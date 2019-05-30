Текслер: Челябинск — не дойная корова. Глава региона «передает привет» челябинским кланам

Мало «пиджаков», много молодежи. В Большом зале заседаний Законодательного собрания Алексей Текслер выступил с программной речью. Его слушали народные избранники, студенты, спортсмены, ветераны, блогеры.

Последние, кстати, вели трансляцию в соцсетях. И, как сообщила блогер Соня Гудим, «было много просмотров и много «лайков».

Текслер кратко подвел итоги жизни Южного Урала в прошлом году и подробно остановился на ближайших задачах.

Человек, его интересы и благополучие — основа работы региональной власти. «Фильтр» для принятия всех решений. Все озвученное — о людях. О нас с вами.

Но пока, в глобальном смысле, нам хвалиться нечем: «Мы не на том месте, которого заслуживаем. Наши возможности гораздо больше».

КАДРОВЫЙ ГОЛОД В МЕДИЦИНЕ

Региону не хватает ФАПов, районных поликлиник. Укомплектованность больниц врачами — треть от нормы!

— Больше никакой непродуманной оптимизации медицинских учреждений! Проанализируем проведенные сокращения. Если необходимо, откорректируем. Обеспечим жесткую дисциплину строительства новых объектов. В прошлом году планировалось за счет областного бюджета построить 30 фельдшерско-акушерских пунктов. В реальности появилось два — в Еткульском и Кизильском районах. Такой подход недопустим.

До конца года откроется 24 ФАПа. Через пять лет появится еще сотня.

Но стены возвести мало. Чтобы ликвидировать кадровый голод, Текслер поручил разработать областную программу по обеспечению жильем молодых врачей, врачей дефицитных специальностей. В первую очередь, на селе.

ОБРАЗОВАНИЕ: ШКОЛЫ СТРОИМ ВМЕСТЕ С ДОМАМИ

Новые микрорайоны всегда будут возводиться с поликлиниками, детсадами, школами. Чтобы глянец рекламных предложений совпадал с реальностью.

В этом году в Челябинске откроется две школы, школы в Нязепетровске и Усть-Катаве. Строится школа на 1,5 тыс. мест в Челябинске и на 1 тыс. мест в Магнитогорске.

Заработает программа «Земский учитель» для решения жилищного вопроса сельских учителей. В ее основу ляжет положительный опыт программ в здравоохранении.

ЧЕРНОЕ НЕБО? НЕ ПРО НАС!

За пять лет воздух Челябинска станет чище на 38%. В Магнитогорске выбросы промпредприятий сократятся на 20%. Этот показатель заложен в 204-м Указе президента России и нацпроекте по экологии.

Предприятиям-загрязнителям не отвертеться:

— Компании взяли обязательства. В июне подпишем соглашения. Сразу начнется их реализация. Новые производства будут работать только при полном соблюдении экологических требований.

В противном случае эти предприятия работать в области не будут.

Города нуждаются в озеленении. В мае, во Всероссийский день леса, Текслер заявил о начале разработки программы «Зеленый город». Появятся десятки тысяч деревьев-крупномеров и кустарников.

«Мусорный коллапс» — с этим скандалом ассоциируется у жителей области коммунально-бытовая составляющая экологического вопроса. Текслер заявил: такого не повторится.

Он обратился к региональным операторам по обращению с отходами: спекуляция с тарифами недопустима. Предельная планка тарифа — уровень инфляции.

СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ!

Отдельно глава региона остановился на соблюдении правил благоустройства. Кажется, элементарно: поддерживать порядок во дворах, выметать тротуары и внутриквартальные проезды, вычищать их от снега и льда зимой. Но задача не решается годами. В первую очередь, речь о Челябинске. Во время весеннего объезда город получил от главы региона крепкий «неуд».

— Мною уже были озвучены в этих стенах меры по выделению дополнительных средств на эти цели. Для начала давайте приведем в порядок все подходы и подъезды к школам, детским садам, больницам, поликлиникам и ФАПам. Поручения даны. С учетом всех бюджетных процедур эту задачу реально решить до следующей осени — к 1 сентября 2020 года.

Речь — о перераспределении поступлений земельного налога в пользу города. Семь районов в следующем году получат около 500 млн рублей.

Еще одна важная для Челябинска тема — масштабная реновация промплощадок. Текслер предлагает переносить некоторые предприятия за черту города.

— Промзоны занимают значительную площадь городского пространства. Большая часть территорий представляет собой «промышленный хлам»: ржавые ангары, старые цеха, склады и стихийные свалки.

ДОСТРОИТЬ М-5

Кубышка для строительства и ремонта дорог — областной дорожный фонд. По объему он сопоставим с другими похожими регионами: 16,7 млрд руб в год. Но качество наших дорог намного ниже, чем в других областях.

— Половина дорог не соответствуют нормативным требованиям. Ни меня, ни жителей области не устраивает такая ситуация. Будем ее менять. Акцент сделан на ремонте и содержании, — сказал Текслер.

Используя новые материалы и технологии, внедряя независимый контроль работ, предстоит отремонтировать 2/3 дорог региона.

ПРЕКРАТИТЬ ВАРВАРСТВО

Самый сильный акцент часового выступления Текслера был сосредоточен… в последнем абзаце.

Он обратился к так называемым «кланам» Челябинска, заправляющим нелегальным бизнесом: «серыми» автостоянками, ларечными городами, овощными палатками. Все это — серые доходы. Город не получает ни копейки, только грязь и бардак.

Творить дальше такое не получится. Алексей Текслер — челябинец. Он может сравнить, каким город был раньше и как деградировал в последние годы.

— Челябинск — наша столица, наше лицо. Хочу, чтобы меня услышали. Нужно кардинально поменять отношение к Челябинску. Хватит относиться к нему, как к дойной корове, растаскивать город по интересам, делить его в ущерб развитию и нуждам жителей. Многие из нас в этом городе родились. Нам и нашим детям в этом городе жить.

«ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ — СДЕЛАТЬ ШАГ»

После выступления главы региона приглашенные делились впечатлениями:

Анна Козлова, руководитель Челябинского управления федеральной антимонопольной службы:

— Появилась вера в будущее. Действительно, может, наши дети не будут уезжать из Челябинской области. Приятно, что акцент в выступлении сделан на решении экологических проблем. Важно, что прозвучали требования контроля качества ремонта и строительства дорог.

Лев Владов, урбанист:

— Все сказанное — по существу. Готов участвовать в консультировании программ благоустройства, чтобы проекты были без брака.

Соня Гудим, блогер:

— Очень понравились слова о том, что хватит разбазаривать Челябинск. Раньше ощущения о том, что о нас заботятся, не было. Хочу видеть, как изменятся Челябинск и область.

Сергей Зырянов, директор Челябинского филиала РАНХиГС:

— Выступление Алексея Текслера больше форматируется как предвыборная программа главы региона. Основной упор — на социальных вопросах. Раньше не получалось перейти от слов к делу. Задача главы — сделать этот решительный шаг.

Карен Даллакян, депутат, общественник, ветврач:

— Пока власть на местах не слышит людей, не учитывает их интересы. Горожане заявляют: нужны деревья, а им под окнами городят торговый павильон. К сожалению, многие уезжают. Я часто оформляю документы на перевозку домашних животных. Если в городе наведут порядок, отъезд прекратится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— На федеральном уровне инициируем вопрос по расширению федеральной трассы М-5 на границе со Свердловской областью. Это буквально узкое место, которое нужно расшивать.