Челябинск ждет эволюция: на территории бывшего танкового училища в Челябинске появится новый жилой комплекс

Охраняемая территория, обилие зелени и близость к парку — совсем скоро на территории бывшего Танкового училища появится новый жилой комплекс. Он будет состоять из пяти домов разной этажности, а также объектов социальной инфраструктуры. Подробнее об этом «Комсомольской правде» рассказали застройщики.

Объединение опыта и технологий

Строительством будущего жилищного комплекса под названием «EVO Park» в Советском районе совместно займутся два застройщика: «Никс» и «Легион».

Сергей Пахомов, директор СК «Легион»

— Изначально обе строительные компании считали данную площадку привлекательной. Объединение позволяет совместно привносить улучшения и использовать предыдущий опыт, — говорит директор СК «Легион» Сергей Пахомов. — Оператором выступает компания «Никс», а «Легион» является финансовым инвестором, который также участвовал в проектировании и разработке идеи.

Сергей Серсков, коммерческий директор СК «НИКС»

— Мы хотели уйти от пресловутой аббревиатуры ЖК и отметить в названии именно близость парка Пушкина и обилие зелени. Слово evo, сокращенное от «эволюция», подчеркивает принципиально новый подход к созданию жилого пространства в «EVO Park», — добавляет коммерческий директор СК «НИКС» Сергей Серсков.

В то же время СК «Легион» займется строительством детского сада на 200 мест, который появится на территории клуба бывшего танкового училища. Его смогут посещать как жители нового микрорайона, так и ребята из соседних домов. Строительство начнется уже в следующем месяце, а сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Общий план «Ево Парк»

Когда появятся первые дома

Генплан застройки уже утвержден, территориально микрорайон расположится около улиц Орджоникидзе, Монакова, Косого и Красного переулков. «EVO Park» будет состоять из пяти домов, панельных и монолитных, разной этажности (от 17 до 22 этажей). Полностью комплекс планируется возвести за три года.

— Мы хотим опережать темпы строительства и сдавать по одному этапу в год, — комментирует исполнительный директор СК «НИКС» Андрей Серсков. — Таким образом, первые дома уже будут сданы до конца этого года.

Квартиры для больших и маленьких семей

Застройщик предлагает широкий выбор планировочных решений: от студий до трехкомнатных квартир. Поэтому подобрать жилье для себя смогут как молодожены, так и семьи с детьми. Близость школ и детских садов, остановок общественного транспорта, магазинов, театра и парка Пушкина — все это, по мнению застройщиков, подойдет людям семейным. К новому комплексу, в большинстве своем, уже присматриваются жители Центрального и Советского районов, планирующие улучшить жилищные условия. В любом случае, по мнению экспертов в сфере недвижимости, панельные и монолитные дома в центральной части города будут иметь спрос у покупателей.

— В панельных домах будут представлены и студии от 26 квадратных метров, и двух-трехкомнатные квартиры площадью от 46 до 88 квадратных метров, — говорит коммерческий директор СК «НИКС» Сергей Серсков. — Что касается монолитного жилья, покупателям будут предлагаться квартиры площадью до 120 квадратных метров. Также будущие новоселы монолитных домов смогут выбрать для себя квартиры с разными вариантами отделки.

Свобода передвижения и круглосуточная безопасность

Инфраструктура района включает в себя широкие пешеходные зоны, озелененные площадки и закрытую территорию. Но не в том виде, в котором челябинцы привыкли ее видеть.

— Новация «EVO Park» заключается в том, что мы впервые в городе и одни из немногих в России применим идею закрытой территории не отдельного двора, а целого жилого комплекса. Чтобы дети из соседних домов могли свободно перемещаться по площадкам и играть без преодоления заборов, — говорит директор СК «Легион» Сергей Пахомов. — Что касается вопросов безопасности, мы применим опыт ЖК «Ньютон»: огороженная территория будет под постоянным видеонаблюдением и охраной.

Еще одно нововведение — решение вопроса парковок. Парковочные места будут оборудованы по принципу «европейских карманов». Это позволит жильцам беспрепятственно въехать на машиноместо, не мешая другим участникам движения. Кроме того, при въезде в микрорайон водитель с помощью технологии «умные парковки» сможет легко найти свободное место на стоянке.

Деревья сохранили

Застройщик сохранил много крупногабаритных деревьев. Пересадили более 60 деревьев, которые уже зазеленели. Пересаженные деревья станут частью первого сквера, расположенного между первыми двумя домами. В сквере будет расположено здание отдела продаж, единый центр мониторинга по аналогии с ЖК «Ньютон», а также помещение под мини кофейню. Так же в сквере расположится детские площадки, пешеходные аллеи и скамейки, газоны и даже стенка для скалолазания.

— Жить почти в центре города и в то же время в окружении зеленых елей — это тоже отличительная черта нашего проекта, — добавляет Сергей Пахомов. — Да, строители испытывают определенные неудобства из-за того, что, например, приходится корректировать расстановку башенных кранов, чтобы не повредить деревья. Но мы и ставили задачу сохранения зеленого массива. В будущем планируется дополнительное озеленение жилого комплекса.

Добавим, что на сегодняшний день на территории бывшего танкового училища еще стоят объекты культурного наследия, которые принадлежат министерству обороны РФ. Однако застройщики планируют в ближайшее время их выкупить.

— На сегодняшний день министерство обороны еще не назначило проведение аукциона, но у нас есть желание реконструировать эти объекты и привести их в надлежащий вид, — заметил исполнительный директор СК «НИКС» Андрей Серсков. — Может быть, здесь будут объекты социального назначения. Какие именно, станет известно после детального обследования помещений.

Транспортный вопрос

Одна из наболевших проблем жителей мегаполиса — это утренние и вечерние пробки из-за перегруженности дорог. Челябинский урбанист Лев Владов задал вопрос застройщикам: как жители будущего микрорайона будут выезжать, и планируется ли продолжение улицы Орджоникидзе до улицы Елькина.

Застройщики ответили: это вопрос времени, ведь и администрация Советского района, и городская администрация заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры.

Пока же из нового микрорайона будет четыре выезда: два на улицу Овчинникова, и по одному на улицы Монакова и Орджоникидзе.

Информация для будущих новоселов

Узнать о старте продаж квартир и забронировать жилье, а также получить консультацию по вопросам покупки можно в офисе строительной компании «НИКС». Он расположен неподалеку от объекта строительства, по адресу: ул. Монакова, 4. Он работает по будням с 9.00 до 18.00. Также на вопросы покупателей специалисты СК «НИКС» отвечают в офисе ТРК «Родник» в любой день недели с 10.00 до 20.00. За консультацией можно обратиться и в офисы СК «Легион».

Кроме того, ознакомиться с «EVO Park» можно на сайте и в социальных сетях.

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