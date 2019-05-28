2019-05-28T12:42:36+03:00
Спорт

«Это подстава!»: знакомые Евгения Кузнецова рассказали о скандальном видео

На кадрах знаменитый челябинский хоккеист сидит в гостинице. Рядом спит незнакомка, на столе рассыпана «кокаиновая дорожка»
Алексей МИКУШИН
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Евгений Кузнецов - воспитанник челябинского «Трактора».Евгений Кузнецов - воспитанник челябинского «Трактора».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В сети появились кадры с мужчиной, похожим на Кузнецова. На них человек разговаривает по телефону. Перед ним на столе рассыпан белый порошок, а позади на кровати спит девушка.

Евгений, - воспитанник «Трактора», игрок сборной России, ныне – форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» не стал отрицать, что человек на кадрах - именно он. И подчеркнул, что не имеет никакого отношения ко всему происходящему.

Журналисты КП - Челябинск обратились к людям, которые близко знают Женю. И попросили их прокомментировать видео.

«МАЛО ЛИ ЧТО ТАМ ЛЕЖИТ…»

- Евгений не глупый человек! Просто его кто-то подставил с этим роликом, выставив на всеобщее обозрение, - уверен Юрий Макаров, арбитр международной категории, директор спортшколы. - На кадрах видно, что он просто сидит и разговаривает по телефону. Мало ли, что в номере происходит, и что, и кто там лежит. В реалиях все по-другому. То есть, я не верю, и вы не верьте.

В кадр скандального ролика попали Кузнецов и спящая на кровати девушка. Фото: скрин с видео.

В кадр скандального ролика попали Кузнецов и спящая на кровати девушка. Фото: скрин с видео.

В НХЛ будут разбираться в ситуации. Узнают, откуда видео, кто в этом номере был. Все выяснят. Там грамотные юристы. Помните, что с Войновым произошло (воспитанника «Трактора», игрока клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» в Америке приговорили к трем месяцам тюрьмы за избиение жены, - Прим. ред.)? Разобрались. Еще раз повторю: видео ни о чем не говорит. Он не нюхает, не трогает ничего.

«КОМУ-ТО ЭТО ВЫГОДНО»

- Это самый настоящий бред. Ну, зашел Кузнецов в комнату. И что? – говорит заслуженный тренер России Виктор Перегудов. – Я хорошо знаю Евгения, и любое баловство с наркотиками просто исключено. Есть люди, которым, наверное, выгодно это. Злопыхателей много!

«ОН ВООБЩЕ НЕ ПЬЕТ!»

- Да, видео скандальное, - согласен один из лучших нападающих «Трактора» Николай Суханов. - Но я знаю Женьку с малых лет. Он всегда соблюдал режим, как говорят, режимный парень. Думаю, это подстава. Зачем его так подставлять? Он алкоголь-то не употребляет. Какие наркотики?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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