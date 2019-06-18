2019-06-18T15:51:12+03:00
Общество

«Местные распугают нам туристов!»: Новый виток войны вокруг пляжа на Увильдах

В Челябинской области не утихают споры за свободный доступ к водной жемчужине, которую оградили забором
Ирина ГОЛЛАЙ
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Отдых на пляже для селян стал золотым. Фото: социальные сети.Отдых на пляже для селян стал золотым. Фото: социальные сети.
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Жители Аргаяшского района продолжают бороться за свое право свободно купаться в озере Увильды. Напомним, в прошлом году бизнесмены, которые взяли в собственность берег, огородили забором народный пляж и ввели плату за отдых на берегу. Сейчас эту землю пытаются вернуть народу и государству.

Прокуратура района настаивает на том, что прибрежные земли не подлежат передаче в частные руки и требует расторгнуть сделку. В июле дело рассмотрит Челябинский областной суд.

Тот самый забор без конца и без края. Фото: соцсети.

Тот самый забор без конца и без края. Фото: соцсети.

— Спорный участок расположен в пределах 20 метров от уреза воды. Он вообще не может находиться в собственности. Прокуратура требует прекратить право собственности на землю и демонтировать ограждение, а также провести рекультивацию поврежденных слоев почвы, — говорит старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

КОМПРОМИССЫ НЕ НУЖНЫ

А пока власти пытаются договориться о свободном доступе к озеру.

Под давлением местных жителей, прокуратуры, чиновников и прессы два владельца пляжа согласились пойти на уступки. Например, пускать жителей села Кузнецкое к озеру, но при условии, что на пляже будет дежурить человек из деревни.

Бизнесмены боятся, что шумный люд отпугнет заезжих туристов, с которых все-таки собираются взимать деньги. Также предприниматели предложили району выкупить у них самую грязную и каменистую часть пляжа.

Чтобы защитить пляж, люди вышли на сельский сход. Фото: соцсети.

Чтобы защитить пляж, люди вышли на сельский сход. Фото: соцсети.

— И как у них язык повернулся! — возмущаются люди на сельском сходе. — Хотят оставить себе песчаный пляж, где всегда купались наши дети. А гнилой берег с камнями и затопленным лесом предлагают для выкупа. Над нами попросту издеваются. Нам не нужны подобные компромиссы. Нам нужен свободный берег.

ЧИНОВНИКИ НА СТОРОНЕ НАРОДА

— Мы еще не теряем надежды получить землю обратно бесплатно, ведь суды не закончены, — рассказал КП-Челябинск руководитель районного комитета по управлению имуществом Сергей Косарев. — Мы готовим публичные слушания, на которых селяне смогут проголосовать за организацию сервитутов, то есть зон свободного прохода граждан к воде. Мы хотим сделать пять или шесть входных групп на протяжении всего забора, в ста метрах друг от друга. Потом предложим владельцам пляжа оборудовать их добровольно. А если не согласятся, то пойдем в суд.

Аналогичная работа, как замечают в администрации Аргаяшского района, идет по озеру Кумкуль, где подойти к воде также проблематично.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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