Автосервис в Челябинске: где качественно и недорого отремонтировать автомобиль
Каждый водитель периодически сталкивается с необходимостью ремонта и диагностики своего автомобиля. Поэтому важно найти хороший автосервис в Челябинске, которому будешь доверять.
Что важно для автомобилиста при выборе автосервиса?
* В первую очередь это качественная работа профессионалов.
* Незавышенные цены (желательно ниже, чем у других).
* Скорость работы. Ведь без автомобиля уже как без рук.
* Гарантия на запчасти и работу.
Этим требованиям соответствует автосервис в Челябинске Sofia Auto. Стаж работы его мастеров — более 10 лет. И они постоянно повышают свою квалификацию.
Здесь обслуживают авто любых марок как отечественного, так и зарубежного производителя. За пять лет работы автосервис заслужил доверие многих водителей Челябинска.
— Никто не хочет переплачивать. Поэтому мы стараемся экономить деньги автомобилистов. Постоянным клиентам предоставляем скидку 10 процентов на нашу работу, — говорит директор автосервиса Sofia Auto Александр Селяндин.
Откроем секрет: он назвал автосервис в честь своего первого ребенка, что говорит о трепетном отношении к делу.
УСЛУГИ АВТОСЕРВИСA SOFIA AUTO
* ремонт двигателя, топливного насоса высокого давления, МКПП, ходовой части и других деталей авто,
* компьютерная диагностика,
* замена расходников,
* шиномонтаж,
* развал-схождение,
* сварочные работы,
* автоэлектрика,
* промывка топливных инжекторов,
* замена масла, ГРМ, колодок и многое другое.
СКОЛЬКО СТОИТ
Нужно отметить, что при высоком качестве работы ценник на услуги автосервиса в Челябинске Sofia Auto ниже среднего.
Примеры цен:
* диагностика ходовой части — 400 руб.,
* компьютерная диагностика — 450 руб.,
* ремонтные работы — 750 руб. за час,
* промывка топливных инжекторов материалами WYNNS , LAVR ML101 — 1200 руб. (материалы входят в стоимость)
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
На что обратить внимание автомобилисту летом
В теплую погоду ускоряется процесс ржавения кузова. Поэтому его нужно тщательно отмыть от скопившейся соли, просушить и осмотреть. Обработайте кузов защитным составом, чтобы эмаль дольше сохранялась в первозданном виде.
Для малярных работ подходит температура не ниже +18 градусов Цельсия. Воспользуйтесь этим, пока погода позволяет.
Налет на стеклах под воздействием солнечных лучей превращаются в грязную «тонировку», ухудшая видимость. Тщательно вымойте стекла с двух сторон.
После зимы желательно просушить и почистить ковры. 12-вольтовым малышам такое не под силу. Лучше воспользоваться домашним пылесосом или доверить дело профессионалам.
И, конечно же, будет не лишним заглянуть под машину. Автосервис в Челябинске Sofia Auto проведет диагностику и ремонт вашего автомобиля под ключ.
Автосервис Sofia Auto
Свердловский тракт, 8Б
Тел.: (351)776-16-43
Соцсети: @sofia_avto
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ИСТОЧНИК KP.RU