Беременность украшает женщину, но в, то же время, это колоссальная нагрузка на организм. Поэтому идеальный вариант — подумать о здоровье зубов еще на этапе планирования беременности. Если же проблемы возникли уже во время беременности, не стоит их откладывать. К сожалению, многие будущие мамы не торопятся в кабинет стоматолога, считая, что займутся зубами уже после родов. Однако за девять месяцев беременности обычный поверхностный кариес может перерасти в пульпит или полное разрушение зуба.

Героиня нашей серии — Светлана, ожидающая третьего малыша в семье. Беременность наступила неожиданно, и, хотя наша героиня в целом следит за здоровьем зубов, ей пришлось решать стоматологические вопросы уже во втором триместре беременности.

На первом приеме стоматолога героине сделали диагностику и составили план лечения. А на вопросы героини о рисках и мифах, касающихся лечения зубов при беременности, ответила главный врач клиники «Зубной стандарт» Елена Коновалова.

Можно ли делать снимок при беременности? Не вредна ли анестезия для будущего малыша? Как необходимо ухаживать за зубами во время беременности? Смотрите в нашем выпуске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/714691" frameborder="0"></iframe> Беременность по зубам: можно ли родить и сохранить улыбку.

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