Владимир Путин пригласил президентов стран ШОС и БРИКС на саммиты в Россию

Владимир Путин сегодня участвует в саммите ШОС в Бишкеке. Глава государства встретится с главой Китая Си Цзиньпином и президентом Ирана Хасаном Рухани.

В делегацию, возглавляемую президентом России, вошел глава Челябинской области Алексей Текслер.

Президент России Владимир Путин обозначил даты саммитов будущего года, обращаясь к участников мероприятия в Бишкеке:

— Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав государств ШОС 22-23 июля 2020 года в Россию.

Напомним, по решению Владимира Путина саммиты должны пройти в Челябинске. Может быть, поэтому в своем приглашении президент не назвал столицу Южного Урала. Надеемся, что это так, ведь саммиты - это надежда горожан на глобальную реконструкцию города...

Челябинск ждет саммиты.

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