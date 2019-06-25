В Челябинской области строится современный молочный завод

Перспективы развития агропромышленного комплекса обсудили министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава Челябинской области Алексей Текслер.

Наша область завершила посевную. Яровыми культурами засеяно 1 млн 723 тыс. га. Это на 19 тыс. га больше, чем в прошлом году. Сейчас регион готовится к экспансии рынков Юго-Восточной Азии. Одна из востребованных позиций на внешнем ранке — масличные. Потому, не в ущерб зерновым, регион наращивает площади сева подсолнечника, рапса, льна: засеяно 200 тыс. га.

Главная задача областной власти, как подчеркивает руководитель региона Алексей Текслер, — увеличение экспорта сельхозпродукции и большее вовлечение в оборот земель.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Традиционно считается, что наша область промышленная. Это так. Но аграрно-промышленный комплекс — один из приоритетных. На селе у нас живет 600 тыс. человек. Мы лидируем в агрокомплексе страны по разным направлениям. Например, мы производим 25% макарон. Одни из лидеров мы по мясу птицы, производству яиц. Область развивается динамично в этой части: общая поддержка агрокомплексу составляет более 4 млрд рублей. Из них 2 млрд — средства федерального бюджета, с учетом финансирования программы развития сельских территорий.

ПОДДЕРЖКА СЕЛА

Алексей Текслер обозначил перед руководителем федерального ведомства важные для аграриев Южного Урала инициативы. Например, необходимость увеличения ресурсов на выплату субсидий по отдельным направлениям льготного краткосрочного кредитования. Инициативу Дмитрий Патрушев поддержал.

Другое предложение — увеличение финансирования программы комплексного развития сельских территорий, что позволит развивать инфраструктуру, решать накопившиеся социальные вопросы.

Шла речь и об увеличении несвязанной поддержки в отрасли растениеводства. Регион при поддержке федеральной власти готов его расширять. Предложения будут рассмотрены Министерством сельского хозяйства РФ.

ПТИЦА, ПАШНЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Дмитрий Патрушев и Алексей Текслер посетили птицефабрику «Равис».

Андрей Косилов, генеральный директор агрохолдинга «Равис»:

— Сегодня «Равис» — крупнейший агрохолдинг в УрФО. В год мы производим 100 тыс. тонн мяса птицы. Активно работаем с землей, обрабатывая более 100 тыс. гектаров.

В прошлом году мы произвели 23 тыс. тонн молока. И в этом году «Равис» построит по самой современной технологии молочный завод производительностью 100 тонн в сутки. Сейчас мы производим 85 тонн в сутки. Первичное сырье у нас отличное.

СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ — МИНИСТРЫ

Побывали Дмитрий Патрушев и Алексей Текслер в храме науки — в Южно-Уральском государственном аграрном университете, где готовят специалистов для АПК страны..

Ректор Южно-Уральского аграрного университета Виктор Литовченко:

— Университет представляет сегодня три института и географически располагается в трех территориях. В Троицке — институт ветеринарной медицины. В Челябинске — институт агроинженерии. В селе Миасском Красноармейского района действует институт агроэкологии. В нашей структуре есть и средне-специальное учебное заведение. В университете обучается 7,5 тыс. человек. Ежегодно мы выпускаем больше тысячи специалистов и столько же набираем. В этом году на бюджетные места мы должна принять более 1,4 тыс. человек. Обучаем по всем 19 сельскохозяйственным направлением подготовки. Наши выпускники чрезвычайно востребованы. И. о. министра сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин — выпускник Троицкого института ветеринарной медицины, а его первый зам окончил Челябинской агроинженерный университет.