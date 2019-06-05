2019-06-05T08:23:33+03:00
Авто

Автосервис в Челябинске: где качественно и недорого отремонтировать автомобиль

Цены на ремонт и диагностику автомобиля в Челябинске, советы специалиста
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Каждый водитель периодически сталкивается с необходимостью ремонта и диагностики своего автомобиля. Поэтому важно найти хороший автосервис в Челябинске, которому будешь доверять.

Что важно для автомобилиста при выборе автосервиса?

* В первую очередь это качественная работа профессионалов.

* Незавышенные цены (желательно ниже, чем у других).

* Скорость работы. Ведь без автомобиля уже как без рук.

* Гарантия на запчасти и работу.

Этим требованиям соответствует автосервис в Челябинске Sofia Auto. Стаж работы его мастеров — более 10 лет. И они постоянно повышают свою квалификацию.

Здесь обслуживают авто любых марок как отечественного, так и зарубежного производителя. За пять лет работы автосервис заслужил доверие многих водителей Челябинска.

— Никто не хочет переплачивать. Поэтому мы стараемся экономить деньги автомобилистов. Постоянным клиентам предоставляем скидку 10 процентов на нашу работу, — говорит директор автосервиса Sofia Auto Александр Селяндин.

Откроем секрет: он назвал автосервис в честь своего первого ребенка, что говорит о трепетном отношении к делу.

УСЛУГИ АВТОСЕРВИСA SOFIA AUTO

* ремонт двигателя, топливного насоса высокого давления, МКПП, ходовой части и других деталей авто,

* компьютерная диагностика,

* замена расходников,

* шиномонтаж,

* развал-схождение,

* сварочные работы,

* автоэлектрика,

* промывка топливных инжекторов,

* замена масла, ГРМ, колодок и многое другое.

СКОЛЬКО СТОИТ

Нужно отметить, что при высоком качестве работы ценник на услуги автосервиса в Челябинске Sofia Auto ниже среднего.

Примеры цен:

* диагностика ходовой части — 400 руб.,

* компьютерная диагностика — 450 руб.,

* ремонтные работы — 750 руб. за час,

* промывка топливных инжекторов материалами WYNNS , LAVR ML101 — 1200 руб. (материалы входят в стоимость)

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

На что обратить внимание автомобилисту летом

В теплую погоду ускоряется процесс ржавения кузова. Поэтому его нужно тщательно отмыть от скопившейся соли, просушить и осмотреть. Обработайте кузов защитным составом, чтобы эмаль дольше сохранялась в первозданном виде.

Для малярных работ подходит температура не ниже +18 градусов Цельсия. Воспользуйтесь этим, пока погода позволяет.

Налет на стеклах под воздействием солнечных лучей превращаются в грязную «тонировку», ухудшая видимость. Тщательно вымойте стекла с двух сторон.

После зимы желательно просушить и почистить ковры. 12-вольтовым малышам такое не под силу. Лучше воспользоваться домашним пылесосом или доверить дело профессионалам.

И, конечно же, будет не лишним заглянуть под машину. Автосервис в Челябинске Sofia Auto проведет диагностику и ремонт вашего автомобиля под ключ.

Автосервис Sofia Auto

Свердловский тракт, 8Б

Тел.: (351)776-16-43

Соцсети: @sofia_avto

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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