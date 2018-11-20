Владимир Елистратов официально стал временным мэром Челябинска

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-20T11:48:52+03:00

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20 ноября депутаты Челябинской городской думы утвердили Владимира Елистратова в должности исполняющего обязанности главы города Челябинска. Он пришел на смену Евгению Тефтелеву, который уходит в отставку по собственному желанию. Прошлого градоначальника депутаты поблагодарили за конструктивную работу на протяжении почти что 4 лет.

Без работы Евгений Николаевич не останется. Ему уже предложили повышение: пост заместителя губернатора Челябинской области. Он будет курировать министерство имущества и отвечать за имущественный комплекс аппарата губернатора.

Евгений Тефтелев подсчитал, что в Челябинске он прожил 12 лет.

— Многие думали, что я, став главой города, перееду в Тарасовку. Но я жил и живу на Теплотехе», — сказал Тефтелев.

Владимир Елистратов будет совмещать две должности: заместителя главы и временно исполняющего обязанности главы. За что ему будет положена доплата в 30% от оклада заместителя главы города.

Сейчас в Гордуме создана фрабочая группа по разрабртке положения конкурса по выбору главы. Градоначальника выберут депутаты Челябинской городской Думы по итогам конкурса в течение полугода.

Останется ли Елистратов на долгий срок мэром — пока вопрос. Политологи высказывают разные мнения на этот счет. Одни говорят, что он временная фигура, пока руководство региона не подберет более сильного менеджера. Другие говорят, что есть шанс на возвращение прямых выборов градоначальника.

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