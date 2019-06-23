СМИ отправили Владимира Елистратова в отставку

22 июня глава Челябинска Владимир Елистратов ушел в отставку. Об этом сообщил известный журналист Дмитрий Моргулес, ссылаясь на собственные источники и городскую думу. Якобы Елистратов написал заявление, которое одобрили депутаты. В Челябинске именно этот орган власти отвечает за назначение градоначальника.

— У меня нет информации по отставке Елистратова. А если будет, я ее сразу выложу, — сообщил пресс-секретарь мэра Владимир Сафонов.

Пресс-служба губернатора КП-Челябинск также не смогла подтвердить или опровергнуть отставку градоначальника южноуральской столицы.

Если информация окажется верной, то Елистратов на посту мэра не продержался и года. Он занял кабинет градоначальника еще при Борисе Дубровском. Его предшественника Евгения Тефтелева тогда перевели в правительство. Негласной причиной отставки как Тефтелева, так и Елистратова называют плохую работу в плане благоустройства. Городская среда за последние несколько лет серьезно деградировала. Существуют проблемы с уборкой в теплое и холодное время года.

Елистратров уже успел прославиться перлами, которые войдут в историю Челябинска.

Так митингующим горожанам на дне открытых дверей в мэрии на вопрос о том, почему в городе так грязно и нечем дышать, он сказал:

— А вы в Париже давно были?

И не пояснил этот опус.

Недавно он встречался с жителям, которые плачут от соседства из дома с новым ТРК. Комплекс построен вблизи из жилища: рев кондиционеров и постоянные разгрузки фур мешают жить.

Елистратов их выслушал и ответил:

— А, может быть, ваш дом тоже кому-то мешает.

Место Владимира Елистратова может занять Наталья Котова. В мэрии она работает давно и известна своим ответственным подходом к работе. Последнее время именно она присутствовала на важных публичных мероприятиях с главой региона.

Владимир ЕлистратовФото: Инна КУМЕЙКО

СПРАВКА «КП»

Владимиру Елистратову 59 лет. День рождения он отмечал 21 июня. В 23 года он выучился на инженера-механика колесных и гусеничных машин в ЧПИ (ныне ЮУрГУ). Это не единственная «вышка». Второй диплом Елистратов защищал в РАНХиГС — популярная среди чиновников академия для получения «нужного» образования. Несколько лет назад сверху спустили разнарядку, чтобы чиновники были ни кем попало, а имели профильные образования.

После первого вуза новый врио мэра Челябинска сразу стал начальником цеха сборки тракторных прицепов. Далее немного возглавлял совхоз, был каменщиком и вновь начцеха на моторном заводе.

С 1988 года Владимир Елистратов четыре года прослужил в челябинской милиции. Кем и в какой должности — история умалчивает.

Повесив форменный китель в шкаф, Елистратов был бухгалтером двух частных фирм. В 1997 году пришел на работу в администрацию Челябинска. Вплоть до 2010 года он отвечал за промышленность: сначала в городе, а затем и во всем регионе.

В 2013 году Елистратов полгода работает заместителем директора ЧТЗ. А уже в 2015-м возвращается в администрацию Челябинска. На сей раз в роли вице-мэра при Евгении Тефтелеве. Отвечал за правовые и имущественные вопросы.

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