2019-06-20T11:39:17+03:00
Общество

О чем жители Челябинска спрашивали Владимира Путина и что из этого вышло

«Комсомолка» вспоминает прошлые прямые линии с президентом
Андрей АБРАМОВ
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Челябинцам часто дают слово на прямой линии с президентом. Фото: kremlin.ruЧелябинцам часто дают слово на прямой линии с президентом. Фото: kremlin.ru
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20 июня состоится прямая линия с президентом Владимиром Путиным. КП-Челябинск решила вспомнить, о чем челябинцы спрашивали главу государства в предыдущие года.

2018-й. Блогер Краснова

Челябинская блогер предложила Путину сделать ее профессию официальной. Она рассказала, что платит налоги, у нее есть ИП, но ее труд в России ничем и никак не регламентируется.

Своим появлением в эфире федерального ТВ Краснова заработала себе тысячи новых подписчиков в и без того популярном инстаграме. А вот челябинцы ее пожурили. Дескать, мы тут задыхаемся от смога, а эта дама спрашивает про проблему, которая проходит мимо рядовых южноуральцев.

Блогер «несчитово» из «прямой линии».Кто такая блогер Наташа Краснова, задавшая вопрос Путину

2017-й. Вопрос про повышение пенсионного возраста и снос дома

Аркадий Бодрягин — активист движения WorldSkills. Это молодежная организация, которая занимается повышением престижа рабочих профессий. Он спросил о перспективах повышения планки выхода на пенсию.

Молодой челябинец спросил Владимира Путина о повышении пенсионного возраста.! другой источник

Жительница Челябинска Светлана Романова также дозвонилась на прямую линию. Рассказала, что по новому закону она за свой же счет должна снести свой дом. Дело в газовой трубе и охранной зоне вокруг нее. Слишком близко стоял дом Светланы к газопроводу. Президент пообещал женщине, что ее дом не тронут.

Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Челябинской области.! другой источник

2016-й. Суровый челябинский рабочий

На заводе, где трудился Дмитрий Дудкин, задерживали зарплату. Сильно задерживали. А после его звонка, платеж тут же упал на карточки всем работягам. Многодетный отец стал героем. Но на том предприятии, Дудкин долго не задержался.

Спустя пару месяцев после обрушившейся на него славы, мы звонили Дмитрию. Он не стал рассказывать подробности, лишь упомянул, что на заводе он больше не работает.

Владимир Путин ответил на вопрос челябинца о задержке зарплаты.Владимир Путин ответил на вопрос челябинца о задержке зарплаты

2014-й. Пенсионерка, устроила ЖКХ-революцию

Имя Светланы Щербаковой в один миг узнали южноуральские чиновники всех уровней. После того как она дозвонилась на прямую линию президенту, прием ей устроил главный прокурор области.

Пенсионерка посетовала, что по ее скудной пенсии бьет графа за ОДН в платежках. К общедомовому крану и счетчику электроэнергии могли подрубаться коммерсанты, нелегалы и т.д.

После звонка, штат ГЖИ, который бдит за «управляйками» в регионе, вырос. Про проблемы с завышенной платой за ОДН давно не слышно. Может быть, помог звонок?

А вы бы о чем спросили президента? Пишите в комментариях!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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