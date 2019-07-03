Красавица в погонах: выбираем самых эффектных дам правоохранительных органов

ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУФСИН, ГИБДД, Росгвардия, прокуратура и следственный комитет, а также управление службы судебных приставов – по итогам весеннего конкурса «Красавица в погонах» выяснилось, как много очаровательных барышень ежедневно украшают своим присутствием будни работников правоохранительных органов.

По многочисленным просьбам читателей «Комсомольская правда» вновь решила запустить конкурс среди самых ярких и эффектных сотрудниц в погонах.

Конкурс стартует 3 июля, в День ГИБДД. Начиная с этой даты, красавицы будут присылать заявки с фотографиями, а читатели сайта – голосовать за лучших, на их взгляд, участниц. Последний день голосования приурочен ко Дню российской гвардии, 2 сентября.

После этого мы определим победительниц по количеству лайков.

Лидер онлайн-голосования получит сертификат номиналом в 5 000 рублей в известный магазин парфюмерии и косметики. Красавицы, занявшие второе и третье места по количеству голосов, также не останутся без подарков.

Красавицы в погонах, присылайте свои заявки с 3 июля по 2 сентября 2019 года. Желаем победы всем участницам!

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