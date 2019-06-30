Таксисты в аэропорту Челябинска душат общественный транспорт и устраивают многокилометровые пробки

Если нужно попасть на ранний рейс в аэропорт Челябинска, советуем выезжать загодя. Прежде чем удастся выгрузиться у терминала, придется отстоять в большой пробке.

Как убрать пробки от аэропорта в Челябинске 00:00 00:00

— Несколько сотен машин пытаются либо привезти улетающих людей, либо забрать прилетевших. Всего почти десяток рейсов в течение двух-трех часов с небольшим — тысячи полторы-две пассажиров в каждую сторону, может и больше. Если вызвать такси до центра Челябинска — рублей 350. Перемножьте. Даже если летели два пассажира вместе. Хорошая выручка, — обратил внимание на проблему известный челябинский журналист Дмитрий Моргулес.

Челябинец приходит к логичному выводу: этого могло бы не быть, если бы нормально работал общественный транспорт.

— Нормально в данном случае — запускать рейсы в город и из города тогда, когда они нужны, а не тогда, когда начинается формальный рабочий день. Порывшись в документации, я увидел там график движения. И по нему первый автобус приезжал в воздушную гавань города... Ну, когда посадка на последние утренние авиарейсы из Челябинска уже заканчивается. За все бюджет платит согласно конкурсной документации... И просто нет стимула побороться за выручку, которую сейчас забирают у челябинцев в многократном размере таксисты. Потому что в пять утра уехать из аэропорта в город можно только на такси, — написал Дмитрий.

На обочине авто стоят прямо под запрещающим знаком, а на проезжей части - пробка.

ПРОБКУ СОЗДАЮТ ИСКУССТВЕННО

— Пробку провоцируют искусственно! — уверен челябинский эксперт в сфере туризма Олег Ежков. — Аэропорт создал неприятные условия. Во-первых, маленькая стоянка у терминала и 15-минутный бесплатный лимит. Да, открыли бесплатную стоянку в километре. Она тоже небольшого размера. Там есть табло с расписанием, но оно часто не работает. Таксисты стали устраивать стихийные парковки. Хотя незанятой земли вокруг аэропорта — море!

Эксперт объясняет, почему рейсы из Челябинска летают преимущественно утром и вечером.

— От нас можно улететь только чартером в Турцию и регулярным рейсом в Москву, челябинцы свои путешествия вынуждены совершать с пересадкой в столице. Вот авиакомпании и ставят ранние рейсы, чтобы люди летели транзитом.

Наш собеседник указывает еще одну причину транспортного коллапса — нет координации между управлением транспорта, которое отвечает за автобусы, и аэропортом.

— Расписание автобусов никак не согласуется с расписанием самолетов. Поэтому автобусы вынуждены возить воздух или жителей поселка Аэропорт. Во времена СССР, когда садишься в Челябинске, стюардессы рассказывали, на каком автобусе куда можно добраться в Челябинске.

КОЛЛАПС НАЧИНАЕТСЯ В ЧЕТЫРЕ УТРА

— Большинство сотрудников аэропорта ездят на машинах. Например, если тебе нужно на работу к 08.00, то ехать просто не на чем. Один автобус приезжает в семь часов утра, а другой уже после восьми, — поделился с КП-Челябинск сотрудник авиапредприятия, попросив не называть его имени.

Собеседник прислал нам расписание автобусов, которое висит в служебных помещениях. Оно не совпадает с тем, что опубликовано на сайте «Службы организации движения» — городского предприятия, которое занимается маршрутами.

Расписание автобусов для сотрудников и обычных челябинцев не совпадают. Где же истина?

Также сотрудник подтвердил и проблему с утренней пробкой.

— Она начинается в половине четвертого и заканчивается около семи утра. В это время вдоль обочин стоят десятки фирменных машин «Яндекс» и «Убер». Ловят заказы. На внутреннюю парковку их не пускают стоять. Здесь работает только одна официальная служба такси — «Метар». Иногда полиция еще по утрам приезжает и гоняет таксистов, тогда хоть какой-то порядок. А так они даже нашу служебную дорогу занимают, чего категорически нельзя делать.

КОММЕНТАРИЙ

— Есть проблема, но решать ее нужно не нам, а администрации Челябинска. Ведь транспорт находится в компетенции. Лично я по утрам добираюсь на работу на общественном транспорте. Доезжаю на маршрутке до Танкистов, а там пересаживаюсь на автобусы или маршртку №82. На дорогу уходит полтора часа, — рассказал пресс-секретарь аэропорта Сергей Куклев.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Автор этого материала не так давно побывал в Южной Корее — стране, увлеченной идеями урбанистики. То есть пешехода там ставят выше, чем автовладельца, и соответственно делают все для комфорта первых. Билет на пригородное метро от центра Сеула до аэропорта стоит около 250 рублей на человека. И это за расстояние в 60 километров! Такси экономкласса — 5 000 руб. Справедливости ради заметим, что в местном аэропорту есть также с десяток рейсов, на которые не успеть самым первым поездом. Поэтому некоторые вынуждены ночевать в зале ожидания.

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