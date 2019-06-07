Власть Златоуста потеряла слух

Пример, который стал типичным в городе: в одном из поселков еще 2,5 года назад сдали газопровод, люди разобрали печки, но голубого топлива дождаться не могут. Политическая нестабильность и громкие уголовные дела стали для Златоуста предметом обсуждения на информационной площадке «круглого стола»

Восьмого июня в Златоусте должен был состояться митинг с участием жителей поселка Закаменский — одного из микрорайонов города. Повод более чем актуальнейший — завершение строительства, ввод в эксплуатацию с подключением к жилым объектам газопровода. В эксплуатацию его сдали еще два с половиной года назад, но воз и ныне там.

Митинг планировалось провести в традиционном и утвержденном в Златоусте месте — на улице III Интернационала в сквере напротив краеведческого музея. Только мэрия предложила митингующим собраться в промзоне.

— Будем снова готовить документы на проведение мероприятия на более поздний срок. Жители поселка борются за свои права, за право на комфортную жизнь, и негоже их загонять в промзону, если для проведения подобных мероприятий есть четко обозначенное место, — отметил учредитель и издатель, главный редактор златоустовской газеты «Накануне», бывший вице-спикер городского собрания депутатов Сергей Костромин.

Странно, что в этой связи Любовь Липовая — одна из руководителей ветеранского движения, финансируемого мэрией, и ярая сторонница Вячеслава Жилина — в ходе «круглого стола» махнула рукой на митинг и сказала «мразь». У участников это вызвало неприятные чувства: 3 тысячи человек, выходивших со своими требованиями на улицу в последнее время, почувствовали себя оскорбленными. Вопрос о том, разделяет ли сам градоначальник такую оценку протестующих и их действий, женщина не уточнила.

Письма во все инстанции

Позже на «круглом столе», который прошел в Челябинском филиале издательского дома «Комсомольская правда», обсуждение вопроса с затянувшейся газификацией одного районов Златоуста, равно как и ряд других острых тем, были продолжены.

Так, журналистам предоставили документы, подтверждающие, что объект уже давно сдан в эксплуатацию (акт приемки газораспределительной системы пос. Закаменский от 21.11.2017), платежные документы, касающиеся 60-процентной оплаты работ подрядной организации. А также письма, обращения жителей поселка Закаменский, в том числе и ветеранов войны, к Президенту РФ, в Генеральную прокуратуру, Главному федеральному инспектору по Челябинской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО, врио губернатора Челябинской области А.Л. Текслеру (в том числе, коллективное обращение, подписанное почти сотней жителей поселка с просьбой взять на контроль ввод в эксплуатацию газораспределительной системы). Все документы инициативная группа предоставила в распоряжение журналистов. Одна из жительниц поселка Закаменский, Зилина Хайрулина, не скрывая эмоций, пожаловалась на то, что за два с половиной года газопровод в поселке просто-напросто разрушается. Часть конструкций искорежена, погнута, некоторые детали отсутствуют.

— Сейчас, чтобы привести машину дров, нужно заплатить примерно 15 тысяч рублей. А на наш дом нужно не меньше трех таких машин. Мы устали платить каждый год за дрова! Многие уже вложили деньги в газовое оборудование. И где обещанный газ, где обещанный комфорт, Вячеслав Жилин? — волновалась жительница поселка.

А долги растут

Долги за газ — еще один из острейших вопросов, который уже давно лежит на поверхности и является объектом пристального внимания следственных органов и прокуратуры. И этот вопрос также поднимался на «круглом столе».

Известно, что на конец прошлого года город в общей сложности задолжал почти миллиард рублей за поставленное голубое топливо и электричество для нагрева воды в котельных.

Основной кредитор — компания «Новатэк-Челябинск». Из бюджета уже потрачено порядка 400 миллионов для погашения задолженности. Однако город продолжает оставаться крупнейшим в области должником. При этом остается вопрос: большинство жителей вносят деньги по платежам, но где эти деньги растворяются и почему должна отдуваться казна?

Администрация округа кивает на управляющие компании. Но, заметим, муниципальное предприятие «Коммунальные сети» за последний год собирает деньги по этим счетам самостоятельно (без участия УК в качестве посредников), и задолженность только выросла. В два раза! В судах доказан долг, образовавшийся у управляющих компаний, лишь на 70 млн рублей. И это из миллиарда документально подтвержденного долга Златоуста, который не оплатил поставленные ресурсы.

Сейчас в рамках уголовного дела по факту хищения денег у компании «Новатэк-Челябинск» под стражей с предъявленным обвинением в мошенничестве в особо крупном размере находится директор ООО «Теплоэнергетик» М.А. Попов. Заметьте, претензий к управляющим компаниям у органов следствия нет. Однако Вячеслав Жилин по-прежнему упорно возлагает вину на эти самые «управляйки», снимая ее с себя.

Более того, эти неугодные мэру УК в период с 2017 по 2018 г. периодически проверяла прокуратура Златоуста. Делала она это в ежедневном режиме. Нарушений не нашлось. Об этом рассказал руководитель управляющей компании Владимир Воловников.

В Следственном комитете в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество» сейчас изучают договоры, которые МУП «Коммунальные сети» («КС») заключал с предприятием «Теплоэнергетик». Есть подозрение, что они были фиктивными. Так, к примеру, с января 2014-го по август 2017 года руководители муниципального предприятия отдали «Теплоэнергетику» свыше 20 миллионов рублей. «КС» якобы поручил партнеру вести коллекторскую работу по сокращению долга за поставленное тепло. Однако следствие предполагает, что должностные лица вышли за пределы своих полномочий: плата была необоснованной, а работы по договору — неподтвержденными. То есть МУП «КС» отдал 20 миллионов рублей за то, чтобы взыскать долги за газ? Однако долг только вырос, не взыскан, но деньги за невыполненные работы отдали. Следователи усматривают признаки преступления, предусмотренного частью первой статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Бюджет «резиновый»?

Темы разговора касались и строительства лыжно-биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой, при возведении которого выявлено много нарушений со стороны аудиторов Главного контрольного управления администрации Челябинской области. Так, к примеру, уже более 38 миллионов рублей отдано подрядчику, но работы так и не завершены. В некоторых местах трасса заужена на несколько метров, что не соответствует регламенту и техническим требованиям по проведению крупных соревнований. На асфальтовом покрытии лужи, трещины, металлические трибуны и переходные мосты уже со следами коррозии.

— При этом в суде мэрия отказалась от своих требований к подрядчику — заключается мировое соглашение, и по какой-то причине долг (читай, низкое качество исполнения) подрядчику прощается, — отмечает Сергей Костромин.

Прошлись и по недавнему делу, который Следственный комитет возбудил 8 мая по статье о мошенничестве с использованием служебного положения (часть 4 ст. 159 УК РФ) в отношении телекомпании «Злат-ТВ». Следователи разбираются в ситуации, когда и.о. директора предприятия Дарья Сивухина в 2018 году перечислила в ООО «Евразия» более 1 млн 600 тыс. рублей бюджетных средств по договорам (в их фиктивности сейчас разбирается следствие), по которым какие-либо работы в интересах муниципального «Злат-ТВ» выполнены не были. Экс-директор телеканала Иван Волков отметил в редакции «КП», что раньше претензий у силовиков к руководству компании не появлялось, а теперь они возникли. «Есть повод?», — задал вопрос выступающий. Канал за время нахождения Вячеслава Жилина у власти стал глубоко дотационным, хотя прежде генерировал прибыль, причем немалую. Деньги в ходе пресс-конференции просили даже у врио губернатора Алексея Текслера, однако теперь расследуемое уголовное дело ставит под сомнение их сохранность в руках нынешнего руководства. Потратит ли оно финансы на развитие или использует нецелевым образом — очень актуальный вопрос.

Кстати, одним из трех учредителем в ООО «Евразия» является супруга мэра Златоуста Ульяна Жилина (информацию можно найти, в том числе, и в открытых источниках) — говорят златоустовцы.

Ситуация с городской свалкой

— Ее вполне можно отнести к разряду парадоксальных. Неожиданно оказалось, что весь мусор из соседних городов везут вместо Карабаша в Златоуст. Администрация округа пеняет на регоператора (Центр коммунального сервиса). Однако именно администрация Златоуста в 2018 году передала объект из категории земель населенных пунктов в аренду юридическому лицу на 44 (до 2062-го) года, и теперь арендатор всего лишь выполняет свои обязательства по договору: размещает там твердые коммунальные отходы. Так кто виноват в ухудшении экологической ситуации в Златоусте? Почему от ответственности уходит мэрия? — продолжают выступающие.

— В этом году на строительство и ремонт дорог в Златоусте выделено порядка 30 миллионов рублей. Наверняка это не последняя сумма — будет больше, — продолжает уже разговор о дорожном строительстве златоустовский журналист. — Почему победители тендеров постоянно одни и те же — компания «Златоустовское ДРСУ»? Компания принадлежит компаньонам по бизнесу семьи мэра. Та же «Евразия» в их совместной собственности. Качество дорожного полотна, и это отчетливо замечают горожане, неизменно низкое: со сходом снега «тает» и асфальт. Удивительно, но нет ни единой претензии от администрации Златоуста по гарантийным срокам выполнения ремонтных работ к подрядчику. Год чиновники ждут, потом же латают заново, но не по гарантийному сроку, а с повторной оплатой из казны. Также у жителей есть нарекания к соблюдению технологии укладки (часто асфальт кидают в дождь и снег), у подрядчика отсутствует лаборатория для проверки качества асфальта.

На злободневные темы

«Круглый стол» собрал и представителей городского собрания депутатов Златоуста, руководителей муниципальной власти. По сути, на открытой информационной площадке дали возможность выслушать и высказать свои мнения по злободневным вопросам всем сторонам. Но жители города уже не рассчитывают на помощь в их решении от властей: 7 лет одни разговоры!

— Обещали речной трамвайчик и секцию по гребному спорту. Закупили спортинвентарь. Потратили на плавсредства боле 6 миллионов рублей, хотя те же модели продаются заметно дешевле. И что в итоге? Разрешений на перемещение нет, и получить не удастся. Пруд загрязнен — оказаться в нем при падении в воду небезопасно. А деньги потрачены, — жалуются жители. Более того, на поверхности водоема осуществляет работу земснаряд по очистке пруда, что также не позволяет проводить там какие-либо занятия с детьми. Мэр много фантазирует и мало делает, говорят жители города.

ДЛЯ СПРАВКИ

Число осужденных чиновников администрации ЗГО:

— два начальника управления культуры;

— директора муниципальных ДК — «Булат», «Железнодорожник», «Металлург», бывший директор краеведческого музея;

— два руководителей Комитета по управлению имуществом;

— экс-руководитель муниципального учреждения «Капитальное строительство» Владимир Хомяков и работающий до сих пор заместителем градоначальника по строительству Динар Арслангареев (за превышение служебных полномочий).