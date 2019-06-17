Как стать байкером в Челябинске: кого принимают в клуб и чем там занимаются

17 июня отмечают Всемирный день мотоциклиста. В Челябинске существует мощное байк-движение. Самый известный в городе клуб называется Wings («Крылья»).

Журналист КП-Челябинск поговорил с его президентом Андреем Бессмертным. Кстати, фамилия это настоящая, а не псевдоним. А в байкерской тусовке его зовут сокращенно - Бесс.

МОДА И БАЙКИ

Байк-движение в Челябинске зародилось в «нулевых». Первый клуб назывался «Русская легенда». Провели пару мероприятий, но что-то не сложилось и движение заглохло.

— Люди продолжали покупать мотоциклы, общаться. Так появилась новая компания - сто с лишним человек. Собирались мы у памятника Курчатову. И в 2005 году придумали название, выбрали совет клуба, написали устав, — рассказывает Андрей Бессмертный.

На городских мероприятиях, где собираются все мотоклубы, жилетов Wings больше всего!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Тогда это было модно!

— Да, для кого-то это была мода. Она и сейчас есть. Тогда была первая волна: у людей появились деньги и возможность приобрести мотоцикл иностранного производства. Ныне в клубе остались те, кто любит мотопутешествия, кому друг с другом комфортно. Ребята дружат семьями. Количество участников перешло в качество.

— Сколько вас?

— Есть у нас поверье — никогда не говорить численность. Но мы самые большие в Челябинске. Когда проходят общегородские мероприятия, участников в жилетах с нашими эмблемами — больше всего. А вообще, сейчас в городе шесть или семь мотоклубов.

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ УЧАСТНИКОВ

С момента основания главной концепцией клуба стали путешествия. Ездили сначала в соседние города в гости к другим байкерам. География потом расширялась.

— Доехали до Владивостока, от Мурманска до Севастополя, путешествовали в Брест. Наши ребята посетили все бывшие республики СССР, доезжали до португальского мыса Рока, колесили по Европе. В Америке пока еще не были. Это вопрос финансов. Свой байк вести туда дорого. Нужно прилететь на одно побережье, взять мотоцикл напрокат и сдать его на другом.

Столь длительные поездки люди подгадывают к отпускам. Впрочем, есть и короткие путешествия. Например, могут выбраться куда-то на майские: Астана, Самара, Тюмень.

Открытие мотосезона в мае — один из главных праздников байкеров. Фото: Дмитрия КУТКИНАФото: СОЦСЕТИ

НА ЧЕМ ЕЗДЯТ

Как известно, разновидностей мотоциклов масса. Есть спортивные, есть рокерские чопперы, на которых гоняют брутальные герои блокбастеров.

В челябинском клубе у участников в основном тяжелые эндуро и мотоциклы-круизеры. Это байки, на которых удобно ездить на сравнительно большие расстояния.

— В городе есть коллекционеры, у которых есть редкие мотоциклы. Но эти люди не состоят в нашем клубе. Зато они предоставили свою коллекцию для выставки «Мотоэпоха» в Краеведческом музее. Она открыта до 26 июня.

Такие веселые в клубе вечеринки.Фото: СОЦСЕТИ

ЧТО МЕШАЕТ БАЙКЕРАМ

— Как и всех, угнетает не очень хорошее качество дорог. Порою кажется, что дорожные службы не представляют, что люди не только на машинах, но и на мотоциклах ездят. Едешь по городу на мотоцикле, а перед тобой появляется выборка асфальта в 5 см, которую сняли для ремонта. А знака — нет! Ты влетаешь в эту ямку и… Автомобилист на выбоине может пробить колесо. Но для мотоциклиста — это опасное для жизни падение.

Впрочем, есть и за что похвалить челябинские дороги.

— В Екатеринбурге завидуют широте наших дорог. Там много одностороннего движения, напряженный трафик.

Клуб Wings встретил международный мотопробег Пекин-Питер "Дорогами дружбы", посвященный 70-летию дипломатических отношений России-Китая.Фото: СОЦСЕТИ

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КЛУБА

— В городе всегда можно увидеть человека с эмблемой нашего клуба на спине и обратиться к нему. Он расскажет, как вступить. Или можете приехать в ресторан «FreeДОМ» — это база нашего клуба. Там спросите у сотрудников, как нас найти, — делится Андрей.

К новичкам относятся серьезно. Если просто так иногда появляться на мероприятиях, членом семьи Wings не стать.

— Сначала нужно прийти познакомиться, о себе рассказать. Если человек находит точки соприкосновения с клубным движением, то может стать кандидатом. Мы к нему присматриваемся. Это может длиться сезон, два, три... Если человек себя проявляет положительно, то принимаем его в клуб. Это происходит на собрании либо на празднике. Новому участнику вручаем эмблему нашего клуба и атрибутику.