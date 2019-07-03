В администрации рассказали, на чем ездит новый мэр Челябинска Наталья Котова
3 июля и.о. мэра Челябинска Наталья Котова объезжала город. Проверяла работу глав районов. Некоторые СМИ написали, что градоначальница перемещается на Mercedes. Люди не вчитались, что речь о микроавтобусе и принялись осуждать.
— Котова не ездила и не ездит на тонированном Mersedes. Сегодня она передвигалась по городу Volkswagen Caravelle 2013 года выпуска. Если интересно, в минимальной комплектации. Коробка механическая, бампера не крашены в цвет кузова, — рассказал пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.
Он уточнил, что машину покупали еще при Евгении Тефтелеве специально для объездов города. В него удобно посадить несколько чиновников и совещаться по дороге.
— Mersedes был, — не отрицает Сафонов. — Микроавтобус Viano 2011 года. Куплен при Сергее Давыдове. В нем ехали журналисты. Одни сели в микроавтобус Ford, другие в Mercedes. Кто уж как захотел. А вообще Наталья Петровна ездит по городу на служебной Toyota Camry.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU