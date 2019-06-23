2019-06-23T16:26:52+03:00
Общество

СМИ отправили Владимира Елистратова в отставку

Однако официальные пресс-службы не комментируют эту информацию
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Владимиру Елистратову прочат отставку.Владимиру Елистратову прочат отставку.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

22 июня глава Челябинска Владимир Елистратов ушел в отставку. Об этом сообщил известный журналист Дмитрий Моргулес, ссылаясь на собственные источники и городскую думу. Якобы Елистратов написал заявление, которое одобрили депутаты. В Челябинске именно этот орган власти отвечает за назначение градоначальника.

— У меня нет информации по отставке Елистратова. А если будет, я ее сразу выложу, — сообщил пресс-секретарь мэра Владимир Сафонов.

Пресс-служба губернатора КП-Челябинск также не смогла подтвердить или опровергнуть отставку градоначальника южноуральской столицы.

Если информация окажется верной, то Елистратов на посту мэра не продержался и года. Он занял кабинет градоначальника еще при Борисе Дубровском. Его предшественника Евгения Тефтелева тогда перевели в правительство. Негласной причиной отставки как Тефтелева, так и Елистратова называют плохую работу в плане благоустройства. Городская среда за последние несколько лет серьезно деградировала. Существуют проблемы с уборкой в теплое и холодное время года.

Елистратров уже успел прославиться перлами, которые войдут в историю Челябинска.

Так митингующим горожанам на дне открытых дверей в мэрии на вопрос о том, почему в городе так грязно и нечем дышать, он сказал:

— А вы в Париже давно были?

И не пояснил этот опус.

Недавно он встречался с жителям, которые плачут от соседства из дома с новым ТРК. Комплекс построен вблизи из жилища: рев кондиционеров и постоянные разгрузки фур мешают жить.

Елистратов их выслушал и ответил:

— А, может быть, ваш дом тоже кому-то мешает.

Место Владимира Елистратова может занять Наталья Котова. В мэрии она работает давно и известна своим ответственным подходом к работе. Последнее время именно она присутствовала на важных публичных мероприятиях с главой региона.

Владимир Елистратов Фото: Инна КУМЕЙКО

Владимир ЕлистратовФото: Инна КУМЕЙКО

СПРАВКА «КП»

Владимиру Елистратову 59 лет. День рождения он отмечал 21 июня. В 23 года он выучился на инженера-механика колесных и гусеничных машин в ЧПИ (ныне ЮУрГУ). Это не единственная «вышка». Второй диплом Елистратов защищал в РАНХиГС — популярная среди чиновников академия для получения «нужного» образования. Несколько лет назад сверху спустили разнарядку, чтобы чиновники были ни кем попало, а имели профильные образования.

После первого вуза новый врио мэра Челябинска сразу стал начальником цеха сборки тракторных прицепов. Далее немного возглавлял совхоз, был каменщиком и вновь начцеха на моторном заводе.

С 1988 года Владимир Елистратов четыре года прослужил в челябинской милиции. Кем и в какой должности — история умалчивает.

Повесив форменный китель в шкаф, Елистратов был бухгалтером двух частных фирм. В 1997 году пришел на работу в администрацию Челябинска. Вплоть до 2010 года он отвечал за промышленность: сначала в городе, а затем и во всем регионе.

В 2013 году Елистратов полгода работает заместителем директора ЧТЗ. А уже в 2015-м возвращается в администрацию Челябинска. На сей раз в роли вице-мэра при Евгении Тефтелеве. Отвечал за правовые и имущественные вопросы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Две легковушки столкнулись с автобусом в Магнитогорске
На дебошира, который душил фельдшера скорой в Челябинске, завели дело
Челябинские коляски настолько тяжелые, что их перевозят самосвалами
На единственном прогулочном маршруте в Челябинске предложили убрать ларьки
По жилому району Челябинска бегает лось
Житель Челябинска пытался задушить врача скорой фонендоскопом
Мусоровоз провалился в яму посреди дворов на Северо-Западе Челябинска
Жители поселка под Челябинском взялись самостоятельно чинить дорогу
На широком перекрестке в Челябинске столкнулись три авто
Байкеры из «Ночных волков» приедут в Магнитогорск и Челябинск
Жительнице Магнитогорска удалось купить телефон за деньги «банка приколов»
Через месяц представят проект нового музея на Таганае
Из отделения почты в Челябинской области пропали 60 тысяч рублей
Главный слет сектантов в Челябинской области охранял ОМОН
«Слабоумие и отвага»: пользователей соцсетей возмутили парни, вылезшие на скорости из окон автомобиля
«Здесь же гуляют дети»: жителей Кургана напугала змея в городском парке
Отца-сектанта, укравшего четырехлетнего сына в Челябинске, задержали