Ученый МГТУ опубликовал музейную коллекцию монет, похищенную нацистами в годы Второй мировой войны

В истории научных открытий МГТУ произошло поистине сенсационное событие. Ученый МГТУ им. Г.И. Носова, профессор Михаил Абрамзон опубликовал уникальную коллекцию боспорских монет, похищенную нацистами в годы Второй мировой войны из Керченского музея, в книге «Античные монеты. Довоенная коллекция, переданная Федеративной республикой Германии».

В томе впервые публикуется коллекция боспорских монет, насчитывающая 488 экземпляров, поступившая в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (ВКИКМЗ) из ФРГ в 2010 году. Предположительно, это часть нумизматического собрания Керченского Историко-археологического музея им. А.С. Пушкина, утраченного в годы Второй мировой войны. Коллекция включает редкие и неизданные монеты, в нее входят 10 золотых и почти 60 серебряных монет, в том числе великолепная подборка боспорского серебра V-I вв. до н.э., а также золото италийских городов Метапонта и Тарента, раннее серебро Акраганта на Сицилии и медь Арада (Финикия).

— Михаил Григорьевич, каким образом монеты были обнаружены в Германии?

— Эта детективная история началась в июле 2008 года, когда из службы контроля за перемещением культурных ценностей ФРГ в дирекцию Керченского музея поступило письмо о том, что в руках немецкой полиции находится коллекция из 488 боспорских монет, по своему составу аналогичная той, что хранилась в Керченском музее древностей до 1941 года. Немецкие эксперты предположили, что, возможно, речь идет о нумизматической коллекции, исчезнувшей из музея в годы Великой Отечественной войны. Об обстоятельствах находки коллекции стало известно следующее. В декабре 2006 года на автомагистрали около Альсфельда (прим. город в Германии) сотрудники полиции федеральной земли Гессен в ходе проведения оперативных мероприятий изъяли коллекцию античных монет, которую пытались незаконно реализовать на одном из нумизматических аукционов ФРГ.

Переписка с властями ФРГ по поводу судьбы коллекции велась в течение 2008-2010 гг. Один из ключевых вопросов заключался в том, имеет ли она отношение к нумизматическому собранию, утраченному Керченским музеем древностей в годы войны? После длительных переговоров решением властей федеральной земли Гессен изъятая у преступников коллекция была возвращена в Крым.

— Что известно об обстоятельствах похищения коллекции?

— Накануне оккупации Керчи далеко не все ценности успели эвакуировать из Керченского музея. В августе 1943 г. и июне 1944 г. по распоряжению оперативного штаба рейхсляйтера А. Розенберга наиболее ценные экспонаты были направлены в Симферополь, а затем вывезены в Германию. Среди самых ценных довоенных коллекций Керченского музея древностей особое место занимала нумизматическая коллекция. В конце 1943- начале 1944 гг. советским командованием была осуществлена Крымская наступательная операции, в ходе которой Крымский полуостров был полностью освобожден от захватчиков. Известно, что директор Керченского музея, сотрудничавший с оккупационными властями, вылетел из Крыма на немецком самолете, увозя с собой нумизматическую коллекцию и другие ценности. Следы коллекции затерялись.

— Как удалось вернуть коллекцию на родину?

— Вопросы реституции вывезенных в годы Великой Отечественной войны ценностей очень сложны и деликатны. Их решение требует усилий, кропотливой работы и предварительных договоренностей с обеих сторон. Именно поэтому возвращение коллекции боспорских монет из Германии — событие неординарное, которое смогло состояться только благодаря доброй воле германской стороны.

Конфискованная коллекция находилась в Франкфуртском университете, где специалисты-нумизматы Ханс Кристоф Носке и Дирк Бакендорф исследовали ее. Им предстояло определить монеты, а также ответить на вопрос о возможной принадлежности к известным кладам и музейным собраниям. Именно они первые установили, что монеты могут происходить из довоенной коллекции Керченского музея древностей.

Мнение экспертов поддержали и официальные власти Германии. Весной 2010 года коллекция из 488 античных монет была передана в Институт археологии Национальной академии наук Украины для возврата на постоянное хранение в фонды Керченского историко-культурного заповедника. После воссоединения Крыма с Россией эта яркая коллекция боспорских монет из довоенных фондов музея стала доступна для публикации, способствуя изучению и сохранению культурного наследия античного Боспора.

— Расскажите о самой книге, что она содержит в себе?

— Эту книгу мы опубликовали в соавторстве с моей коллегой, заместителем директора Керченского музея Натальей Быковской. Наша работа состояла из двух частей: первая — историческая, вторая — научная. Наталья Владимировна работала как раз с историей этой коллекции, с архивами. Здесь впервые публикуются официальные документы, отчеты музея, акты об ущербе, нанесенном Керченскому музею, фотографии, циркуляры айнзацштаба рейхсляйтера Альфреда Розенберга и других германских властей. Моя задача заключалась в научном определении монет, их комплексном описании. Боспорские монеты в коллекции составляют абсолютное большинство, здесь и городские выпуски Пантикапея, Фанагории, Горгиппии, и монеты правителей Боспора римского периода. Это совершенно великолепное, уникальное по составу собрание. Сама музейная коллекция насчитывала порядка 3 000 монет, а немцы выбрали из нее самые ценные экспонаты.

Историческую ценность возвращенной и опубликованной нумизматической коллекции невозможно переоценить. Вклад директора Научно-исследовательского института исторической антропологии и филологии МГТУ, главного нумизмата Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН, одного из ведущих российских специалистов по античной нумизматике, доктора исторических наук, профессора Михаила Абрамзона в изучении античного наследия достаточно весом. Им опубликовано свыше двадцати монографий и каталогов в области античной нумизматики; некоторые из них имеют мировое значение: так, например, монеты античного города Ольвии, попадающие на всемирные аукционы Classical Numismatic Group (Triton, The New York sale и др.), определяются экспертами по каталогу Абрамзона и Фроловой.

Новый том продолжает серию публикаций античных монет из нумизматического собрания ВКИКМЗ, который располагает одной из самых крупных в мире коллекций боспорских монет (около 14 000 экземпляров). Основным автором предыдущих двух томов также является Михаил Абрамзон.