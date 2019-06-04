PlanetEnglish — больше, чем курсы английского!
PlanetEnglish — одна из крупнейших образовательных компаний в Челябинске. С 2002 года школа эффективно обучает английскому языку более 3000 детей и взрослых ежегодно.
В чем секрет эффективного обучения?
Фирменные технологии обучения
В PlanetEnglish объясняют и отрабатывают грамматику по фирменной технологии «Грамматический конструктор»™. Благодаря этому грамматику результат приходит на 75% быстрее!
Онлайн-сервис
PlanetEnglish — единственная компания в Челябинске с собственным онлайн-сервисом обучения. Вы можете заниматься дополнительно в любое удобное для вас время, чтобы повторить и отработать материал, пройденный в классе.
Иностранный педагог
На уроках регулярно участвует иностранный педагог. На занятиях студенты получают уникальную разговорную практику и новый опыт общения!
Кино на английском
Специально для своих студентов PlanetEnglish регулярно проводит киносеансы на английском языке в крупнейших кинозалах города. Это отличная практика аудирования!
Праздники и конкурсы
В PlanetEnglish каждый праздник проходит очень ярко и весело. Ребята наряжаются, придумывают свои проекты, участвуют в конкурсах и получают классные подарки. Каждый студент буквально влюбляется в английский язык!
Дополнительные программы PlanetEnglish
Загородный лагерь PE Camp
PE Camp — развивающий лагерь для современных детей! В лагере ребята не только отлично отдыхают во время каникул, но и развивают свои лидерские качества, подтягивают английский и проявляют творческие навыки. Узнайте подробнее на сайте АнглийскийЛагерь.рф
Интенсивные летние программы
Если вашему ребенку некогда заниматься во время учебного года, то интенсивные летние программы — отличное решение. Программы по грамматике, чтению, говорению проходят в июне и августе.
Тренинг с погружением «Развяжи Язык»
Уникальный выездной тренинг с полным погружением в английский. Более 20 часов говорения!
Узнайте больше: +7(351)24-000-34
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— Чурилово: Зальцмана, 10
— Копейск: Коммунистический пр., 22
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ИСТОЧНИК KP.RU
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