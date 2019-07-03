Новый глава Челябинска увидела грязь городских окраин

Перед поездкой глава Челябинска сменила деловую двойку на летние брюки и хлопковую куртку. Туфли-лодочки заменила обувью на плоской подошве. Впереди ее ждал растрескавшийся асфальт, разлившиеся лужи-озера, переполненные мусором контейнерные площадки и сорняк по плечо.

Следом виновато сопровождали своего руководителя заместитель Владимир Алейников и начальник Управления благоустройства Владимир Жучков.

Как можно так делать тротуары, которые после каждого дождя превращаются в реки?! Фото: Е-область.

«ЛАРЬКИ КОГДА УБЕРЕТЕ?»

Первый пункт — Тракторозаводский район. Обочины главных улиц заросли бурьяном, на остановках, у пешеходных переходов разлились моря.

Шаг во двор, и вот она, контейнерная площадка, заваленная мусором. Водители мусоровозов «Центра коммунального сервиса», забирая содержимое баков, не вычищают площадки.

Парковка на газонах уже 15 лет практикуется в городе и стала нормой. И никто с этим не борется! Фото: Е-область.

Много претензий от горожан. Пока, подчеркивает Котова, город ограничится устными замечаниями. Далее — крутые штрафы.

В Чурилово много ларьков — неаккуратных, разномастных. Тут ответ держит глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова:

— После поручения Натальи Петровны мы убрали в микрорайоне Чурилово 18 незаконных ларьков. Один вот вернулся! Осталось еще шесть. Продолжим работу.

ПО ЩЕБНЮ ИДЕМ В ШКОЛУ

Но и здесь, как и повсюду в Челябинске, даже после демонтажа появляются новые будки. Не будут торговцы-нелегалы так просто сдавать позиций. Их бы полицией припугнуть. Участковые, где вы?

На заднем плане - новая школа в Чурилово. До нее надо как-то еще добраться по грязи. Фото: Е-область

К новой школе в Чурилово ведет разбитый путь, кое-где отсыпанный щебнем. 600 метров дороги Владимир Алейников пообещал отремонтировать к 1 сентября: появится асфальт и небывалая роскошь — ливневки. Возле школы сделают парковки.

«ИСПРАВИМ, ВСЕ ИСПРАВИМ…»

— Мы знаем, какие у Натальи Петровны есть к нас замечания: по кошению травы, по обломанным после дождя веткам. В самое ближайшее время все исправим. Есть замечания по уборке контейнерных площадок — в частном секторе, у многоквартирных домов. Будем работать с управляющими компаниями и Региональным оператором, — говорит Гаврилова.

А вот такие картинки можно увидеть в каждом втором дворе города. Фото: Е-область.

КАКИЕ КЛУМБЫ? ВСЕ РАЗБИТО КОЛЕСАМИ МАШИН!

На газонах по ул. Гагарина косят бурьян. Кортеж свернул в типовой двор дома № 24 а. Местные пожаловались, что ни двором, ни убитой дорогой годами никто не занимался. глава местной администрации Александр Орел поручил включить двор в программу благоустройства следующего года.

Вот так пейзаж! Фото: Е-область.

— Хватит отсыпать дороги щебнем. Заасфальтируйте лучше их, — распоряжается Котова.

Ленинский район — ларечный Шанхай. Будок с фруктами, куриным мясом, молочкой, хлебом здесь слишком много.

Например, на ул. Гагарина, от дома № 6 и дальше будки ставят нагло, прямо на газоны. Ларьки тянутся вдоль целой остановки, до областной больницы № 10. О каком озеленении и аккуратных клумбах может идти речь, если земля на газонах разбита колесами?

Ларьки не сдаются. Где полиция? Где чиновники? Почему много лет с нелегалами никто ничего не может сделать? Фото: Е-область.

Глава района говорит, что для победы над серыми торговцами административные комиссии должны работать в каждом районе. Александр Орел прочит мэрию помочь в этом вопросе.

КОГДА НАБЕРЕЖНУЮ ДОСТРОЯТ

Мечта ленинцев — набережная на озере Смолино. Ее начали делать, когда на берегу озера построили ЖК «Смолинский». Люди жаждут продолжения проекта: гулять по зеленым лужайкам — это так здорово.

Глава Ленинского района обещает все недочеты исправить и просит помощи в борьбе с ларьками. Фото: Е-область.

В планах главы района есть продолжение проекта. Набережная должна протянуться в противоположную от ЖК «Смолинский сторону», по ул. Новороссийской, мимо медцентра ЧТПЗ. Сейчас берег в сорной растительности.

— Озеро Смолино до революции было курортом. Сейчас наша задача — вернуть набережную из запустения. Чтобы в обозримой перспективе, лет на пять-семь, мы соединили бы уже облагороженную часть набережную и пустынный пока берег, — говорит Орел.

Набережную начнут делать в этом году. Общая цена вопроса — 35 млн руб. Из этой суммы есть 8 млн руб. Набережная должна протянуться на 2 км.

Еще один масштабный проект — возрождение парка «Плодушка». Если район хочет потянуть оба проекта, нужно искать дополнительные источники финансирования.

Бурьян с человеческий рост! И это на главных районных трассах. Фото: Е-область.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Наталья Котова анонсировала дальнейшие объезды районов. По тем жнее вопросам благоустройства. Главам велено приготовиться.

— Порядок в городе наводить нужно, — подытожила Наталья Петровна. — Самое большое число сигналов — из микрорайона Чурилово, где живет 30 тысяч человек. На прошлой неделе я поручила снести незаконные торговые ларьки на ул. Зальцмана. Буду разбираться, почему не выполнили мое поручение. Готовим совещание по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок. Вопросов много.

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