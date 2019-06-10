Боксер Сергей Ковалев рассказал, когда завершит карьеру

В свои полные 36 лет «Крашер» (профессиональное прозвище Ковалева) уже вскарабкался на вершину профессионального бокса. Чемпион мира по трем основным боксерским версиям (WBA, IBF, WBO) вошел в число самых прославленных бойцов планеты.

Впервые надел перчатки в родном шахтерском Копейске, позже вся семья переехала в заводской район Челябинска. Изматывающие не прошли даром. Сергей заработал деньжат на профессиональном ринге, взял в ипотеку дом на побережье Флориды, в отпуске написал книгу. Режиссеры сняли про него фильм. Сейчас вместе с супругой воспитывают в Америке сына и дочку.

Сергей Ковалев то и дело говорил о том, что защищать свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) он намерен в родном Челябинске.

Боксер встретился с болельщиками в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мировые СМИ уже давно сообщили, что поединок Сергея Ковалева и 27-летнего британца Энтони Ярда пройдет 29 июня в России. О Челябинске ни слова. Что победит, молодость и амбициозность Ярда (18 боев, 17 побед) или колоссальный опыт и холодный расчет Ковалева (37 боев, 33 победы)?

Промоутеры говорят, что призовой фонд поединка, скорее всего, будет поделен в соотношении 70 на 30 в пользу Ковалева.

Развеять все слухи Ковалев решил в родном Челябинске. Сегодня, 10 июня звезда мирового бокса встретился с болельщиками. Ответил на вопросы и раздал кучу автографов.

О приезде на Родину

— Я прилетел в Челябинск из Сочи. Немного отдохнули семьей. Заодно там и потренировался. Приехал сейчас на Родину, поверьте, просто так. Поздороваться, повстречаться с друзьями. В День России пойдем с родней в ресторан. У меня здесь человек 50 родственников.

Ковалев мечтает провести бой в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проеду по любимым местам. Таких много, и с каждым какие-то воспоминания. Вот, например, пробегу кросс по Шершневскому бору. По Парку Гагарина. Как раньше, когда я тренировался в Челябинске. В Америке я часто с волнением вспоминаю эти места. Это меня сильно заряжает. В Штатах, по сравнению с Челябинском, поверьте, очень скучно жить (улыбается).

О защите титула

— Поединок с англичанином Энтони Ярдом обязательный для защиты моего чемпионского титула. Я хотел, чтобы этот бой прошел в Челябинске. Но все решится буквально на днях. Пройдут торги, где каждый шаг аукциона равен 300 тысячам долларов США. Победители и будут решать, где и когда пройдет поединок, и каков будет размер гонораров.

Сергей Ковалев собрал пресс-конференцию в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уверен, Челябинск спокойно бы вместил всех болельщиков. Здесь хватает отелей. Я бы жил у себя «на районе» и приезжал в арену «Трактор» на контрольные тренировки, на сам бой.

О семье

— Сыну сейчас четыре года. Я записал его в хоккейную академию клуба НХЛ «Анахайм Майти Дакс». Это недалеко от нашего дома. С десяток тренировок провел вместе с ним. А сейчас он уже занимается у персонального тренера. Отдаем по 120 долларов за одно занятие. В США нет групповых тренировок, как в России. До шести лет — индивидуальные занятия. Потом формируют команду. Кстати, сын ходит на тренировки в фирменной майке «Трактора». Это мне друг из Челябинска прислал.

Ковалев не скрывает, что его главная задача — заработать на боях.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дочке еще семь месяцев. Когда я уезжаю на пару-тройку недель в тренировочные лагеря, она меня перестает узнавать.

О деньгах

Я владел тремя чемпионскими поясами в профессиональном боксе. И многие считают, что заработал кучу денег. На самом деле, боксеру достается примерно 20 процентов от всей суммы контракта. Налоги, оплата тренера, других специалистов, отчисления в промоутерскую компанию. Так что, не такие уж мы миллионеры.

Я не скрываю, что главная моя задача — заработать на боях. Мы с женой постоянно читаем литературу, касающуюся накоплений и сохранения капитала. Так, после одной интересной книжки пришли к неожиданному выводу — лучше жить в съемном жилье, чем выплачивать ипотеку. Даже в Америке.

Крашер - чемпион мира по трем основным боксерским версиям.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О хобби

Сейчас мое хобби — автомобили. В США я приобрел два «Мерседеса» S-класса, выпущенных в конце 90-х — седан и купе. Одна известная компания согласилась «прокачать» одну из этих машин за 150 тысяч долларов. Я при этом не вложу ни копейки. Просто сервис будет снимать сериал про то, как они делают тюнинг. Но мне нужно будет несколько раз в неделю появляться в этой конторе для съемок. У меня пока нет времени. Поэтому мы отложили этот проект.

Ковалев отметит День России на Южном Урале.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О продолжении карьеры

Я посчитал, что до конца профессиональной карьеры мне нужно провести пять боев, чтобы пополнить семейный бюджет. У меня были поражения, и это сильно отразилось на доходах не в лучшую сторону. В год я провожу три поединка. Выходит, буду биться еще года полтора-два.