2019-07-03T12:22:23+03:00
Общество

В администрации рассказали, на чем ездит новый мэр Челябинска Наталья Котова

В интернете неправильно приписали ей тонированный Mersedes
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наталья Котова давно работает в администрации.Наталья Котова давно работает в администрации.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

3 июля и.о. мэра Челябинска Наталья Котова объезжала город. Проверяла работу глав районов. Некоторые СМИ написали, что градоначальница перемещается на Mercedes. Люди не вчитались, что речь о микроавтобусе и принялись осуждать.

Котова не ездила и не ездит на тонированном Mersedes. Сегодня она передвигалась по городу Volkswagen Caravelle 2013 года выпуска. Если интересно, в минимальной комплектации. Коробка механическая, бампера не крашены в цвет кузова, — рассказал пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Он уточнил, что машину покупали еще при Евгении Тефтелеве специально для объездов города. В него удобно посадить несколько чиновников и совещаться по дороге.

— Mersedes был, — не отрицает Сафонов. — Микроавтобус Viano 2011 года. Куплен при Сергее Давыдове. В нем ехали журналисты. Одни сели в микроавтобус Ford, другие в Mercedes. Кто уж как захотел. А вообще Наталья Петровна ездит по городу на служебной Toyota Camry.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Челябинска зовут пополнить запасы областного банка крови
От примитивной «раскладушки» до смартфона: ФСИН показала, что пытались провезти в одну из колоний Челябинска
Актеры челябинского театра записали аудиосказки в виде подкастов
Фура протаранила ограждение и перекрыла трассу в Челябинской области
Маршрутка Челябинск-Копейск подорожала до 40 рублей
Падение девушки с балкона в Кургане попало на видео
Подозреваемого в убийстве бизнесмена из Магнитогорска отправили в изолятор
Жителей Челябинской области катал на корабле капитан без прав
Житель Челябинской области решил проверить, как работают спецслужбы, и сообщил о бомбе в доме
Креативную молодежь Челябинской области приглашают на фестиваль в Крым
В Челябинске еще раз выставят кубок Гагарина
В секретном городе Челябинской области голубей кормят тортами
Житель Челябинска, который провел страшное детство в интернате для умственно отсталых, дошел до Верховного суда
Чиновник на мотоцикле ушел из правительства Челябинской области
Экс-директор «Гринфлайта» из-за которого встала стройка, попросил уменьшить срок в колонии
В центре Челябинска около ЗАГСа умер мужчина
После установки «умных домофонов» жители Челябинска выламывают двери
Жители Челябинска провели интернет-референдум о месте выставки цветов и плодов
«Ночью напугаешься!» Балкон сильной и независимой женщины обсуждают в Челябинской области
«Дочка родился». В Челябинской области ЗАГС отказался перепечатать документ с ошибкой
Чудо природы: необычный цветок обнаружили в Челябинской области
На Южном Урале мужчина без прав сел за руль маршрутки, подменяя друга
Директору челябинского рекламного агентства «Элефант» предъявили обвинение в растрате
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 115 млрд рублей
ВТБ начинает рефинансировать автокредиты
В магнитогорской пятиэтажке во время опрессовки лопнули трубы в шести квартирах
Ударом кулака полицейский из Курганской области отправил противника на стол пластического хирурга
Эксперты назвали размер средней зарплаты в Челябинской области