девятый часы мангальной зоны будут для вас совершенно бесплатны.

Стоимость: вход на территорию Центра отдыха «Белый парус» — 100 руб. для взрослых и 50 руб. для детей.

Центр отдыха «Белый парус»

Адрес: ул. Центральная 3в/1

Тел.: +7(351)248-58-04

центротдыха74.рф

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МАНГАЛ ЗВЕРЬ

Кто-то скажет: «А мне и на даче хорошо!» Ваше право. Предлагаем взять отдых в свои руки и устроить пикник с самым вкусным шашлыком по домашнему рецепту. Представляем вашему вниманию удивительные, можно даже сказать, зверски красивые мангалы. Компания «Лазерные технологии» делает их в форме животных: льва, кабана, медведя, барана, оленя, волка и других. Причем, могут изготовить и в полный рост реального зверя.

Например, клиенты заказали огромный мангал в виде льва. В длину он аж 1850 см. Выглядит очень впечатляюще! Стоит такой около 19 тыс. руб. Но это один из самых дорогих вариантов. А, к примеру, мангал барашек длиной 77 см обойдется в 2,5 тыс. руб. Согласитесь, крутой подарок любителям шашлыков. Оригинальный мангал зверь украсит любую дачу или участок частного дома.

Также можно заказать мангал обычной формы, но с каким-нибудь вырезанным на нем словом. Например, с названием компании, если мангал приобретается в подарок начальнику или для корпоративных пикников. Еще вариант — написать имя будущего владельца. Размеры изделия могут быть любыми.

Эти мангалы не только красивые, но и сделаны с учетом всех норм безопасности. Компактные варианты мангалов легко разбираются и собираются.

Компания «Лазерные технологии» занимается резкой металла, и превращает его в настоящие произведения искусства. Как отдельный подарок или в комплекте к мангалу можно заказать оригинальные шампуры: именные, с изображением животного или любого другого орнамента. Отметим, что все это мастера делают с душой и удовольствием!

Стоимость: мангал — от 1500 руб., шампур — от 200 руб. Бесплатная доставка по Челябинску при заказе от 9000 руб.

Мангал зверь

Тел.: +7(351)222-85-03

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